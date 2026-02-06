¿Cómo borrar un contacto de WhatsApp?

Cómo se borra un contacto de WhatsApp para no verlo nunca más en la aplicación.

Con el correr del tiempo, es habitual acumular en el teléfono números de personas con las que ya no hay vínculo o que modificaron su línea , lo que termina saturando la lista de contactos de WhatsApp con registros innecesarios . Borrar esos datos permite ordenar la agenda y resguardar la intimidad.

A su vez, permite reducir errores y prevenir el uso indebido de información personal cuando los números pasan a manos de otros usuarios .

Pese a la idea extendida de que borrar un chat es suficiente para quitar a alguien de WhatsApp , lo cierto es que el proceso requiere seguir una serie de acciones , que varían mínimamente según se trate de un celular Android o un iPhone .

Sin embargo, la lógica es idéntica en todos los casos: el contacto debe eliminarse desde la libreta del teléfono , ya que la aplicación toma esa información de forma automática .

El proceso para eliminar contactos en WhatsApp varía entre Android y iPhone, pero ambos exigen pasos en la libreta de contactos.

En Android el paso a paso es el siguiente:

Ingresar a WhatsApp y dirigirse a la sección de conversaciones : al abrir la app se muestra el listado de chats , ya sean vigentes o archivados .

y dirigirse a la sección de : al abrir la app se muestra el , ya sean o . Crear una conversación nueva : tocar el botón de mensaje , identificado en color verde y ubicado por lo general en la parte inferior derecha de la pantalla.

: tocar el , identificado en color y ubicado por lo general en la de la pantalla. legir el contacto que se desea borrar: dentro del menú desplegado , es posible buscarlo por su nombre o recorrer la lista hasta encontrarlo.

que se desea borrar: dentro del , es posible buscarlo por su o recorrer la lista hasta encontrarlo. Ingresar a la información del contacto : al tocar el nombre de la persona se abre la conversación y, luego, al presionar nuevamente sobre ese nombre en la parte superior , se accede a su panel de datos .

: al tocar el nombre de la persona se abre la y, luego, al presionar nuevamente sobre ese nombre en la , se accede a su . Entrar al menú de configuraciones : dentro de esa pantalla informativa, hay que pulsar el botón de los tres puntos , habitualmente situado en la esquina superior derecha , y elegir la opción “Editar” o “Ver en la libreta de contactos” .

: dentro de esa pantalla informativa, hay que pulsar el , habitualmente situado en la , y elegir la opción o . Borrar el registro: una vez dentro de la libreta de contactos del dispositivo, hay que elegir la opción para suprimirlo y validar la decisión. Al volver a WhatsApp, esa persona ya no aparecerá en la lista de conversaciones —si nunca hubo chat— o quedará visible solo el número telefónico en los diálogos anteriores.

Las conversaciones previas con contactos eliminados de WhatsApp permanecen en el historial y deben borrarse manualmente para mayor privacidad.

En la versión para iPhone, el proceso es similar:

Abrir la aplicación WhatsApp y dirigirse a la sección “Chats” .

y dirigirse a la sección . Tocar el botón para iniciar una conversación nueva , ubicado en el extremo superior derecho .

, ubicado en el . Localizar a la persona dentro del listado y seleccionarla para ingresar al chat correspondiente .

dentro del y seleccionarla para ingresar al . Presionar sobre el nombre que aparece en la parte superior de la conversación para acceder a su perfil .

que aparece en la de la conversación para acceder a su . Dentro de la ficha de información, elegir la opción “Editar” y luego confirmar “Eliminar contacto” para quitarlo tanto de la agenda del teléfono como de WhatsApp.

Realizar una copia de seguridad de los mensajes en WhatsApp es fundamental antes de eliminar contactos para evitar la pérdida de información importante.

Cómo borrar completamente un contacto para que nunca vuelva a aparecer

Quitar a una persona de la lista solo queda efectivo cuando se la elimina tanto de WhatsApp como del registro de contactos del celular. Aun así, es importante saber que los mensajes intercambiados con ese número no se borran automáticamente y continúan figurando en el historial. Si se desea, esos chats pueden eliminarse de manera manual ingresando a la conversación y eligiendo la opción “Eliminar chat”.

En caso de que el número siga apareciendo en la aplicación después de completar el procedimiento, las causas más frecuentes son dos: que WhatsApp todavía no haya sincronizado los cambios o que el contacto no haya sido borrado correctamente de la agenda del teléfono.

Para resolverlo, es posible forzar la actualización ingresando a la pestaña de contactos de WhatsApp, tocando el ícono de los tres puntos y seleccionando “Actualizar”. De ese modo, la app vuelve a sincronizar la agenda y los contactos eliminados dejan de mostrarse.

Qué hacer antes de borrar contactos: copia de seguridad de mensajes

Previo a borrar a cualquier persona de la agenda, lo más conveniente es resguardar los chats que resulten relevantes. La plataforma de mensajería cuenta con herramientas para generar respaldos, ya sea de manera manual o automática, utilizando Google Drive en teléfonos Android o iCloud en equipos iPhone.

Antes de eliminar cualquier contacto, es recomendable respaldar las conversaciones importantes.

También existen programas específicos, como MobileTrans, que facilitan la creación de copias completas del historial de mensajes en pocos minutos y permiten trasladar la información entre distintos dispositivos, incluso cuando funcionan con sistemas operativos diferentes.

Contar con un respaldo evita la desaparición de datos importantes, especialmente en aquellos casos en los que las conversaciones incluyen información sensible, comprobantes o registros de operaciones.