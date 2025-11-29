sábado 29 de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 - 08:37
Redes sociales.

¿Qué significa que te manden corazón blanco en WhatsApp?

Este símbolo suele emplearse habitualmente para hacer referencia a alguien que murió o para evocar elementos de carácter divino o celestial.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Cuál es significado oculto del emoji de corazón blanco en WhatsApp que pocos saben.

Cuál es significado oculto del emoji de corazón blanco en WhatsApp que pocos saben.

 

El emoji de corazón blanco en WhatsApp se asocia generalmente con sentimientos de amor y cariño, según detalla Emojipedia. Además, la plataforma indica que se utiliza con frecuencia para recordar a alguien que falleció o para hacer alusión a conceptos celestiales o angelicales.

Al igual que otros corazones de distintos colores, el corazón blanco sirve para mostrar afecto o simpatía hacia personas, sitios, colectivos, objetos o ideas relacionadas con ese tono. Es habitual verlo vinculado a vestidos de novia, la pureza o eventos significativos como bodas.

Cuándo usar el emoji de corazón blanco en WhatsApp.

En síntesis, el corazón blanco funciona como un emblema versátil que combina dulzura, respeto y espiritualidad, y su interpretación puede cambiar según el contexto y la cercanía entre quienes lo emplean.

Cuándo utilizar el emoji de corazón blanco en WhatsApp

Este emoji se ha popularizado como representación de pureza, tranquilidad y cariño genuino. A diferencia del tradicional corazón rojo, vinculado al amor romántico, el corazón blanco refleja afecto más espiritual, neutral o delicado. Es apropiado para mostrar apoyo, expresar condolencias o manifestar cariño sin implicaciones románticas.

Esta figura se utiliza con frecuencia para referirse a una persona fallecida o para aludir a algo celestial o angelical.

Por ejemplo, este emoji puede acompañar mensajes de apoyo a alguien que enfrenta dificultades: “Siempre estoy para ti”. También se utiliza frecuentemente en publicaciones o mensajes que evocan tranquilidad, esperanza o bienestar, como: “Que tu día esté lleno de calma y armonía”.

En relaciones amorosas, el corazón blanco suele simbolizar un cariño limpio y sincero, reflejando honestidad y claridad en los sentimientos. Las parejas que desean un gesto más sosegado, evitando la intensidad del corazón rojo, pueden recurrir a este emoji para mostrar un vínculo más apacible y genuino.

Cuál es significado oculto del emoji de corazón blanco en WhatsApp que pocos saben.

Del mismo modo, este emoji se utiliza con frecuencia en mensajes de estilo minimalista o formando parte de combinaciones de emoticones que buscan un resultado visual refinado y armonioso. También aparece en ocasiones conmemorativas dedicadas a personas fallecidas, representando cariño perpetuo y serenidad espiritual.

