domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 18:16
Importante.

Por qué no debemos mirar el celular apenas nos despertamos

Revisar el teléfono apenas abrimos los ojos puede parecer inofensivo, pero especialistas advierten que este hábito afecta el estado de ánimo, la concentración y la calidad del día desde las primeras horas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Uno de los principales problemas es el impacto en el cerebro. Al despertarnos, el cerebro se encuentra en un estado de transición entre el sueño y la vigilia. Exponerlo de inmediato a estímulos intensos, como notificaciones, luces brillantes o información estresante, puede generar ansiedad y estrés temprano, condicionando el ánimo para el resto del día.

Además, mirar el celular apenas al despertar favorece la sobrecarga de información. Noticias negativas, mensajes laborales o comparaciones en redes sociales pueden activar emociones como preocupación, presión o frustración antes de comenzar las actividades diarias, reduciendo la sensación de control y bienestar.

Mirar el celular antes de dormir
No hay que mirar el celular apenas nos despertamos.

Otro punto clave es la afectación de la concentración y la productividad. Diversos estudios indican que comenzar el día con estímulos digitales disminuye la capacidad de atención sostenida, ya que el cerebro se acostumbra a la gratificación inmediata y a los cambios constantes de foco. Esto puede dificultar la organización del día y la toma de decisiones.

Desde el punto de vista físico, la luz azul de las pantallas interfiere con los ritmos naturales del cuerpo. Aunque ya estemos despiertos, esta exposición temprana puede alterar el ciclo de sueño-vigilia, provocar fatiga visual y aumentar la sensación de cansancio a lo largo del día.

Especialistas recomiendan reemplazar este hábito por rutinas más saludables: levantarse sin el celular, estirarse, respirar profundo, hidratarse, desayunar con calma o dedicar algunos minutos a planificar el día. Estas acciones ayudan a comenzar la jornada con mayor claridad mental y equilibrio emocional.

En definitiva, evitar el celular en los primeros minutos del día no significa desconectarse del mundo, sino darle prioridad al propio bienestar. Pequeños cambios en la rutina matinal pueden marcar una gran diferencia en la energía, el ánimo y la calidad de vida.

