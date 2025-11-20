jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 12:16
Cocina.

Una receta para los amantes de la pasta: tallarines perfectos con solo 4 ingredientes

Una receta tradicional de tallarines, rica y simple, que Doña Petrona difundió y que sigue pasando de familia en familia. ¡Guárdala en tu cocina!

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Esta receta de tallarines de Doña Petrona se hace con 4 ingredientes.

Esta receta de tallarines de Doña Petrona se hace con 4 ingredientes.

Ante el fuerte encarecimiento de los alimentos y el impacto directo sobre los productos esenciales, preparar tallarines en casa surge como una alternativa accesible y conveniente. La pasta fresca comprada ya elaborada sufrió subas importantes, mientras que hacerla de manera artesanal continúa siendo más barato y mantiene una calidad superior.

Lee además
Receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías.
Cocina.

Receta ideal para el calor: helado de café casero con pocas calorías y fácil de hacer
La receta con 1 kg de harina para hacer 12 budines.
Espectacular.

La receta viral con 1 kg de harina: hacé 12 budines ideales para vender

La pasta hecha en el hogar es un clásico difundido en todo el mundo, y la versión de Doña Petrona se basa en una fórmula elemental que solo requiere harina, agua, sal y huevo.

Los tallarines de Doña Petrona con 4 ingredientes.

Es una preparación rendidora, sencilla y económica. Conviene tenerla presente.

Ingredientes para unos tallarines:

  • 700 g de harina
  • 4 huevos
  • Sal fina
  • agua C/N
La pasta casera es una de las comidas universales más populares del mundo.

Receta: el paso a paso para unos tallarines caseros

1) Colocá la harina sobre la mesada formando un círculo con un espacio en el medio.

2) Rompé los huevos y volcálos allí. Sazoná a gusto.

3) Comenzá a integrar todo con las manos y agregá pequeñas cantidades de agua fría solo si la mezcla lo requiere.

4) Aplaná la masa con un palo de amasar o una máquina hasta obtener una lámina fina. Dejála reposar unos minutos.

Esta receta de tallarines de Doña Petrona se hace con 4 ingredientes.

5) Espolvoreá tanto la superficie de trabajo como la masa con un poco de harina.

6) Enrollá la lámina y cortá cintas del grosor deseado para obtener los fideos.

7) Llevá a ebullición una olla amplia con agua salada y cociná la pasta. Cuando flote, ya está lista. Escurrí y serví sola o acompañada con la salsa que prefieras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Receta ideal para el calor: helado de café casero con pocas calorías y fácil de hacer

La receta viral con 1 kg de harina: hacé 12 budines ideales para vender

Bizcocho de manzana y queso crema: una receta simple y rica que suma fibras a tu dieta

El video escolar que emocionó al Mono de Kapanga y se hizo viral

FNE 2026: Tiara Luna es la nueva presidenta de la Comisión Estudiantil

Lo que se lee ahora
Comisión Estudiantil 2026 de la FNE
Jujuy.

FNE 2026: Tiara Luna es la nueva presidenta de la Comisión Estudiantil

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Imagen alusiva
Policiales.

Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel