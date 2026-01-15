Con los aranceles cero para celulares: cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en Argentina

A partir de este jueves , los celulares importados podrán ingresar al mercado argentino sin pagar derechos aduaneros . La decisión se enmarca en lo establecido por el decreto 333 , que en mayo de 2025 había recortado el arancel del 16% al 8% y fijado su eliminación definitiva para el 15 de enero .

El cambio tendrá un efecto inmediato en los valores de los iPhone , uno de los productos más buscados por los consumidores locales .

Con la quita total del impuesto , el Gobierno busca agilizar el ingreso de equipos del exterior y profundizar la competencia en el sector, con la intención de generar una baja de precios tanto en los celulares importados como en los ensamblados a nivel nacional .

En la actualidad, el iPhone 17 Pro Max —el modelo más reciente de Apple — se comercializa en MacStation a $2.999.990 en su versión de 256 GB . Para dimensionar el peso de la carga tributaria incluida en ese valor, el mismo equipo, sin impuestos nacionales , tendría un precio estimado de $2.281.361 .

En cuanto al resto de la línea, el iPhone 17 Pro se ofrece a $2.699.990 y el iPhone 17 a $1.999.990, ambos también con 256 GB de almacenamiento. Las variantes con mayor capacidad implican un recargo: la versión de 512 GB suma $500.000, mientras que la de 1 TB eleva el precio en $900.000 adicionales.

El iPhone 17 Pro vale $2.699.990 y el 17, $1.999.990.

Dentro de la oferta disponible, una alternativa de generación anterior pero con características comparables es el iPhone 16 Pro Max de 256 GB, que se comercializa a $3.199.990 y admite financiación en hasta 12 pagos sin interés. A continuación aparece el iPhone 16 Pro, con un valor de $2.809.989 y la opción de cancelarlo en tres cuotas sin recargo. En tanto, el iPhone 16 se vende a $1.699.990, también con planes de hasta 12 cuotas sin interés.

En la plataforma Mercado Libre, los precios se ubican por encima: el iPhone 17 Pro Max (256 GB) se ofrece a $3.399.999, el 17 Pro a $2.899.999 y el iPhone 17 se mueve en torno a los $2 millones. Por su parte, el iPhone 16 Pro Max alcanza los $3.811.999.

La estrategia de MacStation frente al nuevo escenario

Por su parte, MacStation señaló que la baja del 8% en los derechos de importación ya se encuentra incorporada en la estrategia de precios definida para el debut del iPhone 17 y para el resto del catálogo de iPhone, incluso antes de que la regulación entrara en vigor de forma completa.

MacStation informó que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17.

Desde la compañía explicaron que esta determinación se tomó desde el comienzo de la venta de los equipos, con el objetivo de adecuar los valores del mercado local a las expectativas de los usuarios y trasladar por adelantado los efectos de las disposiciones oficiales.

“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la línea de iPhones”, señalaron.

“Esta política ayuda a que los consumidores accedan al nuevo iPhone 17 a valores más competitivos desde su llegada al mercado”, agregaron.

"La Argentina es un país que tiene como ADN ser un comprador de tecnología, de los principales de América latina", dijeron.

El impacto en la demanda y la mirada del sector comercial

Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, resaltó: “El hecho que el arancel de importación sobre el iPhone se elimine es algo sumamente positivo para que el consumidor argentino pueda comprar tecnología en el país y por canales oficiales, como ocurre en la mayor parte del mundo. La Argentina es un país que tiene como ADN ser un comprador de tecnología, de los principales de América latina”.

“La demanda para el lanzamiento de iPhone ha sido muy fuerte. Es difícil estimar cuántos clientes particulares o de empresas estaban esperando la baja de aranceles. Hubo también a nivel mundial poca oferta de iPhone 17, y obviamente repercutió en la Argentina. En Uruguay sí tenemos stock de iPhone 17”, detalló.

Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy en Argentina.

iPhone: cuotas, financiamiento y expectativas a futuro

En relación con los planes de pago y las opciones de financiamiento, Goldín explicó que en los últimos meses se registró una reducción en las tasas de interés, lo que impulsó el consumo y derivó en una mayor cantidad de promociones destinadas a acelerar las ventas.

“El impacto en precios es bastante directo. Los 8 puntos de aranceles son 8 puntos de costos, así que el traslado a precios es bastante directo. En algunas categorías nos adelantamos a las bajas (porque sabemos que el costo de reposición va a ser menor). A futuro somos muy optimistas en la categoría iPhone”, sostuvo.