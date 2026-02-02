En qué celulares dejará funcionar WhatsApp a partir de febrero

WhatsApp no va más desde febrero de 2026 en estos iPhone y celulares Android.

Desde el 1° de febrero de 2026 , WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares iPhone y Android , como consecuencia de un recorte en el soporte a versiones antiguas de los sistemas operativos . En los equipos de Apple , el servicio quedará habilitado únicamente para aquellos que tengan instalada la versión iOS 15.1 en adelante.

En tanto, en los teléfonos que utilizan la plataforma de Google , será requisito contar con Android 5.0 o una edición más reciente del sistema. De acuerdo con Meta , el listado de sistemas operativos que pueden ejecutar la aplicación se actualiza de manera regular , en función de la evolución constante del hardware y del software disponible en el mercado.

En ese proceso anual se analizan los modelos y versiones más antiguas, en particular aquellos con baja adopción o que ya no reciben parches de seguridad . Estas resoluciones, además, buscan asegurar que WhatsApp pueda operar con los estándares técnicos y de protección necesarios.

Con la decisión de exigir como requisito mínimo iOS 15.1 , la plataforma de mensajería dejará fuera a los equipos de Apple que no estén en condiciones de actualizar su software hasta ese nivel.

Como consecuencia de esta medida, los iPhone 6, iPhone 6 Plus y todas las generaciones previas quedarán excluidas del uso de WhatsApp.

WhatsApp toma la decisión de dejar de ser funcional con varios celulares porque ya no son compatibles con ciertas funciones.

Qué celulares Android no serán compatibles con WhatsApp

La aplicación de mensajería también pondrá un límite para los teléfonos con sistema operativo Android y solo seguirá funcionando en equipos que tengan Android 5.0 o ediciones más recientes.

En consecuencia, los dispositivos que operen con versiones anteriores —entre ellas Android 4.4 KitKat, 4.3, 4.2, 4.1 Jelly Bean y otras más antiguas— perderán acceso a WhatsApp, una situación que afecta principalmente a modelos comercializados antes de 2014, entre los que se encuentran:

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Huawei Ascend G510

HTC Desire 500

Motorola Moto E (1.ª generación)

WhatsApp notifica a los usuarios que dejará de estar disponible en su celular.

Estos equipos ya no reciben actualizaciones oficiales que les permitan alcanzar Android 5.0, motivo por el cual la aplicación dejará de ser operativa en esos modelos. Cuando el dispositivo no admite la instalación de esa versión del sistema o una superior, la única opción para continuar utilizando WhatsApp es reemplazarlo por un celular más nuevo.

Qué hacer si mi celular ya no es compatible con WhatsApp

Cuando tu teléfono ya no cumpla con los requisitos para usar WhatsApp, la propia plataforma sugiere una serie de medidas para evitar la pérdida de tus conversaciones.

Previo a que se interrumpa el soporte del sistema operativo, la app enviará avisos internos en reiteradas oportunidades para advertir sobre la conveniencia de renovar el equipo o actualizar la versión del software.

No es necesario tener el celular más reciente para acceder a WhatsApp, pero sí uno con ciertos sistemas operativos actualizados.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

La interrupción del funcionamiento de WhatsApp en determinados modelos de celulares responde, en esencia, a cuestiones de compatibilidad, protección de datos y avances tecnológicos. Con la evolución constante de los equipos y de los sistemas operativos, la plataforma debe ajustarse para mantener estándares adecuados de rendimiento y seguridad.

Los dispositivos de mayor antigüedad, que no admiten actualizaciones recientes, suelen quedar rezagados en términos de funciones y parches de seguridad, lo que impide que soporten las novedades que incorpora la aplicación.

En ese contexto, la empresa realiza todos los años un relevamiento para identificar qué versiones de software y qué modelos registran menor nivel de uso activo.

Los usuarios deben actualizar su celular para usar WhatsApp.

Los teléfonos que dejaron de contar con respaldo oficial de sus marcas y ya no acceden a parches de seguridad son excluidos del soporte, debido a que su utilización puede comprometer tanto la protección de los datos personales como el correcto desempeño de la aplicación.

WhatsApp estrena ‘ajustes estrictos de la cuenta’

WhatsApp incorporó una nueva herramienta denominada “configuración avanzada de la cuenta”, pensada para elevar los niveles de protección y resguardar la información personal ante posibles ataques informáticos.

La función ya empezó a desplegarse y se habilitará de manera progresiva durante las próximas semanas tanto en equipos con Android como con iOS. Para ponerla en funcionamiento, es necesario acceder al menú Ajustes, luego a Privacidad y finalmente a la sección de opciones avanzadas dentro de la app.

Los ‘ajustes estrictos de la cuenta’ de WhatsApp aumentan la privacidad de los chats.

Al activar la función de “ajustes estrictos de la cuenta”, la aplicación pondrá en marcha de forma automática una serie de resguardos adicionales. Entre ellos, se incluye el filtrado de archivos y material multimedia enviados por contactos desconocidos, la supresión de previsualizaciones de enlaces, el bloqueo o silenciamiento de llamadas de números no agendados y mayores límites para sumar usuarios a grupos.

A su vez, el sistema habilita la autenticación en dos factores, reduce la exposición de los datos del perfil y redirige las llamadas a través de los servidores de WhatsApp con el objetivo de ocultar la dirección IP y reforzar la privacidad del usuario.