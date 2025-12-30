WhatsApp no funcionará en todos estos celulares desde 2026

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 2026.

WhatsApp informó que desde el 1 de enero de 2026 dejará de funcionar en una serie de teléfonos móviles que ya no alcanzan los estándares técnicos exigidos por la app. La actualización afectará sobre todo a equipos de generaciones anteriores de marcas como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC .

Redes sociales. ¿Qué significa que te manden corazón blanco en WhatsApp?

La medida se enmarca en el proceso habitual de renovación tecnológica del servicio, orientado a reforzar la protección de los usuarios , optimizar el desempeño y habilitar herramientas nuevas , posibles únicamente en sistemas operativos Android e iOS más actualizados.

Quienes utilicen los modelos alcanzados por la medida tendrán que optar por renovar su celular o trasladar sus conversaciones a otro equipo para poder continuar usando WhatsApp sin inconvenientes. A continuación, detallamos cuáles son los teléfonos involucrados .

La restricción impacta sobre aquellos teléfonos que no admiten actualizaciones a las últimas versiones de sus sistemas operativos ( Android o iOS ), lo que limita la posibilidad de ofrecer mantenimiento , protección frente a vulnerabilidades y acceso a funciones recientes .

Modelos de Apple afectados:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Modelos de Samsung excluidos:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

Modelos de LG sin soporte:

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Otros modelos de marcas clásicas:

Motorola : Moto G (1.ª generación), Moto E (1.ª generación)

Sony : Xperia Z2, Xperia Z3

Huawei : Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2

HTC: varios modelos clásicos de generaciones antiguas

La mayoría de estos equipos tienen más de una década en el mercado y ya no reciben actualizaciones de software que garanticen su compatibilidad con las exigencias actuales de WhatsApp.

Qué hacer si tu celular está en la lista

WhatsApp y Meta informarán a los usuarios mediante alertas dentro de la aplicación durante los meses previos a la fecha límite, avisando sobre la próxima falta de compatibilidad.

Si tu teléfono figura en la lista, las opciones son:

Actualizar el sistema operativo , si es posible.

Migrar tus chats y respaldos a un dispositivo más reciente antes de que el acceso se interrumpa.

Cambiar a otro teléfono compatible para seguir usando la app.

Es conveniente respaldar tus conversaciones y archivos antes de que finalice el soporte, asegurando así que no se pierda ningún dato importante durante el proceso de cambio.

Estas renovaciones son parte del avance natural de las aplicaciones de mensajería, que buscan cumplir con mayores estándares de seguridad y habilitar nuevas funciones, lo que requiere modernizar los dispositivos para garantizar un uso continuo y sin interrupciones.