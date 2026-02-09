Quiso imitar a Charly García tirándose a su pileta desde una terraza: terminó inconsciente

La viralización de un salto desde una terraza terminó con un hombre hospitalizado.

Un hombre protagonizó un salto desde la terraza hacia su pileta , intentando reproducir el famoso salto de Charly García , y el hecho rápidamente generó una gran repercusión en TikTok y otras redes sociales . El episodio fue captado en un video publicado por la usuaria @morena.gasolera.estudio.

En el contenido, se puede ver al hombre lanzarse de cabeza desde una considerable altura . Tras el choque con el agua, permanece completamente inmóvil , sin reaccionar a los intentos de auxilio de quienes lo rodean.

De acuerdo con la autora del video, el objetivo era emular el famoso salto del músico argentino , aunque el resultado terminó siendo alarmante . Morena comentó que su padre perdió el conocimiento y, al volver en sí, no tenía recuerdos de lo ocurrido durante los 15 minutos posteriores al accidente .

Personal de salud acudió de inmediato , trasladando al hombre en ambulancia para una evaluación médica . Durante el traslado, recuperó la conciencia y finalmente recibió el alta esa misma madrugada , sin que fuera necesario iniciar ningún tratamiento adicional .

El clip, titulado “Tu papá se cree Charly García (sale mal)”, se difundió rápidamente en redes, superando 1,5 millones de reproducciones y acumulando alrededor de 79.000 “me gusta”. Los usuarios expresaron su preocupación por los peligros de imitar retos inspirados en figuras de la cultura popular.

Entre los comentarios más destacados se podían leer mensajes como: “¿Cómo llegó a esta edad?“, ”Señor grande... Esas piletas no son tan profundas... Encima cayó de cabeza", “Decime que es IA y que no lo dejaron hacer eso”, “Ahí lo tenés”, y “A quién se le ocurre saltar desde 3 metros de altura a una pileta de medio metro de profundidad”.

El salto de Charly García desde un noveno piso

Es importante recordar que el 3 de marzo de 2000, Charly García realizó un salto histórico desde el noveno piso del Hotel Aconcagua, en Mendoza, a una altura aproximada de 18 metros, y afortunadamente cayó ileso en la piscina. Este arriesgado acto se produjo luego de una noche de excesos y mientras la policía estaba presente.

“Me tiré por un policía”, relató durante una entrevista con Julieta Venegas para BIOS, agregando más detalles sobre sus antiguas travesuras. “Me tiraba de los molinos de viento hacia la pileta, hace unos años. Al principio dudé y me pregunté si la embocaré. Y…¡paf! la emboqué”, contó entre risas.

También explicó: “Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer. Era tac, tac (caer adentro de la piscina) o tac y paf (caer afuera)”.