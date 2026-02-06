Agua caliente en ayunas: ¿Qué dice la ciencia sobre esta tendencia viral?

La viralización del hábito de beber agua caliente en redes sociales no cuenta con respaldo científico sólido.

Un fenómeno viral provocó que muchos usuarios empezaran a discutir si tomar agua caliente en ayunas es positivo para la salud. En TikTok, videos aseguran que esta práctica, basada en rituales de bienestar tradicionales de Asia y en la filosofía del Ayurveda de la India, ayuda a la digestión , estimula la circulación y da una mayor sensación de bienestar general.

Ante este fenómeno, el Daily Mail recogió la opinión de varios expertos en salud que analizaron la costumbre de beber agua caliente, con el objetivo de determinar si posee fundamento científico o si simplemente se trata de una moda difundida sin respaldo médico.

Beber agua caliente se origina en prácticas de la medicina tradicional china , basadas en el concepto de Yang Sheng —“cultivar la vida”—, así como en los principios del Ayurveda . Estos enfoques históricos promueven el autocuidado y la prevención, convirtiéndose en prácticas milenarias centradas en mantener la salud y el bienestar .

Expertos afirman que la hidratación adecuada, sin importar la temperatura del agua, es clave para el bienestar y la digestión.

En los últimos meses, este hábito se popularizó de manera notable, impulsado por redes sociales como TikTok , donde el hashtag correspondiente superó millones de reproducciones . Personas de América Latina, Europa y Estados Unidos incorporaron esta rutina a sus mañanas, inspirándose en enseñanzas orientales con la expectativa de mejorar su salud y bienestar .

Opinión de los expertos sobre los posibles beneficios

Según expertos citados por Daily Mail, tomar agua caliente podría aportar ciertas ventajas leves para la digestión y la hidratación. La nutricionista registrada Kristen Carli señaló: “Desde una perspectiva nutricional, puede ser beneficioso para la digestión e hidratación, pero los supuestos efectos para la inmunidad o la desintoxicación no están probados”.

La especialista en nutrición Nicolle Cucco coincidió en que ingerir líquidos calientes puede tener un efecto calmante sobre el sistema digestivo y la circulación, lo que ayuda a generar la sensación de bienestar que destacan quienes siguen la tendencia. Además, enfatizó que estas prácticas llevan siglos de uso y constituyen un pilar de la medicina tradicional y del Ayurveda.

La temperatura del agua, entre 55 y 70 grados, es recomendada para evitar quemaduras y mejorar la experiencia de consumo, según nutricionistas.

Por su parte, la médica Dr. Snehal Smart aclaró que, aunque el agua es esencial para mantener la temperatura corporal y los niveles de electrolitos, no hay evidencia concluyente de que consumirla caliente otorgue beneficios adicionales. En ese sentido, señaló: “El agua caliente es menos agresiva para el estómago que la fría, pero no hay evidencia firme de que una sea mejor que otra”.

Finalmente, la nutricionista Helen Ruckledge, citada por HuffPost, remarcó que "la hidratación es fundamental… lo importante es tomar suficiente agua, sin importar la temperatura”.

Mitos y realidades científicas sobre el consumo de agua caliente

Aunque en redes sociales se difunden afirmaciones que vinculan esta costumbre con desintoxicación, pérdida de peso o mayor velocidad metabólica, la evidencia científica no respalda tales conclusiones. Según Helen Ruckledge, “no existe investigación consistente que sugiera que el agua caliente mejore la digestión o reduzca la hinchazón más que la fría. Tampoco es cierto que acelere el metabolismo o que garantice un abdomen plano por la mañana”.

Las infusiones de hierbas como hibisco, manzanilla o jengibre representan alternativas saludables pero no deben reemplazar la ingestión diaria de agua simple.

En contraste, aunque ingerir agua templada puede ofrecer un alivio pasajero frente a molestias como irritación de garganta o congestión nasal, los efectos milagrosos atribuidos a esta práctica no cuentan con respaldo científico. Los especialistas señalan que las ventajas percibidas se vinculan más con mantener una correcta hidratación y establecer hábitos saludables que con la temperatura concreta del líquido.

Importancia de la hidratación, alternativas saludables y precauciones

Mantenerse correctamente hidratado resulta fundamental para múltiples procesos del organismo, como la digestión, la eliminación de toxinas y la protección de las articulaciones. Tanto el Daily Mail como Huffpost coinciden en que lo más importante es ingerir la cantidad suficiente de líquidos, sin que importe si están calientes, fríos o templados.

Una tendencia viral sugiere beber agua caliente en ayunas.

Como alternativa, los profesionales también destacan el consumo de infusiones herbales o tisanas. Preparaciones a base de hibisco, manzanilla o jengibre podrían aportar efectos positivos adicionales para el sistema inmunológico y la sensación general de bienestar, según señalan los especialistas consultados.

No obstante, los especialistas destacaron que estas bebidas herbales deben complementar una dieta balanceada y no sustituir la ingesta habitual de agua pura.

Además, aconsejaron prestar atención a la temperatura de consumo, sugiriendo que se mantenga entre 55 y 70°C (131 a 158°F) para prevenir quemaduras. La nutricionista Helen Ruckledge recomendó hervir el agua y dejarla enfriar antes de beberla, en lugar de usar directamente el agua caliente del grifo, garantizando así una higiene adecuada.

El Daily Mail aclaró que el objetivo principal debería ser sostener la hidratación constante.

Tomar agua caliente antes de dormir puede favorecer la relajación y mejorar la sensación de descanso, especialmente si se incorpora dentro de una rutina nocturna de tranquilidad, explicó Hannah Shore, especialista en sueño, en Huffpost. Sin embargo, el beneficio real estaría más ligado al ritual y a la pausa que brinda que al agua en sí.

Según los expertos citados, no hay evidencia que demuestre ventajas ni peligros relevantes por elegir agua fría o caliente. La decisión depende principalmente de la preferencia individual, y cada persona debería optar por la alternativa que le resulte más cómoda, ya que disfrutar del momento facilita mantener una adecuada hidratación diaria.