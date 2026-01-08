jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 12:24
Redes sociales.

WhatsApp potencia los chats grupales con nuevas herramientas de organización

La app suma funciones que mejoran la coordinación y creatividad en los grupos, con etiquetas personalizables, stickers de texto y recordatorios de eventos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
WhatsApp renueva los chats grupales con funciones pensadas para organizarse mejor. &nbsp;

WhatsApp renueva los chats grupales con funciones pensadas para organizarse mejor.

 

El comienzo de un nuevo ciclo suele invitar a revisar hábitos y mejorar dinámicas cotidianas, entre ellas la manera de interactuar y coordinar tareas. En ese marco, WhatsApp lanzó herramientas renovadas pensadas para potenciar el uso de los grupos, uno de los ámbitos con mayor movimiento dentro de la aplicación.

Lee además
El Papá Noel Invisible, versión navideña del tradicional Amigo Invisible, se presenta como una alternativa ideal.
Redes sociales.

¿Cómo hacer el amigo invisible por WhatsApp?
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 2026.
Redes sociales.

WhatsApp no funcionará en todos estos celulares desde 2026

Ya sea para organizar reuniones, gestionar trabajos en conjunto o mantenerse en contacto con la familia, los grupos se volvieron una pieza clave del día a día online. A través de estas novedades, la plataforma apunta a hacer los intercambios más claros, dinámicos y mejor estructurados.

WhatsApp incorporó nuevas funciones orientadas a mejorar la organización.

Roles claros dentro de los chats grupales de WhatsApp

Entre las actualizaciones más destacadas aparece la posibilidad de sumar roles identificatorios para los integrantes de los grupos. Se trata de rótulos visibles que se pueden definir de manera distinta en cada chat y que ayudan a reconocer de inmediato la función o vínculo de cada participante según la situación.

Así, una misma persona puede figurar como “papá de Ana” en un grupo familiar y como “arquero” en el chat del equipo de fútbol, ofreciendo contexto práctico sin tener que aclararlo dentro de los mensajes.

Stickers de texto para destacar mensajes

La nueva versión también apuesta fuerte a lo visual con la incorporación de los stickers creados a partir de texto. La herramienta permite convertir cualquier palabra o frase en un sticker propio con solo escribirla en el buscador de stickers.

Las nuevas etiquetas de miembro permiten asignar roles visibles y personalizados en cada chat grupal, facilitando la identificación del rol que cumple cada participante.

A su vez, estos diseños generados al instante pueden almacenarse en las colecciones personales, facilitando volver a utilizarlos y sumando más opciones creativas para animar las conversaciones grupales.

Recordatorios para eventos y reuniones

El orden y la planificación también ganan protagonismo en esta nueva versión. Desde ahora, al generar y enviar un evento dentro de un grupo, los usuarios pueden establecer alertas a medida para quienes participan.

Gracias a esta herramienta, resulta más sencillo no olvidar una videollamada, una cita de trabajo o un festejo, ya que cada evento puede contar con avisos adaptados a la actividad programada.

WhatsApp suma nuevas herramientas para organizar y mejorar los chats grupales.

Más funciones para mejorar la experiencia en grupo

Estas incorporaciones se suman a una batería de funciones que WhatsApp viene desplegando de manera gradual para potenciar el uso de los grupos. Dentro de ese abanico figuran el envío de documentos de gran tamaño, el intercambio de fotos y videos en máxima calidad, la opción de compartir pantalla y las conversaciones por audio.

Grupos de Whatsapp.jpg

A través de estas mejoras continuas, la plataforma refuerza su objetivo de brindar herramientas cada vez más robustas para la comunicación colectiva, en sintonía con las múltiples dinámicas con las que los usuarios interactúan, coordinan tareas y trabajan en conjunto todos los días.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cómo hacer el amigo invisible por WhatsApp?

WhatsApp no funcionará en todos estos celulares desde 2026

El truco de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats

Milagro: Hombre sobrevive tras caerle una ventana en la cabeza

¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar

Lo que se lee ahora
Día del Mal de Amores. video
Pensar.

¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Temporada.

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma. video
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador video
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel