lunes 02 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de febrero de 2026 - 10:06
Tecnología.

En qué celulares dejará funcionar WhatsApp a partir de febrero

En equipos de Apple, WhatsApp solo será compatible con aquellos iPhone que tengan instalado iOS 15.1 o cualquier actualización posterior del sistema operativo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
WhatsApp no va más desde febrero de 2026 en estos iPhone y celulares Android. &nbsp;

WhatsApp no va más desde febrero de 2026 en estos iPhone y celulares Android.

 

Desde el 1° de febrero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares iPhone y Android, como consecuencia de un recorte en el soporte a versiones antiguas de los sistemas operativos. En los equipos de Apple, el servicio quedará habilitado únicamente para aquellos que tengan instalada la versión iOS 15.1 en adelante.

Lee además
El truco de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats (Foto ilustrativa)
Tecnología.

El truco de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats
WhatsApp renueva los chats grupales con funciones pensadas para organizarse mejor.  
Redes sociales.

WhatsApp potencia los chats grupales con nuevas herramientas de organización

En tanto, en los teléfonos que utilizan la plataforma de Google, será requisito contar con Android 5.0 o una edición más reciente del sistema. De acuerdo con Meta, el listado de sistemas operativos que pueden ejecutar la aplicación se actualiza de manera regular, en función de la evolución constante del hardware y del software disponible en el mercado.

WhatsApp dejará de funcionar en diversos celulares a partir de febrero.

En ese proceso anual se analizan los modelos y versiones más antiguas, en particular aquellos con baja adopción o que ya no reciben parches de seguridad. Estas resoluciones, además, buscan asegurar que WhatsApp pueda operar con los estándares técnicos y de protección necesarios.

Qué modelos de iPhone no serán compatibles con WhatsApp

Con la decisión de exigir como requisito mínimo iOS 15.1, la plataforma de mensajería dejará fuera a los equipos de Apple que no estén en condiciones de actualizar su software hasta ese nivel.

Como consecuencia de esta medida, los iPhone 6, iPhone 6 Plus y todas las generaciones previas quedarán excluidas del uso de WhatsApp.

WhatsApp toma la decisión de dejar de ser funcional con varios celulares porque ya no son compatibles con ciertas funciones.

Qué celulares Android no serán compatibles con WhatsApp

La aplicación de mensajería también pondrá un límite para los teléfonos con sistema operativo Android y solo seguirá funcionando en equipos que tengan Android 5.0 o ediciones más recientes.

En consecuencia, los dispositivos que operen con versiones anteriores —entre ellas Android 4.4 KitKat, 4.3, 4.2, 4.1 Jelly Bean y otras más antiguas— perderán acceso a WhatsApp, una situación que afecta principalmente a modelos comercializados antes de 2014, entre los que se encuentran:

  • Samsung Galaxy S4 mini
  • Samsung Galaxy S3
  • Sony Xperia M
  • LG Optimus L7 II
  • Huawei Ascend G510
  • HTC Desire 500
  • Motorola Moto E (1.ª generación)
WhatsApp notifica a los usuarios que dejará de estar disponible en su celular.

Estos equipos ya no reciben actualizaciones oficiales que les permitan alcanzar Android 5.0, motivo por el cual la aplicación dejará de ser operativa en esos modelos. Cuando el dispositivo no admite la instalación de esa versión del sistema o una superior, la única opción para continuar utilizando WhatsApp es reemplazarlo por un celular más nuevo.

Qué hacer si mi celular ya no es compatible con WhatsApp

Cuando tu teléfono ya no cumpla con los requisitos para usar WhatsApp, la propia plataforma sugiere una serie de medidas para evitar la pérdida de tus conversaciones.

Previo a que se interrumpa el soporte del sistema operativo, la app enviará avisos internos en reiteradas oportunidades para advertir sobre la conveniencia de renovar el equipo o actualizar la versión del software.

No es necesario tener el celular más reciente para acceder a WhatsApp, pero sí uno con ciertos sistemas operativos actualizados.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

La interrupción del funcionamiento de WhatsApp en determinados modelos de celulares responde, en esencia, a cuestiones de compatibilidad, protección de datos y avances tecnológicos. Con la evolución constante de los equipos y de los sistemas operativos, la plataforma debe ajustarse para mantener estándares adecuados de rendimiento y seguridad.

Los dispositivos de mayor antigüedad, que no admiten actualizaciones recientes, suelen quedar rezagados en términos de funciones y parches de seguridad, lo que impide que soporten las novedades que incorpora la aplicación.

En ese contexto, la empresa realiza todos los años un relevamiento para identificar qué versiones de software y qué modelos registran menor nivel de uso activo.

Los usuarios deben actualizar su celular para usar WhatsApp.

Los teléfonos que dejaron de contar con respaldo oficial de sus marcas y ya no acceden a parches de seguridad son excluidos del soporte, debido a que su utilización puede comprometer tanto la protección de los datos personales como el correcto desempeño de la aplicación.

WhatsApp estrena ‘ajustes estrictos de la cuenta’

WhatsApp incorporó una nueva herramienta denominada “configuración avanzada de la cuenta”, pensada para elevar los niveles de protección y resguardar la información personal ante posibles ataques informáticos.

La función ya empezó a desplegarse y se habilitará de manera progresiva durante las próximas semanas tanto en equipos con Android como con iOS. Para ponerla en funcionamiento, es necesario acceder al menú Ajustes, luego a Privacidad y finalmente a la sección de opciones avanzadas dentro de la app.

Los ‘ajustes estrictos de la cuenta’ de WhatsApp aumentan la privacidad de los chats.

Al activar la función de “ajustes estrictos de la cuenta”, la aplicación pondrá en marcha de forma automática una serie de resguardos adicionales. Entre ellos, se incluye el filtrado de archivos y material multimedia enviados por contactos desconocidos, la supresión de previsualizaciones de enlaces, el bloqueo o silenciamiento de llamadas de números no agendados y mayores límites para sumar usuarios a grupos.

A su vez, el sistema habilita la autenticación en dos factores, reduce la exposición de los datos del perfil y redirige las llamadas a través de los servidores de WhatsApp con el objetivo de ocultar la dirección IP y reforzar la privacidad del usuario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El truco de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats

WhatsApp potencia los chats grupales con nuevas herramientas de organización

Calilegua: Desde este lunes se podrá sacar turnos por WhatsApp en el Hospital

Publicaron las primeras imágenes del elenco de las biopic de The Beatles

De actor en una serie española a trabajar en la costa: así es la vida de Julen Katzy

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Casa Matías Jurado. video
Justicia.

El estremecedor relato de la amiga de una de las víctimas de Matías Jurado

Triatlón en Jujuy. video
Triatlón.

"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

Con el ChatGPT en inglés, podrás aprender o practicar el idioma siempre que utilices prompt para aprender inglés ChatGPT.
Educación.

Estudiar en vacaciones: preparar materias en Jujuy cuesta hasta $150 mil

Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2025
Inflación.

Cuáles son los aumentos que llegan en febrero en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel