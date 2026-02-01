domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 09:34
Salud.

Calilegua: Desde este lunes se podrá sacar turnos por WhatsApp en el Hospital

El Hospital de Calilegua permitirá desde el lunes 2 de febrero solicitar turnos vía WhatsApp para especialidades y estudios.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Calilegua

Calilegua

El Hospital de Calilegua se prepara para iniciar la gestión de turnos por WhatsApp, un sistema que permitirá a los pacientes reservar consultas médicas y estudios complementarios de manera rápida, reduciendo la necesidad de trámites presenciales. turnos por WhatsApp en Calilegua

La modalidad digital se suma a la atención tradicional del Call Center de Salud 0800 777 7711, disponible de lunes a viernes de 7 a 19 horas, y responde a los ejes de modernización del sistema de salud y accesibilidad previstos en el Plan Estratégico de Salud II. Los pacientes podrán gestionar consultas de especialidades como Medicina General, Nutrición, Obstetricia, Odontología, Psicología y Servicio Social, además de prácticas como Fisioterapia y Fonoaudiología.

Cómo pedir turno por WhatsApp

Para solicitar un turno, los pacientes deberán agendar el número 388 4567025 y escribir al hospital dentro del horario de atención, de lunes a viernes de 6:30 a 14 horas. El sistema enviará un mensaje automático con un enlace al portal web del hospital donde se completan los datos personales y se selecciona la especialidad requerida.

Una vez ingresada la información, el sistema derivará la solicitud a un operador que confirmará la disponibilidad de turno y proporcionará día y hora de la atención. El procedimiento permite además reprogramar, cancelar o registrar nuevos controles mediante los botones disponibles en la interfaz digital.

Los usuarios que ya hayan gestionado turnos previamente podrán acceder directamente desde el enlace web proporcionado en conversaciones anteriores, agilizando futuras solicitudes. Cabe destacar que quienes no figuren en el registro histórico del sistema deberán acudir al hospital más cercano para validar sus datos y poder usar la herramienta digital.

Expansión del sistema digital en Jujuy

El Hospital de Calilegua se suma a una red de hospitales públicos que ya implementan la modalidad de turnos por WhatsApp, incluyendo el Centro de Especialidades Sur/Hospital Snopek, hospitales Paterson, Zabala, Gallardo, Orías, Sequeiros, Pablo Soria, San Roque, Nuestra Señora del Carmen, Presbítero Zegada, San Miguel de Yuto y San Isidro Labrador de Monterrico. Esta estrategia busca descentralizar los servicios de salud y facilitar el acceso a la población de toda la provincia. Más información sobre la red de hospitales de Jujuy se puede consultar en esta nota de gestión de turnos en hospitales públicos de Jujuy.

