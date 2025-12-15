lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 18:03
Redes sociales.

¿Cómo hacer el amigo invisible por WhatsApp?

Se acerca la época del año ideal para reunirse, y WhatsApp se vuelve una herramienta clave para organizar el clásico intercambio de regalos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Papá Noel Invisible, versión navideña del tradicional Amigo Invisible, se presenta como una alternativa ideal.



Con la llegada del cierre del año, el clima festivo se intensifica y crecen las ganas de reunirse y brindar. En ese contexto, los obsequios ocupan un lugar central, especialmente durante Navidad. El Papá Noel Invisible, versión navideña del tradicional Amigo Invisible disponible en WhatsApp, es una opción ideal, ya que asegura que todos reciban un regalo.

Gracias a las herramientas digitales actuales, el sorteo de participantes puede realizarse de forma rápida y sencilla a través de WhatsApp, simplificando la dinámica del juego. Antes de comenzar, es importante considerar algunos aspectos clave: definir quiénes formarán parte de la iniciativa y contar, sin excepción, con los números de contacto de cada participante en la aplicación.



Luego será momento de recurrir a Meta AI, el asistente virtual incorporado en WhatsApp. Si bien este sistema permite realizar el sorteo de manera ágil y confiable, presenta una limitación: uno de los integrantes conocerá qué regalo le corresponde entregar a cada participante.

Paso a paso para organizar el Amigo Invisible de Navidad desde WhatsApp

Accedé a la pantalla principal de la aplicación y abrí Meta AI tocando el ícono del círculo azul, que puede encontrarse en la parte superior del listado de conversaciones o en el sector inferior derecho de la interfaz.

Como alternativa, también es posible recurrir a otros asistentes virtuales, como ChatGPT o Gemini. No obstante, utilizar la IA integrada en WhatsApp ofrece una ventaja práctica: permite centralizar la información y los resultados dentro de la misma aplicación, facilitando futuras consultas.



En el siguiente paso, será necesario redactar una instrucción clara indicando que se realizará un sorteo de Amigo Invisible, para que la inteligencia artificial entienda correctamente la dinámica. Incluso, antes de avanzar, podés verificar si el chatbot reconoce el funcionamiento del juego y cómo se lleva a cabo el sorteo.

Dentro de esa indicación también deberán figurar los nombres de todas las personas que participan. Este punto es clave, ya que olvidar a alguien implica dejarlo fuera de la dinámica. A modo de guía, un prompt podría redactarse de la siguiente manera:

“Quiero organizar el sorteo para hacer un amigo invisible. Las personas que participan son…”, e ingresá los nombres de todos tus amigos o familiares.



Dentro de esa misma instrucción también se pueden sumar condiciones adicionales, como restricciones entre participantes, el tipo de asignación —ya sea totalmente aleatoria, en parejas o mediante un esquema en cadena—, entre otras variantes posibles.

Cuando el mensaje esté correctamente formulado, solo resta enviarlo y aguardar la respuesta del asistente virtual. Una vez obtenida la asignación final, podrás contactar de manera individual a cada integrante para informarle a quién le corresponde hacer el obsequio. Resulta clave que el secreto se conserve al menos hasta la fecha pactada para el intercambio de regalos.

Con la llegada del cierre del año, el clima festivo se intensifica y crecen las ganas de reunirse y brindar.

Existe, además, una alternativa para evitar que una sola persona concentre toda la información del sorteo: delegar la organización en alguien de confianza, ya sea un amigo o un familiar. En ese caso, quien realice el sorteo deberá contar con los datos de contacto de todos los participantes.

