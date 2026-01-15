Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

A partir del jueves 15 de enero , los celulares provenientes del exterior ingresarán al país sin pagar aranceles . Esta disposición completa lo establecido por el decreto 333 , que en mayo de 2025 había reducido los impuestos a la importación del 16% al 8% y había programado su eliminación total para esta fecha.

La medida modifica el panorama para fabricantes locales, importadores legales, cadenas de venta y usuarios , en un mercado que atraviesa fuertes ajustes de precios, caída en la demanda y competencia con el contrabando .

La supuesta eliminación del arancel llega tras un proceso gradual dispuesto por el Gobierno en dos etapas . La primera reducción se aplicó en mayo del año pasado , y desde hoy se pone en marcha la exención total . Esta estrategia buscó modificar el precio de los celulares importados y establecer un nuevo escenario competitivo en un mercado que combina producción nacional, importaciones legales y una fuerte presencia de canales informales .

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la medida a través de su cuenta en X: “A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, publicó.

Durante el período en que el arancel se mantuvo en 8%, la llegada de teléfonos importados por canales formales no registró incrementos importantes. Según los registros del sector, la presencia de los equipos extranjeros se mantuvo baja dentro del mercado total, mientras que la producción nacional conservó su participación relativa. Al mismo tiempo, los precios de celulares y otros productos electrónicos experimentaron descensos en términos reales.

En este marco, la incidencia del arancel cero se evalúa no solo por su influencia directa sobre el costo de los celulares importados, sino también por cómo interactúa con otros factores que determinan el precio final, como la logística, la distribución comercial, los trámites aduaneros y los impuestos.

Factores que condicionan el precio final y la competitividad local

Esta modificación regulatoria se produce además en un contexto marcado por ajustes previos de precios, baja en la demanda y dificultades en la oferta mundial de ciertos modelos de teléfonos.

El iPhone queda alcanzado por el arancel cero y concentra la atención de consumidores y comercios especializados.

Desde Afarte, la cámara que representa a las empresas electrónicas con base en Tierra del Fuego, señalaron que el anuncio del Gobierno nacional hecho en mayo constituyó un reto significativo para el sector. A partir de ese momento, las compañías trabajaron de manera conjunta con los gobiernos nacional y provincial, los sindicatos y otras empresas, con el objetivo de aumentar la competitividad, reducir gastos y mejorar la eficiencia.

En este proceso, la industria optimizaron la fabricación de celulares, renovando la dinámica de producción para alinearla con los estándares internacionales. Además, se lograron avances logísticos, como la autorización para usar bitrenes, lo que permite disminuir los costos de transporte.

Desde la cámara destacaron que estas modificaciones impactan directamente en la reducción del precio final de los teléfonos y permiten a las empresas incrementar la producción para competir con los equipos importados. Además, recordaron que el año pasado el Gobierno había anunciado una baja de los impuestos internos sobre celulares, televisores y aires acondicionados, lo que en el caso de los productos fabricados en Tierra del Fuego se tradujo en una eliminación total, pasando del 9,5% a 0%.

El decreto 333 publicado en mayo del año pasado dispuso una reducción de 16% a 8% a partir de ese momento y una eliminación completa a partir del 15 de enero.

No obstante, la entidad subrayó que el mayor desafío para la industria nacional no proviene de los equipos importados legalmente, sino de la competencia informal generada por los teléfonos que ingresan ilegalmente al país. Según información de Tesys recopilada por la cámara, aproximadamente un tercio de los celulares que se activan en Argentina ni se producen localmente ni ingresan por vías oficiales.

Los números de la importación

Los datos del sector indican que la reducción progresiva del arancel no generó un incremento significativo en la llegada de celulares importados por canales oficiales. Durante los primeros cuatro meses de 2025, cuando el impuesto se mantenía en 16%, se registraron 185.538 unidades ingresadas.

En los dos cuatrimestres siguientes, con el arancel reducido al 8%, el ingreso de equipos legales fue de 148.844 unidades. En total, las importaciones formales sumaron 334.194 teléfonos durante 2025, apenas por debajo de las 337.194 unidades de 2024. Así, los celulares importados representaron alrededor del 5% del mercado, frente al 6% del año previo.

Desde mañana, jueves 15 de enero, los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0%.

Desde una compañía que produce celulares en Tierra del Fuego señalaron que la supresión total del arancel no altera la dinámica de producción de la isla. Según esta fuente, seguir fabricando localmente sigue siendo rentable y no se anticipa un aumento significativo de importaciones legales tras la entrada en vigor del arancel cero.

