sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 08:50
Internacional.

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Argentina

El pacto anunciado en Washington inicia una etapa técnica que define tarifas, normas y accesos para exportadores argentinos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
image
Fuentes cercanas a la negociación indicaron que gran parte de los ítems centrales ya cuentan con un desarrollo técnico completo, aunque esa información aún no fue publicada. La idea es revelar cada tramo a medida que avanza la revisión legal, sin un anuncio único que abarque todo.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio. Ambos analizaron oportunidades comerciales, posibles inversiones y líneas de financiamiento para proyectos estratégicos dentro del país.

Qué puntos siguen en discusión

Uno de los capítulos sensibles es el de los aranceles sobre el acero y el aluminio argentinos. Hoy llegan al 50% y la Argentina intenta que Estados Unidos los reduzca. El Gobierno eliminó de forma temporal las retenciones locales para esas exportaciones, lo que da alivio a firmas como Techint y Aluar.

Washington señaló que puede evaluar el impacto del acuerdo en su seguridad nacional según la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esa norma permite imponer restricciones cuando un producto importado afecta a la industria local. En 2018, Trump usó ese mecanismo para justificar aranceles altos sobre el acero y el aluminio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1989120756450750562&partner=&hide_thread=false

Sectores que analizan los detalles

El acuerdo marco menciona tarifas, barreras no arancelarias, normas técnicas, propiedad intelectual, agricultura, trabajo, medio ambiente, seguridad económica, comercio digital y empresas estatales. Cada punto corresponde a un capítulo extenso del acuerdo final. Los sectores vinculados esperan conocer la letra chica.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que habrá trato de Nación Más Favorecida para productos incluidos en la lista de Ajustes Arancelarios Potenciales para Socios Alineados. También adelantó avances en el acceso al mercado de carne vacuna, aunque sin especificaciones técnicas.

Carne argentina: un eje sensible

Las conversaciones sobre carne continúan, sobre todo por el plan de Trump para ampliar de forma significativa el cupo de importaciones argentinas. Esa posibilidad generó críticas entre legisladores demócratas y productores estadounidenses, lo que demoró la difusión del acuerdo marco.

En el comunicado oficial no hubo referencias sobre una cuota concreta, aunque días antes el presidente Javier Milei agradeció públicamente a Trump por avanzar sobre ese punto. El tema sigue en revisión.

Aranceles preferenciales y rol estratégico

La Argentina mantiene un arancel básico del 10% tras la reforma del esquema de aranceles recíprocos que Estados Unidos lanzó en abril. El Gobierno destaca que ese nivel es más favorable que el que enfrentan otros países y señala que se habilitaron canales de 0% para productos considerados estratégicos.

Quirno y funcionarios de la Cancillería también abordaron con Rubio el avance del programa Visa Waiver y la intención de sostener el diálogo bilateral iniciado en 2024.

Por  Federico Franco

