Controles oftalmológicos gratuitos: el operativo continúa en el interior solo con turno previo

Controles oftalmológicos en el interior: "no concurrir de manera espontánea"

El operativo "Ver para ser libres" continuará esta semana en el interior de Jujuy , luego de cerrar su etapa de atención en San Salvador de Jujuy. El programa ofrece controles oftalmológicos gratuitos y entrega de anteojos a niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

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La iniciativa, que en la capital jujeña tuvo una fuerte demanda y completó las inscripciones disponibles, ahora iniciará su recorrido por localidades de Valles, Yungas y Quebrada , con atención en escuelas y sedes definidas para cada jornada.

Uno de los puntos importantes del programa tienen que ver con los cupos, ya que desde los organismos que llevan adelante este programa informan que se encuentran completos los turnos en todos los puntos de atención previstos .

"No concurrir de manera espontánea" "No concurrir de manera espontánea"

Cronograma de atención en el interior: Yungas

Durante la segunda semana del operativo, los equipos estarán presentes en distintas instituciones educativas de San Pedro, Perico y Libertador General San Martín de 9 a 17hs.

Lunes 19 de mayo – San Pedro

Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown y Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.

Martes 20 de mayo – Perico

Escuela de Comercio N° 1 y Colegio Secundario N° 68.

Miércoles 21 de mayo – Libertador General San Martín

Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.

Jueves 22 de mayo – Libertador General San Martín

Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta y Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego.

Lunes 25 de mayo – San Pedro

Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown y Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II

Próximas paradas del operativo: Quebrada y Puna

El recorrido continuará la semana siguiente en otras localidades de la provincia.

Martes 26 de mayo – Purmamarca

Sede a confirmar.

Miércoles 27 de mayo – Tilcara

Hotel de Turismo de Tilcara.

Jueves 28 de mayo – Humahuaca

Plaza San Martín.

Viernes 29 de mayo – La Quiaca

Escuela de Educación Técnica N° 1 y Escuela de Frontera N° 1 Dr. Manuel Belgrano.

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Qué ofrece Ver para ser libres

El programa está destinado a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de detectar problemas visuales que muchas veces afectan el aprendizaje y la vida cotidiana sin ser advertidos a tiempo.

Durante cada jornada se realizan controles oftalmológicos y, en los casos que corresponda, se entregan anteojos. La propuesta busca garantizar el acceso a la salud visual y acompañar a estudiantes que necesitan lentes para mejorar su desempeño escolar.

Finalizó la etapa en la capital

En San Salvador de Jujuy, el operativo tuvo una participación masiva de familias y completó los cupos disponibles. La demanda superó las expectativas, con padres y tutores que se acercaron desde temprano para conseguir atención.

Con esa etapa finalizada, el programa continuará su recorrido por el interior para acercar controles gratuitos a chicos y adolescentes de diferentes zonas de la provincia.