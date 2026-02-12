jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 07:28
Salud.

Nuevas gotas para la presbicia: una alternativa a los anteojos ya disponible en Argentina

La presbicia afecta a todos con el paso del tiempo. Ahora, un colirio de uso diario se suma como alternativa a los anteojos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
_presbicia

Agrandar la letra del celular, estirar el brazo para leer un mensaje o alejar el libro para poder enfocar. Son escenas cotidianas que, con el paso del tiempo, se vuelven cada vez más frecuentes. Detrás de esos gestos hay una causa concreta: la presbicia.

“La presbicia es la incapacidad para enfocar objetos cercanos. Es la pérdida de lo que en medicina se llama el poder de acomodación del cristalino”, explicó en diálogo con TodoJujuy Matías Deprati, director médico de Laboratorio Elea (MP 98.130), al referirse a este proceso natural del ojo.

¿Qué es la presbicia y por qué aparece?

El cristalino es una lente que se encuentra dentro del ojo y que permite ajustar la visión según la distancia. Cuando miramos de lejos y luego necesitamos enfocar algo cercano, esa lente cambia de forma para adaptarse. “El cristalino genera un cambio en su forma y nos permite mirar de cerca. Con el tiempo, ese cristalino y las fibras que traccionan sobre él empiezan a perder elasticidad”, detalló Deprati. Esa pérdida progresiva de elasticidad es lo que provoca la dificultad para enfocar de cerca.

La consecuencia es clara, según explicó el profesional, lo podemos notar con conductas cotidianas. “Empezamos a tener que agrandar el tamaño de la letra en el celular, tenemos que empezar a alejar un libro, una carta o el mismo teléfono”, describió.

Se trata de un proceso natural del envejecimiento visual. “La mala noticia es que nos va a pasar a todos”, afirmó. Sin embargo, agregó: “La buena noticia es que hoy hay opciones que se van a incorporar al arsenal que ya teníamos”.

Red de oftalmólogos
Control oftalmológico - Presbicia - Foto de archivo

Control oftalmológico - Presbicia - Foto de archivo

De los anteojos a la cirugía

Hasta hace poco, las alternativas eran limitadas. “Hasta hace muy poquito tiempo solamente había correcciones aéreas, es decir, anteojos y lentes de contacto”, señaló el director médico. En los últimos años también se sumó la cirugía como opción terapéutica. “Hace algunos años está la cirugía que realmente resuelve el problema, pero claramente no es para todas las personas que tienen presbicia”, aclaró.

La indicación depende de múltiples factores clínicos y de la evaluación personalizada de cada paciente.

Una nueva opción: gotas que simulan la acomodación

Recientemente se incorporó en Argentina una alternativa farmacológica: un colirio de uso diario. “Desde hace muy poquitito en Argentina contamos con un medicamento en forma de gotas, un colirio que se administra una vez por día”, explicó Deprati.

“Lo que hace es simular esas condiciones de acomodación del cristalino, por lo cual es una nueva opción a todo el arsenal que hoy tenemos disponible para tratar a las personas que tienen presbicia”, indicó sobre el funcionamiento de estas gotas.

Embed - Matías Deprati • director médico de Laboratorio Elea

