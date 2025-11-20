Una receta para los amantes de la pasta: tallarines perfectos con solo 4 ingredientes

Ante el fuerte encarecimiento de los
alimentos y el impacto directo sobre los productos esenciales, preparar surge como una alternativa accesible y conveniente. La tallarines en casa pasta fresca comprada ya elaborada sufrió subas importantes, mientras que hacerla de manera artesanal continúa siendo más barato y mantiene una calidad superior.
La pasta hecha en el hogar es un
clásico difundido en todo el mundo, y la versión de Doña Petrona se basa en una fórmula elemental que solo requiere harina, agua, sal y huevo.
Los tallarines de Doña Petrona con 4 ingredientes.
Es una preparación
rendidora, sencilla y económica. Conviene tenerla presente.
Ingredientes para unos tallarines: 700 g de harina 4 huevos Sal fina agua C/N
La pasta casera es una de las comidas universales más populares del mundo.
Receta: el paso a paso para unos tallarines caseros
1) Colocá la harina sobre la mesada formando un
círculo con un espacio en el medio.
2) Rompé los
huevos y volcálos allí. Sazoná a gusto.
3) Comenzá a integrar todo con las manos y agregá pequeñas cantidades de
agua fría solo si la mezcla lo requiere.
4) Aplaná la masa con un
palo de amasar o una máquina hasta obtener una lámina fina. Dejála reposar unos minutos.
Esta receta de tallarines de Doña Petrona se hace con 4 ingredientes.
5) Espolvoreá tanto la superficie de trabajo como la masa con un poco de
harina.
6) Enrollá la lámina y cortá cintas del
grosor deseado para obtener los fideos.
7) Llevá a ebullición una olla amplia con
agua salada y cociná la pasta. Cuando flote, ya está lista. Escurrí y serví sola o acompañada con la salsa que prefieras.