Además, explicaron que los importadores legales provenientes del continente deben afrontar diversas cargas impositivas al ingresar un producto oficialmente, incluyendo IVA, recargos adicionales de IVA, un porcentaje de Ingresos Brutos y la tasa estadística.

En este contexto, señalaron que, aunque los márgenes del negocio son más ajustados, seguir produciendo localmente sigue siendo rentable, mientras que el verdadero desafío para el sector continúa siendo el contrabando.

El efecto sobre el empleo también forma parte del análisis del sector. La industria electrónica genera cerca de 10.000 puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 4.000 corresponden al área de celulares, el segmento que más demanda mano de obra.

El cambio redefine el escenario para fabricantes locales, importadores formales, cadenas de retail y consumidores.

En este marco, aproximadamente 500 contratos laborales de la industria han vencido recientemente, reflejando la caída de la demanda. Esto ocurrió después de que, el 31 de diciembre pasado, expirara el acuerdo entre Afarte y la UOM, que había sido diseñado para evitar despidos durante la segunda mitad del año.

Evolución de los precios y cambios a partir de hoy

En cuanto a los valores de los celulares, desde el sector destacaron que experimentaron bajas importantes en el último período. Algunos modelos llegaron a registrar reducciones de hasta un 30%, motivadas principalmente por la disminución de la demanda.

No obstante, advirtieron que esta tendencia tiene sus límites. Por un lado, porque el mercado ya absorbió gran parte del ajuste; por otro, debido a la aparición de un factor inesperado, un verdadero “cisne negro”, que podría frenar nuevas bajas de precios. Esto está relacionado con el incremento masivo en la demanda de memorias informáticas impulsado por la inteligencia artificial.

La eliminación del arancel se implementa luego de una reducción escalonada definida por el Gobierno en dos tramos.

De manera similar a lo que ocurrió durante la pandemia con el boom de la minería de criptomonedas y la escasez de chips, la expansión de la IA está generando un impacto fuerte en el mercado de memorias, tanto RAM como de almacenamiento.

Para el sector minorista, la supresión del arancel tiene un efecto inmediato sobre los celulares importados, especialmente los de gama alta. Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, señaló que la reducción del impuesto se implementó en dos etapas y que ahora el derecho de importación que gravaba al iPhone queda totalmente eliminado.

Según el ejecutivo, esta medida es beneficiosa para que los consumidores argentinos puedan acceder a tecnología por vías oficiales. Goldín remarcó que Argentina se destaca como un mercado con gran consumo de tecnología y se ubica entre los principales referentes de América Latina en este rubro.

Durante el período en el que rigió el arancel del 8%, el ingreso de teléfonos importados por vías legales no mostró un crecimiento significativo.

En el caso del último lanzamiento del iPhone, la demanda se mantiene muy alta. A nivel global, la oferta del iPhone 17 es limitada, un factor que también influye en el mercado local y aumenta el interés por estos dispositivos. Incluso en Uruguay, donde hay stock disponible, la demanda se mantiene en niveles elevados.

El ejecutivo detalló que, para el consumidor particular, la expectativa de una reducción del arancel tiene un efecto limitado, mientras que en el segmento corporativo la medida tiene un impacto mucho más relevante. Además, destacó que la baja de las tasas de interés en los últimos meses ha estimulado la demanda mediante planes de financiación y cuotas, acompañados de promociones que favorecen las ventas.

En cuanto a los precios, Goldín señaló que el traslado es inmediato y directo. “Los 8 puntos de arancel son 8 puntos de costos”, explicó. En algunas categorías, las compañías anticiparon las reducciones, ya que saben que el costo de reposición disminuyó. De cara al futuro, el ejecutivo se mostró optimista con la categoría iPhone, luego de la eliminación total del arancel.

Eliminación de aranceles a la importación de celulares.

Una visión similar manifestó MacStation, que explicó que la reducción del 8% en el arancel ya fue incorporada en la estrategia de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y al resto de la línea de iPhones disponible. Según la empresa, esta decisión se tomó desde el inicio de la comercialización para reflejar de manera anticipada los efectos de la normativa.

Desde la compañía señalaron que no es necesario implementar nuevas bajas de precio en esta etapa, ya que el ajuste se realizó al momento de presentar el producto. Además, afirmaron que esta política permite ofrecer precios más competitivos desde el primer día y refuerza su compromiso con la transparencia en la formación de precios, en un contexto tradicionalmente marcado por la carga impositiva sobre los productos tecnológicos.