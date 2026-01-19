lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 10:11
Ranking de celulares más valorados por su durabilidad

La durabilidad manda en el mercado de celulares: materiales resistentes, soporte a largo plazo y reparabilidad definen qué modelos realmente se la bancan.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
A la hora de comprar un teléfono nuevo, la pregunta que más se repite en los grupos de WhatsApp o en las charlas de café no es cuántos megapíxeles tiene la cámara, sino: "¿Se la banca?". En un mundo donde los dispositivos parecen cada vez más frágiles y los servicios técnicos son un dolor de cabeza, la durabilidad se volvió el valor más buscado. Ya no nos alcanza con que el celular sea lindo; queremos que sobreviva a una caída desde la mesa de luz, a un chapuzón accidental en la pileta o simplemente al paso implacable de los años.

El mercado de 2026 nos encuentra en un punto interesante. Por un lado, tenemos los "tanques" de gama alta que apuestan a materiales espaciales, y por otro, una gama media y baja que aprendió que si no ofrece un mínimo de resistencia, el usuario no vuelve a confiar en la marca. Armar un ranking de durabilidad implica mirar más allá de la ficha técnica: hay que evaluar la calidad de los materiales, la disponibilidad de repuestos y la robustez del software a largo plazo.

El reinado del titanio y el Gorilla Glass Armor

Si hablamos de durabilidad en el segmento premium, el titanio se robó todo el protagonismo. No es solo una cuestión de estética o de que el equipo pese unos gramos menos; se trata de la integridad estructural. Las marcas líderes entendieron que el aluminio ya no era suficiente para proteger los componentes internos de las torsiones y los impactos diarios.

Hoy en día, dispositivos como el Galaxy S25 Ultra lideran los rankings gracias a la combinación de este metal con el cristal Gorilla Glass Armor, que no solo es más difícil de rayar, sino que reduce los reflejos drásticamente. Pero la resistencia no es solo física. La durabilidad moderna también se mide en años de vida útil. Al investigar precios y modelos de celulares samsung, uno nota que la marca surcoreana empezó a ofrecer hasta siete años de actualizaciones de seguridad. Esto cambia la regla del juego: un teléfono que resiste los golpes pero se queda sin soporte técnico a los dos años deja de ser "durable". La longevidad ahora es un combo entre hardware irrompible y software que no se arrastra con el tiempo.

Rugerizados: cuando el diseño cede ante la fuerza bruta

Para aquellos que trabajan en la construcción, en el campo o que simplemente tienen "manos de manteca", los teléfonos convencionales siempre van a ser un riesgo. Ahí es donde entran los celulares rugerizados o "estandar militar". Estos equipos no ganan concursos de belleza; son gruesos, pesados y tienen bordes de goma que parecen sacados de una cubierta de tractor.

Marcas como Ulefone o Crosscall perfeccionaron este nicho. Estos aparatos no solo tienen certificación IP68 contra agua y polvo, sino también la norma MIL-STD-810H. ¿Qué significa esto en criollo? Que podes enterrarlos en la arena, lavarlos bajo la canilla con detergente o dejarlos bajo el sol abrasador de la tarde y van a seguir funcionando como si nada. Algunos modelos incluso traen cámaras térmicas y baterías que duran cuatro días. Es el tipo de teléfono que compras una vez y te olvidas de cambiarlo por un lustro, porque básicamente están diseñados para ser indestructibles.

La sorpresa de la gama de entrada

Mucha gente piensa que para tener un celular resistente hay que gastar una fortuna, pero la realidad es que la gama económica mejoró muchísimo su control de calidad. Ya no vemos esos plásticos que crujen al apretarlos. Un ejemplo clarísimo de esta tendencia es el redmi 14c, un equipo que, a pesar de su precio amigable, pasó por pruebas de caída y test de botones que antes estaban reservados para la alta alcurnia tecnológica.

Estos teléfonos de batalla usan policarbonatos de alta densidad que absorben mejor los impactos que el vidrio. A veces, la sencillez es la mejor aliada de la durabilidad. Al no tener pantallas curvas, ni sistemas de cámaras hipercomplejos con partes móviles, estos dispositivos aguantan el maltrato diario de manera sorprendente. Son los elegidos por quienes necesitan un equipo confiable para trabajar todo el día sin vivir con el miedo constante de que un roce en el bolsillo raye toda la pantalla.

Pantallas plegables: ¿realmente aguantan?

Hace un par de años, hablar de durabilidad y pantallas plegables en la misma oración era casi un chiste. Sin embargo, en 2026, la tecnología de las bisagras y el "ultra thin glass" llegó a una madurez envidiable. Los nuevos plegables ya no son prototipos caros que se rompen al mes de uso.

Las pruebas de laboratorio muestran que los mecanismos actuales aguantan más de 400.000 pliegues. Eso equivale a abrir y cerrar el teléfono unas 100 veces por día durante más de 10 años. Si bien todavía son más vulnerables a las partículas pequeñas (como la arena fina), la incorporación de estructuras de aluminio reforzado y protecciones contra el agua los puso a la par de los teléfonos tradicionales en muchos aspectos. Siguen siendo equipos que requieren un poco más de cuidado, pero ya no son de cristal. La durabilidad aquí se traduce en ingeniería de precisión: una danza constante entre flexibilidad y firmeza.

Reparabilidad: el factor olvidado

Un teléfono que no se puede arreglar es un teléfono con fecha de vencimiento. Por eso, el ranking de los más valorados tiene muy en cuenta qué tan fácil es conseguir una pantalla nueva o cambiar la batería cuando esta empieza a decaer. El movimiento "Right to Repair" (derecho a reparar) obligó a los fabricantes a vender kits oficiales y a diseñar interiores menos laberínticos.

Dispositivos de marcas como Google o Fairphone están ganando puntos porque permiten que cualquier técnico de barrio, o incluso un usuario con maña y las herramientas adecuadas, pueda revivir el equipo. Un celular es durable si, ante un accidente, no termina directamente en la basura. La modularidad se está convirtiendo en el estándar de oro para los usuarios conscientes que prefieren invertir un poco más al principio pero tener la garantía de que su inversión no va a morir por una batería agotada o un puerto de carga sulfatado.

La verdadera resistencia está en el equilibrio

En definitiva, el celular más durable no es necesariamente el que sobrevive a una caída desde un quinto piso, sino el que logra mantenerse vigente y funcional en tu bolsillo durante cuatro o cinco años. La durabilidad es una suma de factores: materiales nobles como el titanio o polímeros resistentes, un soporte de software que no te deje tirado a mitad de camino y una construcción que permita reparaciones sin que te salga más caro el collar que el perro.

Hoy por hoy, el mercado ofrece opciones para todos. Desde los que buscan la última tecnología blindada hasta los que necesitan un equipo rendidor que no les falle en el día a día. Al final, cuidar el dispositivo sigue siendo clave, pero es un alivio saber que las empresas finalmente entendieron que no queremos cambiar de celular todos los años solo porque el anterior se desarmó solo. La tecnología tiene que estar a nuestro servicio, y no al revés.

