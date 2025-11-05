Barrio San Pedrito: un hombre quiso robarle el celular a un chico y fue detenido

Durante la tarde del lunes 4 de noviembre , efectivos del Centro de Gestión de la Unidad Regional 1 lograron interceptar y detener a un hombre con antecedentes , acusado de intentar sustraer el teléfono celular de un menor de edad en inmediaciones de la Avenida Libertador y Eva Perón en barrio San Pedrito , San Salvador de Jujuy.

El incidente se registró alrededor de las 13:40 horas , cuando un adolescente y su madre, que se trasladaban a bordo de un colectivo, alertaron a personal policial sobre la presencia de un individuo que había intentado robarle el celular al joven.

Según el testimonio de la mujer, el sujeto —a quien identificó como un “mechero” o “punga”— aún se encontraba en las cercanías , lo que permitió una rápida intervención de los uniformados que patrullaban el sector.

Tras un operativo inmediato, los agentes lograron interceptar al sospechoso , un hombre de 48 años y de nacionalidad peruana , quien mostró una actitud nerviosa y agresiva al ser abordado.

Durante la requisa, el personal policial encontró una bolsa de papel con dos teléfonos celulares de dudosa procedencia —un Samsung A21 azul y un Samsung A14 negro— cuya posesión no pudo justificar. Además, el individuo cayó en contradicciones al ser consultado sobre los dispositivos.

Antecedentes y medidas judiciales

Tras la consulta con el Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), se constató que el detenido poseía medidas judiciales vigentes, entre ellas una “Suspensión del Juicio a Prueba” y “Medidas Restrictivas”, que incluían Prohibición de Acercamiento y Deber de Abstención.

Estas circunstancias agravaron su situación procesal, por lo que fue trasladado y puesto a disposición de la Sub Comisaría San Francisco de Álava, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Continuidad de la investigación

La progenitora del menor y su hijo fueron invitados a radicar la denuncia formal en la dependencia policial, a fin de dar curso legal al hecho y colaborar con la investigación sobre la procedencia de los elementos secuestrados.

El caso continúa bajo investigación, mientras el detenido permanece bajo custodia policial, a disposición de la Justicia.