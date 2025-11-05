Encuentro de Familias Cuidadoras de personas con discapacidad: fortalecer redes y mejorar la calidad de vida

Se realizó un encuentro sobre Familias Cuidadoras de personas con discapacidad dirigido a familiares y acompañantes . La propuesta buscó compartir información, herramientas y recursos para mejorar la calidad del vínculo con la persona cuidada y, al mismo tiempo, cuidar a quienes cuidan .

El Lic. Facundo Vidal (psicólogo, MP 607) explicó que el objetivo es aliviar la carga cotidiana que implica acompañar procesos complejos: “Buscamos reducir el estrés, ordenar rutinas y ofrecer espacios de escucha donde puedan expresar cómo se sienten y qué necesitan”.

Los referentes de esta jornada remarcaron un punto central, ¿Quiénes cuidan a los que cuidan?, y la necesidad de brindar apoyo y contención.

Desde el equipo técnico, Nilda Coronel subrayó la importancia de visibilizar el rol del cuidador y de fortalecer redes de contención . “Las redes pueden ser familiares, comunitarias o institucionales. Muchas veces la tarea recae en una sola persona y ese cuidador necesita descansar, tener tiempo propio y relevo para sostener un cuidado de calidad”, señaló.

El encuentro destacó que la familia también necesita ser contenida. Frente a contingencias diarias, se compartieron recursos prácticos: distribución de tareas, pausas programadas, registro de señales de agotamiento, y canales de apoyo para pedir ayuda sin culpa. Se insistió en que cuidar no es un camino en soledad.

También se alentó a reconocer a la “familia elegida” (amigos y referentes afectivos) como parte de la red. No se trata de que otros asuman la responsabilidad principal, sino de que puedan reemplazar por algunas horas, acompañar trámites o simplemente escuchar. Pequeños relevos hacen una gran diferencia en el bienestar del cuidador.

Finalmente, Vidal y Coronel remarcaron que el cuidado de calidad requiere formación, contención y descanso. Por eso, invitaron a participar de talleres continuos, donde se abordan estrategias para el manejo del estrés, comunicación asertiva en la familia y acceso a recursos comunitarios. “Cuando el cuidador está mejor, toda la familia está mejor”, concluyeron.