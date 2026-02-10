Carnaval y consumo de alcohol: recomendaciones para cuidar la salud

En el marco de los festejos de carnaval, el consumo de alcohol y comidas abundantes suele formar parte de una práctica cultural extendida en la región. Frente a ese escenario, la nutricionista Andrea Olmedo (MP 149) brindó una serie de recomendaciones orientadas al cuidado de la salud, con foco en la hidratación, la alimentación previa y el control de excesos.

La especialista remarcó que el objetivo no pasa por prohibir conductas arraigadas, sino por comprender qué ocurre en el cuerpo para tomar decisiones informadas. En ese sentido, explicó cómo actúa el alcohol desde el primer momento de consumo y por qué ciertas prácticas ayudan a disminuir sus efectos.

Las sugerencias apuntan a transitar el carnaval con mayor bienestar y a reducir el impacto físico que suele sentirse durante y después de las celebraciones.

Olmedo explicó que el alcohol actúa como una sustancia tóxica y que su absorción comienza apenas se ingiere. La presencia de alimentos en el estómago cumple un rol clave, ya que enlentece ese proceso y reduce el impacto inmediato en el organismo.

Según detalló, uno de los mayores errores es consumir alcohol sin haber comido previamente. En esos casos, la absorción resulta más rápida y los efectos aparecen con mayor intensidad.

El cuerpo logra eliminar solo una parte del alcohol, por lo que el exceso genera una sobrecarga, especialmente en el hígado, órgano que también procesa medicamentos y alimentos.

El hígado y el impacto del exceso

La nutricionista señaló que el hígado graso presenta una alta prevalencia y cuenta con diagnóstico frecuente en los controles de salud. En ese contexto, el consumo excesivo de alcohol durante varios días consecutivos incrementa el riesgo de descompensaciones.

Olmedo indicó que no solo el alcohol requiere metabolización hepática, sino también comidas pesadas y fármacos. Por ese motivo, recomendó moderar la ingesta y evitar bebidas con alta graduación alcohólica.

En ese marco, subrayó la importancia de tener en cuenta que la vida cotidiana continúa después del carnaval y que el cuidado previo ayuda a una mejor recuperación.

La hidratación como medida central

Uno de los ejes principales de las recomendaciones se centró en la hidratación. La especialista aclaró que el alcohol no hidrata y que, ante la sensación de sed, es fundamental recurrir al agua.

El acceso permanente a agua durante los festejos aparece como una de las medidas más efectivas para reducir los efectos del alcohol. Tomar agua de manera constante ayuda a evitar deshidratación y disminuye el riesgo de una borrachera intensa.

Olmedo explicó que la deshidratación afecta al cerebro y se asocia al cansancio extremo. Por ese motivo, sugirió alternar bebidas alcohólicas con agua y agregar más hielo a los tragos para aumentar la dilución.

El después del carnaval y la alimentación

Al regresar a casa, la nutricionista recomendó priorizar el consumo de agua para favorecer la recuperación del organismo. Al día siguiente, aconsejó mantener esa pauta y prestar atención a la alimentación.

Optar por comidas más livianas permite aliviar la carga digestiva y hepática luego de jornadas intensas. La especialista indicó que no resulta necesario comer en exceso ni recurrir de forma permanente a preparaciones pesadas.

En ese sentido, planteó que el disfrute del carnaval no depende del consumo desmedido, sino de encontrar un equilibrio que permita participar de las celebraciones sin descuidar la salud.