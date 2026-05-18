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18 de mayo de 2026 - 13:32
Jujuy.

Controles oftalmológicos gratuitos: el operativo continúa en el interior solo con turno previo

La atención y controles oftalmológicos gratuitos continuará en San Pedro, Perico, Libertador, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca y La Quiaca.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Controles oftalmológicos en el interior: &nbsp;no concurrir de manera espontánea

Controles oftalmológicos en el interior:  "no concurrir de manera espontánea"

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La iniciativa, que en la capital jujeña tuvo una fuerte demanda y completó las inscripciones disponibles, ahora iniciará su recorrido por localidades de Valles, Yungas y Quebrada, con atención en escuelas y sedes definidas para cada jornada.

"No concurrir de manera espontánea" "No concurrir de manera espontánea"

Cronograma de atención en el interior: Yungas

Durante la segunda semana del operativo, los equipos estarán presentes en distintas instituciones educativas de San Pedro, Perico y Libertador General San Martín de 9 a 17hs.

Lunes 19 de mayo – San Pedro

Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown y Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.

Martes 20 de mayo – Perico

Escuela de Comercio N° 1 y Colegio Secundario N° 68.

Miércoles 21 de mayo – Libertador General San Martín

Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.

Jueves 22 de mayo – Libertador General San Martín

Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta y Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego.

Lunes 25 de mayo – San Pedro

Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown y Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II

Próximas paradas del operativo: Quebrada y Puna

El recorrido continuará la semana siguiente en otras localidades de la provincia.

Martes 26 de mayo – Purmamarca

Sede a confirmar.

Miércoles 27 de mayo – Tilcara

Hotel de Turismo de Tilcara.

Jueves 28 de mayo – Humahuaca

Plaza San Martín.

Viernes 29 de mayo – La Quiaca

Escuela de Educación Técnica N° 1 y Escuela de Frontera N° 1 Dr. Manuel Belgrano.

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Qué ofrece Ver para ser libres

El programa está destinado a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de detectar problemas visuales que muchas veces afectan el aprendizaje y la vida cotidiana sin ser advertidos a tiempo.

Durante cada jornada se realizan controles oftalmológicos y, en los casos que corresponda, se entregan anteojos. La propuesta busca garantizar el acceso a la salud visual y acompañar a estudiantes que necesitan lentes para mejorar su desempeño escolar.

Finalizó la etapa en la capital

En San Salvador de Jujuy, el operativo tuvo una participación masiva de familias y completó los cupos disponibles. La demanda superó las expectativas, con padres y tutores que se acercaron desde temprano para conseguir atención.

Con esa etapa finalizada, el programa continuará su recorrido por el interior para acercar controles gratuitos a chicos y adolescentes de diferentes zonas de la provincia.

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