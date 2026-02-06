viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 11:16
¿Cómo borrar un contacto de WhatsApp?

Previo a borrar un contacto, resulta aconsejable hacer una copia de seguridad de los chats para no perder información importante.

Redacción de TodoJujuy
Cómo se borra un contacto de WhatsApp para no verlo nunca más en la aplicación. &nbsp;

Con el correr del tiempo, es habitual acumular en el teléfono números de personas con las que ya no hay vínculo o que modificaron su línea, lo que termina saturando la lista de contactos de WhatsApp con registros innecesarios. Borrar esos datos permite ordenar la agenda y resguardar la intimidad.

A su vez, permite reducir errores y prevenir el uso indebido de información personal cuando los números pasan a manos de otros usuarios.

Proceso para borrar contactos desde WhatsApp

Pese a la idea extendida de que borrar un chat es suficiente para quitar a alguien de WhatsApp, lo cierto es que el proceso requiere seguir una serie de acciones, que varían mínimamente según se trate de un celular Android o un iPhone.

Sin embargo, la lógica es idéntica en todos los casos: el contacto debe eliminarse desde la libreta del teléfono, ya que la aplicación toma esa información de forma automática.

En Android el paso a paso es el siguiente:

  • Ingresar a WhatsApp y dirigirse a la sección de conversaciones: al abrir la app se muestra el listado de chats, ya sean vigentes o archivados.
  • Crear una conversación nueva: tocar el botón de mensaje, identificado en color verde y ubicado por lo general en la parte inferior derecha de la pantalla.
  • legir el contacto que se desea borrar: dentro del menú desplegado, es posible buscarlo por su nombre o recorrer la lista hasta encontrarlo.
  • Ingresar a la información del contacto: al tocar el nombre de la persona se abre la conversación y, luego, al presionar nuevamente sobre ese nombre en la parte superior, se accede a su panel de datos.
  • Entrar al menú de configuraciones: dentro de esa pantalla informativa, hay que pulsar el botón de los tres puntos, habitualmente situado en la esquina superior derecha, y elegir la opción “Editar” o “Ver en la libreta de contactos”.
  • Borrar el registro: una vez dentro de la libreta de contactos del dispositivo, hay que elegir la opción para suprimirlo y validar la decisión. Al volver a WhatsApp, esa persona ya no aparecerá en la lista de conversaciones —si nunca hubo chat— o quedará visible solo el número telefónico en los diálogos anteriores.
En la versión para iPhone, el proceso es similar:

  • Abrir la aplicación WhatsApp y dirigirse a la sección “Chats”.
  • Tocar el botón para iniciar una conversación nueva, ubicado en el extremo superior derecho.
  • Localizar a la persona dentro del listado y seleccionarla para ingresar al chat correspondiente.
  • Presionar sobre el nombre que aparece en la parte superior de la conversación para acceder a su perfil.
  • Dentro de la ficha de información, elegir la opción “Editar” y luego confirmar “Eliminar contacto” para quitarlo tanto de la agenda del teléfono como de WhatsApp.
Cómo borrar completamente un contacto para que nunca vuelva a aparecer

Quitar a una persona de la lista solo queda efectivo cuando se la elimina tanto de WhatsApp como del registro de contactos del celular. Aun así, es importante saber que los mensajes intercambiados con ese número no se borran automáticamente y continúan figurando en el historial. Si se desea, esos chats pueden eliminarse de manera manual ingresando a la conversación y eligiendo la opción “Eliminar chat”.

En caso de que el número siga apareciendo en la aplicación después de completar el procedimiento, las causas más frecuentes son dos: que WhatsApp todavía no haya sincronizado los cambios o que el contacto no haya sido borrado correctamente de la agenda del teléfono.

Para resolverlo, es posible forzar la actualización ingresando a la pestaña de contactos de WhatsApp, tocando el ícono de los tres puntos y seleccionando “Actualizar”. De ese modo, la app vuelve a sincronizar la agenda y los contactos eliminados dejan de mostrarse.

Previo a borrar a cualquier persona de la agenda, lo más conveniente es resguardar los chats que resulten relevantes. La plataforma de mensajería cuenta con herramientas para generar respaldos, ya sea de manera manual o automática, utilizando Google Drive en teléfonos Android o iCloud en equipos iPhone.

También existen programas específicos, como MobileTrans, que facilitan la creación de copias completas del historial de mensajes en pocos minutos y permiten trasladar la información entre distintos dispositivos, incluso cuando funcionan con sistemas operativos diferentes.

Contar con un respaldo evita la desaparición de datos importantes, especialmente en aquellos casos en los que las conversaciones incluyen información sensible, comprobantes o registros de operaciones.

