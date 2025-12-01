Así es el tráiler de la serie vertical para celulares que tiene a cuatro ex Gran Hermano.

El lanzamiento del tráiler de El Hotel de los Secretos en Navidad representa un avance significativo para la industria audiovisual argentina , al presentar una serie de ficción concebida en formato vertical , diseñada específicamente para ser disfrutada en redes sociales y celulares

La producción, con guion de Sol Levinton y dirección de Jorge Bechara , contará con exconcursantes de Gran Hermano como protagonistas y tiene programado el estreno de sus cinco primeros capítulos el 9 de diciembre .

Sol Levinton es una destacada guionista, directora y dramaturga , reconocida por trabajos como la obra teatral La silla vacía , en la que dirigió a cuatro familiares de víctimas del atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994 : Hugo Basiglio, Jennifer Dubín, Adrián Furman y Alejandra Terranova .

Recientemente, Levinton creó la historia de El Hotel de los Secretos en Navidad y compartió con Teleshow los detalles de esta propuesta innovadora: “ El Hotel de los Secretos en Navidad es una serie de ficción en formato vertical , que produce The Eleven Hub , la productora que dirige Loli Miraglia . Ellos hicieron la primera serie vertical en la Argentina , que es un formato que está haciendo un boom en el mundo, que se llamó Bon Vivant ”.

Martina Pereyra, otra ex Gran Hermano seducida por el formato de serie vertical.

“En esa no tuve nada que ver, pero en esta soy la autora de la serie. Son cuarenta episodios de un minuto y medio, y los que la protagonizan son cuatro ex Gran Hermanos, dos de ellos ganadores en diferentes años”, agregó.

¿Quienes integran el elenco de esta serie hecha para celulares?

El reparto lo componen Marcos Ginocchio, vencedor de Gran Hermano 2022, Tato Algorta, campeón de 2025, y las participantes Luz Tito y Martina Pereyra, quienes hasta ahora habían desarrollado su carrera principalmente en el modelaje.

Luz Tito, una de las protagonistas de la serie digital.

Levinton resaltó el valor que este formato innovador ofrece a los intérpretes: “Es como una forma de contar distinta de las series tradicionales, pero que está siendo un mega boom en todo el mundo. Y la realidad es que es una oportunidad también de producir, digamos, por fuera de las plataformas tradicionales, lo cual está buenísimo porque es como una puerta abierta también a otro tipo de formato y a otro tipo de laburo también para los artistas que tanto necesitan, obviamente, trabajar”.

¿Cómo surgió este formato de series verticales?

El formato de series verticales nació en China durante la década de 2010. Al principio, eran producciones amateurs, grabadas por aficionados y difundidas en plataformas como TikTok.

Tato Algorta, ganador de Gran Hermano y protagonista de El Hotel de los Secretos en Navidad.

Rápidamente, estas series captaron la atención de grandes compañías, que comenzaron a producirlas atraídas por su alto potencial de viralización y su bajo costo de realización.

Hoy, este mercado mueve alrededor de 8.000 millones de dólares. Según el productor francotaiwanés Vincent Wang, “En 30 días podemos montar una serie. Hollywood tarda dos años. ¿Quién representa el futuro?”.

En El Hotel de los Secretos, la historia gira en torno a “Una parejita que va a pasar el fin de semana navideño, de Nochebuena, a un hotel. Y, digamos, ella, la de la pareja, invita a su mejor amiga y en el hotel se encuentran con un amigo que había sido la pareja y hacía años que no se ven”, explicó Levinton.

El flyer de la serie El Hotel de los Secretos en Navidad.

A partir de ese encuentro, “Entre estos cuatro hay un montón de secretos que atraviesan la relación y que se van revelando de a poco en ese fin de semana que comparten. Entonces se juegan cuestiones vinculares que ponen en juego la amistad, el amor, la fidelidad, la confianza y cada uno va revelando cosas del otro que desconocían. Por eso el tagline de la serie es ‘En Navidad no todos los regalos son bienvenidos’”.

A lo largo de los capítulos, los protagonistas se ven confrontados con secretos que ponen a prueba la solidez de sus relaciones, generando una narrativa en la que las verdades escondidas modifican por completo la interacción entre ellos.

Levinton, por su parte, se refirió a la respuesta del público y al efecto del formato vertical: “Así que, nada, estamos recontentos porque está habiendo una recepción espectacular. Hay mucha, mucha expectativa”.