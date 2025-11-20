Una receta para los amantes de la pasta: tallarines perfectos con solo 4 ingredientes

Esta receta de tallarines de Doña Petrona se hace con 4 ingredientes.

Ante el fuerte encarecimiento de los alimentos y el impacto directo sobre los productos esenciales , preparar tallarines en casa surge como una alternativa accesible y conveniente. La pasta fresca comprada ya elaborada sufrió subas importantes, mientras que hacerla de manera artesanal continúa siendo más barato y mantiene una calidad superior .

La pasta hecha en el hogar es un clásico difundido en todo el mundo, y la versión de Doña Petrona se basa en una fórmula elemental que solo requiere harina , agua , sal y huevo .

Es una preparación rendidora , sencilla y económica. Conviene tenerla presente.

Los tallarines de Doña Petrona con 4 ingredientes.

1) Colocá la harina sobre la mesada formando un círculo con un espacio en el medio.

La pasta casera es una de las comidas universales más populares del mundo.

2) Rompé los huevos y volcálos allí. Sazoná a gusto.

3) Comenzá a integrar todo con las manos y agregá pequeñas cantidades de agua fría solo si la mezcla lo requiere.

4) Aplaná la masa con un palo de amasar o una máquina hasta obtener una lámina fina. Dejála reposar unos minutos.

5) Espolvoreá tanto la superficie de trabajo como la masa con un poco de harina.

6) Enrollá la lámina y cortá cintas del grosor deseado para obtener los fideos.

7) Llevá a ebullición una olla amplia con agua salada y cociná la pasta. Cuando flote, ya está lista. Escurrí y serví sola o acompañada con la salsa que prefieras.