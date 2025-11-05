miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 13:14
Cuidar a los que cuidan.

Encuentro de Familias Cuidadoras de personas con discapacidad: fortalecer redes y mejorar la calidad de vida

Los espacios de encuentro para familias y acompañantes de personas con discapacidad comparten herramientas, reducen estrés y fortalecen redes de apoyo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Encuentro de Familias Cuidadoras de personas con discapacidad: fortalecer redes y mejorar la calidad de vida

Encuentro de Familias Cuidadoras de personas con discapacidad: fortalecer redes y mejorar la calidad de vida

personas con discapacidad (2)
personas con discapacidad (1)
El Lic. Facundo Vidal (psicólogo, MP 607) explicó que el objetivo es aliviar la carga cotidiana que implica acompañar procesos complejos: “Buscamos reducir el estrés, ordenar rutinas y ofrecer espacios de escucha donde puedan expresar cómo se sienten y qué necesitan”.

Los referentes de esta jornada remarcaron un punto central, ¿Quiénes cuidan a los que cuidan?, y la necesidad de brindar apoyo y contención.

personas con discapacidad (2)

¿Quiénes cuidan a los que cuidan?

Desde el equipo técnico, Nilda Coronel subrayó la importancia de visibilizar el rol del cuidador y de fortalecer redes de contención. “Las redes pueden ser familiares, comunitarias o institucionales. Muchas veces la tarea recae en una sola persona y ese cuidador necesita descansar, tener tiempo propio y relevo para sostener un cuidado de calidad”, señaló.

El encuentro destacó que la familia también necesita ser contenida. Frente a contingencias diarias, se compartieron recursos prácticos: distribución de tareas, pausas programadas, registro de señales de agotamiento, y canales de apoyo para pedir ayuda sin culpa. Se insistió en que cuidar no es un camino en soledad.

personas con discapacidad (1)

También se alentó a reconocer a la “familia elegida” (amigos y referentes afectivos) como parte de la red. No se trata de que otros asuman la responsabilidad principal, sino de que puedan reemplazar por algunas horas, acompañar trámites o simplemente escuchar. Pequeños relevos hacen una gran diferencia en el bienestar del cuidador.

Finalmente, Vidal y Coronel remarcaron que el cuidado de calidad requiere formación, contención y descanso. Por eso, invitaron a participar de talleres continuos, donde se abordan estrategias para el manejo del estrés, comunicación asertiva en la familia y acceso a recursos comunitarios. “Cuando el cuidador está mejor, toda la familia está mejor”, concluyeron.

Embed - Encuentro de Familias Cuidadoras

