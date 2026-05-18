Soledad no deseada: cómo afecta a la salud mental y qué señales deben alertarnos

La soledad no deseada es un problema cada vez más presente y, aunque muchas veces pasa desapercibida, puede tener un fuerte impacto en la salud mental. Así lo explicó la licenciada en Psicología María Scipioni en una entrevista con Canal 4 , donde remarcó que este tipo de soledad no tiene que ver con elegir estar solo, sino con necesitar compañía y no encontrarla.

“La soledad tiene que ver con la diferencia que hay entre los vínculos que uno necesita y lo que realmente tiene”, señaló. Y aclaró: “Es distinto a la decisión de estar solo. Es cuando uno justamente necesita la compañía, necesita ese vínculo con los otros, pero no hay nadie disponible”.

Scipioni advirtió que esta situación no debe minimizarse. “Cuando uno necesita ese vínculo y se siente solo, en un punto está poniendo en riesgo su salud mental”, afirmó. Según explicó, la soledad no deseada “puede generar depresión, puede generar ansiedad” y, en el caso de los adultos mayores, “puede generar deterioro cognitivo”.

Por eso, insistió en que es necesario poner el foco en el tema y fortalecer los vínculos. “Yo creo que el mayor problema que estamos teniendo es que tenemos vínculos superficiales”, sostuvo.

Soledad no deseada (imagen creada con IA). Soledad no deseada (imagen creada con IA).

El celular, las redes y la falta de disponibilidad

La psicóloga también analizó cuánto influye la tecnología en esta sensación de desconexión. “Las redes sociales y la tecnología influyen muchísimo”, afirmó. Y profundizó: “Uno tal vez está acompañado, pero la persona no está disponible. Estamos pendientes del teléfono, estamos con la cabeza en otra cosa, no estamos disponibles para el otro”.

En ese sentido, explicó que una de las claves para empezar a revertir esta situación es poder decir lo que pasa. “El gran problema es que nos sentimos solos, pero no lo estamos diciendo”, remarcó. Por eso recomendó expresar con claridad lo que se necesita: “Necesito que me escuches. Necesito que tengamos una charla sin el celular en el medio”.

Soledad no deseada: qué hacer y cuáles son las señales de alerta

Entre los consejos que dejó, Scipioni propuso generar encuentros por fuera de la tecnología y recuperar espacios cotidianos de diálogo. “La mesa es un lugar de encuentro, la cena tiene que ser un momento sin tecnología donde podamos mirarnos a la cara”, indicó.

También pidió estar atentos a ciertas señales. Según dijo, una persona que se siente sola muchas veces “se empieza a aislar” y “deja de proponer ese encuentro”. Para ella, eso debe encender una alarma: “Si yo veo que alguien se empieza a aislar, tengo que estar ahí con la pregunta: te noto que estás más aislado, ¿Qué te está pasando?”.

Además, marcó que si alguien está todo el tiempo pendiente del celular, también es válido poner un límite y pedir atención real: “Necesito tener una conversación 10 minutos al menos sin que mires el celular”.