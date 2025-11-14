Acuerdo comercial con EE.UU: ¿Qué productos argentinos se beneficiarían con la quita de aranceles?

Argentina y EE.UU dieron a conocer un acuerdo marco de comercio e inversiones que prevé quitar barreras aduaneras y ampliar las posibilidades de ingreso a sectores estratégicos en ambos mercados, algo que cambiará el panorama para las empresas locales que intentan afianzarse en el tercer destino más importante del intercambio exterior del país.

Si bien aún no se divulgaron precisiones, personas vinculadas a las conversaciones señalaron a Infobae que la administración de Javier Milei busca, ante todo, conseguir una baja en los gravámenes aplicados a tres rubros centrales: carne , acero y aluminio .

También hay expectativa en torno a los minerales esenciales y a determinados productos sin patente destinados a usos farmacéuticos .

La Argentina y Estados Unidos anunciaron un acuerdo marco de comercio e inversiones que eliminará aranceles y ampliará el acceso a mercados clave entre ambos países.

La nota emitida por la Casa Blanca el jueves dejó ver parte de estos aspectos. En materia de gravámenes, señala que ambas naciones habilitarán un mayor ingreso de bienes considerados esenciales para sus economías. “ Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de productos estadounidenses , incluidos ciertos medicamentos , productos químicos , maquinaria , productos de tecnologías de la información , dispositivos médicos , vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas ”, marca el texto.

A su vez, el comunicado adelantó: “En reconocimiento de la ambiciosa agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y de conformidad con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”.

Estados Unidos y Argentina anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones.

El documento también señala que ese país “podrá evaluar de manera favorable el impacto del Acuerdo en su seguridad nacional, lo que incluye considerar su contenido al aplicar disposiciones comerciales amparadas en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, modificada (19 USC 1862)”. Además, se detalla que ambas naciones resolvieron avanzar en una mejora del acceso mutuo a sus mercados para el intercambio de carne bovina.

Alcances del comunicado de la Casa Blanca y el acceso recíproco a mercados

La Sección 232 abre la puerta a que Argentina reciba un cupo de ventas externas sin aranceles para acero y aluminio, productos que hoy enfrentan un gravamen del 50%. La intención es retomar un esquema similar al habilitado en 2018, durante las administraciones de Mauricio Macri y Donald Trump, que estableció un límite cercano a 180.000 toneladas por año para ambos insumos, según indicaron las fuentes consultadas.

Otro punto a destacar es la asignación de 80.000 toneladas dentro del cupo de carne que Argentina puede enviar a Estados Unidos, tal como lo adelantó el presidente Milei la semana pasada durante el Business Forum celebrado en Miami.

Acuerdo comercial con Estados Unidos.

“Hay que analizar aún muchos detalles que no se conocen. Por caso, como se implementa en el marco de la pertenencia de la Argentina al Mercosur. Un acuerdo donde la industria automotriz es súper relevante y también un sector objetivo de este nuevo acuerdo con EEUU. A su vez, es relevante la mención a las restricciones que pondría Argentina respecto a importaciones de países con trabajo forzoso”, explicó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

El anuncio tuvo lugar en un escenario marcado por el respaldo de Donald Trump a Milei, apoyo que incluyó un canje de divisas por USD 20.000 millones, ya puesto en marcha, y adquisiciones directas de pesos realizadas por el Tesoro de Estados Unidos para moderar la inestabilidad cambiaria previa a las elecciones legislativas de mitad de mandato. Tras obtener un resultado favorable en esos comicios, el Gobierno contó con mayor margen político para impulsar su programa económico.

Cupos, aranceles y respaldo financiero en el marco del acuerdo

El foco principal de Argentina durante las conversaciones se centró en los sectores de carne, acero y aluminio, dado que son los productos más relevantes que se exportan hacia Estados Unidos y que aún permanecen gravados con aranceles. Por otra parte, combustibles, sus derivados y minerales —que representan aproximadamente la mitad de los envíos hacia ese mercado— ya no están sujetos a impuestos, al haber sido considerados estratégicos por las autoridades estadounidenses.

El pacto entre ambos países introduce condiciones más favorables para exportadores locales en sectores clave.

De acuerdo con un análisis de Analytica, Argentina mantiene un déficit comercial sostenido frente a Estados Unidos. Entre 2014 y 2023, el balance negativo se ubicó en un promedio de USD 3.666 millones anuales, ajustados por inflación. No obstante, en 2024, debido a una marcada caída de las importaciones provocada por la recesión, se registró un superávit de USD 228 millones, el primero desde 2005. Estados Unidos ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales más relevantes para Argentina.

En la última década, las ventas argentinas hacia ese mercado rondaron los USD 5.700 millones por año, alcanzando un máximo de USD 6.464 millones en 2024.

Desde abril, los productos argentinos están sujetos a un arancel general del 10%, el más bajo establecido durante la gestión de Trump, aunque todavía se aplican gravámenes específicos del 50% sobre el aluminio y el acero.

Impacto en exportaciones argentinas y sectores estratégicos

En 2024, más de la mitad de lo que Argentina vendió a Estados Unidos correspondió a combustibles y sus derivados (USD 2.284 millones, 35,3%), minerales (USD 762 millones, 11,8%) y aluminio y sus manufacturas (USD 529 millones, 8,2%), según datos de Analytica.

Apuesta oficial por a la reducción de tarifas para ampliar la presencia nacional en uno de los mercados más atractivos del mundo.

También tienen relevancia las producciones regionales, como vinos, miel, cítricos, camarones, langostinos, té y madera. Por ejemplo, ese año Estados Unidos recibió el 73,6% de la miel exportada por Argentina y el 57,1% de los limones enviados al exterior.

Por su lado, las exportaciones de carne alcanzaron los USD 200 millones en 2024, equivalentes al 3,1% del total. Una disminución de los aranceles fortalecería este tipo de productos, al facilitarles un mayor ingreso a uno de los tres mercados internos más importantes del planeta, con una población de 342 millones de personas.

Los productos argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles.

En el caso del aluminio argentino, las ventas hacia Estados Unidos representaron el 54% del total exportado de este metal en 2024. Por esta razón, una reducción de los gravámenes tendría un efecto significativo, especialmente para Aluar, que concentra más del 70% de las exportaciones del sector.

Además, el Gobierno argentino recientemente eliminó temporalmente las retenciones para los envíos de acero y aluminio hacia países que aplican aranceles superiores al 45%, dejándolos en 0% de manera transitoria.