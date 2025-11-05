Barrio San Pedrito: un hombre quiso robarle el celular a un chico y fue detenido
Durante la tarde del lunes 4 de noviembre, efectivos del Centro de Gestión de la Unidad Regional 1 lograron interceptar y detener a un hombre con antecedentes, acusado de intentar sustraer el teléfono celular de un menor de edad en inmediaciones de la Avenida Libertador y Eva Perón en barrio San Pedrito, San Salvador de Jujuy.
El incidente se registró alrededor de las 13:40 horas, cuando un adolescente y su madre, que se trasladaban a bordo de un colectivo, alertaron a personal policial sobre la presencia de un individuo que había intentado robarle el celular al joven.
Según el testimonio de la mujer, el sujeto —a quien identificó como un “mechero” o “punga”— aún se encontraba en las cercanías, lo que permitió una rápida intervención de los uniformados que patrullaban el sector.
La detención
Tras un operativo inmediato, los agentes lograron interceptar al sospechoso, un hombre de 48 años y de nacionalidad peruana, quien mostró una actitud nerviosa y agresiva al ser abordado.
Durante la requisa, el personal policial encontró una bolsa de papel con dos teléfonos celulares de dudosa procedencia —un Samsung A21 azul y un Samsung A14 negro— cuya posesión no pudo justificar. Además, el individuo cayó en contradicciones al ser consultado sobre los dispositivos.
Antecedentes y medidas judiciales
Tras la consulta con el Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), se constató que el detenido poseía medidas judiciales vigentes, entre ellas una “Suspensión del Juicio a Prueba” y “Medidas Restrictivas”, que incluían Prohibición de Acercamiento y Deber de Abstención.
Estas circunstancias agravaron su situación procesal, por lo que fue trasladado y puesto a disposición de la Sub Comisaría San Francisco de Álava, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.
Continuidad de la investigación
La progenitora del menor y su hijo fueron invitados a radicar la denuncia formal en la dependencia policial, a fin de dar curso legal al hecho y colaborar con la investigación sobre la procedencia de los elementos secuestrados.
El caso continúa bajo investigación, mientras el detenido permanece bajo custodia policial, a disposición de la Justicia.