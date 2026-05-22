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22 de mayo de 2026 - 13:49
Sociedad.

Estudiantes tucumanos crearon una app para intercambiar figuritas del Mundial y ya es furor

Dos jóvenes tucumanos desarrollaron una plataforma gratuita para ayudar a completar el álbum del Mundial 2026 gastando menos dinero.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Estudiantes tucumanos crearon una app para intercambiar figuritas del Mundial y ya es furor&nbsp;

Estudiantes tucumanos crearon una app para intercambiar figuritas del Mundial y ya es furor 

Una pareja de estudiantes tucumanos lanzó una aplicación para intercambiar figuritas del Mundial 2026 y en apenas cuatro días logró superar los 400 usuarios activos. La iniciativa nació en Tafí Viejo, funciona en todo el país y busca ayudar a los fanáticos del álbum a completar la colección sin gastar de más.

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La creadora del proyecto es Guillermina Carrasco Suárez, una joven de 23 años que cursa el último año de Ingeniería Informática. Junto a su novio Ignacio Iriarte, programador egresado de la Universidad de Tucumán, desarrollaron “Yalanola”, una app que conecta personas para realizar canjes de figuritas repetidas.

La propuesta comenzó como una solución familiar, pero rápidamente se viralizó en redes sociales y empezó a llamar la atención de medios de distintas provincias.

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Cómo funciona la app para intercambiar figuritas del Mundial

La plataforma permite que cada usuario cargue las figuritas que tiene repetidas y también aquellas que necesita para completar el álbum. A partir de esos datos, el sistema muestra posibles coincidencias con otros coleccionistas cercanos.

El funcionamiento es sencillo. Los usuarios ingresan al sitio web “yalanola.com”, descargan la aplicación en e inician sesión con una cuenta de Google. Desde ahí pueden organizar el estado completo del álbum y acceder a la sección de intercambios.

Según explicó Guillermina, cada usuario puede enviar solicitudes de intercambio y negociar directamente con la otra persona. De esa manera, el acuerdo final queda en manos de quienes participan del canje.

Una idea que nació por el furor del álbum

La iniciativa surgió a partir del entusiasmo de Santino, el hermano menor de Guillermina, que buscaba completar el álbum del Mundial sin gastar tanto dinero en sobres.

“Queríamos encontrar una forma de llenar el álbum intercambiando la mayor cantidad posible de figuritas” “Queríamos encontrar una forma de llenar el álbum intercambiando la mayor cantidad posible de figuritas”

En un primer momento, la idea apuntaba solamente a usuarios de Tafí Viejo. Sin embargo, el crecimiento de la aplicación superó rápidamente las expectativas iniciales y terminó expandiéndose a toda la Argentina.

El proyecto además se convirtió en una experiencia de aprendizaje para ambos desarrolladores, que ya venían trabajando en sistemas y aplicaciones desde hace varios años.

El desarrollo tardó apenas dos semanas

Aunque la aplicación salió recientemente, la pareja ya contaba con experiencia previa en programación. Esa base técnica les permitió avanzar rápido y lanzar la plataforma en apenas dos semanas.

Guillermina aseguró que tanto la universidad como la práctica constante resultaron fundamentales para concretar el proyecto. La estudiante destacó además el valor de crear herramientas propias vinculadas a necesidades reales.

Otro dato que llamó la atención fue el bajo costo de desarrollo. Según contó la joven tucumana, prácticamente toda la inversión estuvo destinada al registro del nombre “Yalanola”, mientras que el resto del trabajo lo realizaron entre ambos.

Qué medidas de seguridad tiene la plataforma

Uno de los puntos que más consultas generó entre los usuarios fue la seguridad al momento de realizar intercambios físicos.

La aplicación utiliza ubicación aproximada para identificar la localidad de cada persona, pero no comparte direcciones exactas ni datos sensibles. Además, dentro de la plataforma aparecen recordatorios permanentes para concretar encuentros en lugares públicos y seguros.

También existe un requisito de edad mínima. Los menores de 13 años necesitan autorización de un adulto para utilizar la app, debido a que los intercambios se realizan de manera presencial.

El furor por las figuritas del Mundial mueve millones

El álbum del Mundial 2026 volvió a despertar una verdadera fiebre entre chicos, jóvenes y adultos. Las figuritas repetidas, los intercambios y las búsquedas de jugadores difíciles dominan redes sociales, plazas y grupos de WhatsApp en todo el país.

En ese contexto, aplicaciones como “Yalanola” comenzaron a ganar protagonismo porque ofrecen una alternativa económica frente al elevado precio de los sobres.

La viralización de la app tucumana también reflejó cómo la tecnología y el coleccionismo empiezan a combinarse cada vez más dentro del fenómeno mundialista.

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