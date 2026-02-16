lunes 16 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de febrero de 2026 - 15:30
Operativo.

Encuentran 60 celulares robados en Jujuy: cómo reclamarlos en la Brigada

Decenas de personas acuden a la Brigada de Investigaciones en barrio Chijra tras el hallazgo de más de 60 teléfonos celulares.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Hallan 60 celulares robados en Jujuy: cómo reclamarlos en la Brigada

Hallan 60 celulares robados en Jujuy: cómo reclamarlos en la Brigada

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, la Policía recuperó más de 60 celulares que habían sido denunciados como robados. El procedimiento se dio en las últimas horas y generó un importante movimiento en la Brigada de Investigaciones de barrio Chijra. Vecinos y turistas se acercan al lugar para verificar si alguno de los equipos pertenece a su propiedad.

Lee además
Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa).
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy
Robaron celulares en el carnavalódromo (imagen con IA)
Carnaval.

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

La recuperación se conoció durante la mañana y desde ese momento se registró la llegada constante de personas que buscan reconocer sus dispositivos. El operativo se desarrolló en el marco de tareas investigativas vinculadas a hechos de robo en distintos puntos de la capital jujeña.

Procedimiento para recuperar celulares en Jujuy

Desde la Brigada de Investigaciones informaron que quienes ya realizaron la denuncia deben presentarse con la constancia correspondiente. Con ese documento se inicia la verificación del equipo. El personal coteja datos, revisa características del teléfono y solicita información que acredite la titularidad.

Entre los elementos que permiten acreditar la propiedad figuran el código de desbloqueo, cuentas vinculadas, número de IMEI o detalles específicos del dispositivo. Una vez confirmada la pertenencia, se da intervención a la fiscalía que entiende en la causa. Luego se autoriza la entrega formal al dueño legítimo.

Qué pasa si no existe denuncia previa

En caso de no contar con denuncia, el interesado puede acudir igual a la Brigada. Allí se registran los datos personales y se inicia el trámite correspondiente. El procedimiento incluye la presentación de pruebas que respalden la titularidad del celular.

El proceso administrativo demanda algunos días, ya que cada equipo requiere verificación individual. La fiscalía interviene en cada caso antes de la restitución definitiva.

Movimiento en barrio Chijra

Durante la jornada se observó una importante concurrencia en la sede ubicada en barrio Chijra. Familias completas, jóvenes y visitantes extranjeros se acercaron con la esperanza de recuperar sus dispositivos.

Algunos turistas manifestaron que sufrieron el robo durante su estadía en la provincia. En ciertos casos, los damnificados lograron identificar el celular mediante claves de acceso y datos personales almacenados en el equipo.

brigada

Recomendaciones para víctimas de robo de celulares

Ante situaciones de robo o extravío, las autoridades recomiendan realizar la denuncia de manera inmediata en la comisaría más cercana. También sugieren conservar el número de IMEI, dato clave para la identificación del dispositivo.

Otra recomendación consiste en activar sistemas de rastreo y bloqueo remoto. Además, se aconseja no comprar celulares de dudosa procedencia y verificar siempre la documentación correspondiente.

La Brigada de Investigaciones mantiene la atención al público para consultas vinculadas al recupero de celulares en Jujuy y continúa con las tareas investigativas relacionadas a la causa.

Embed - Encuentran 60 celulares robados en Jujuy: cómo reclamarlos en la Brigada

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

En qué celulares dejará funcionar WhatsApp en febrero

Prohíben el uso de celulares en un colegio de Jujuy: todos los detalles del comunicado

Qué hacen los jujeños que no festejan el carnaval y cómo viven el feriado

Lo que se lee ahora
Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa). video
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.
Cerro Negro.

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

(Imagne de archivo)
Alto Comedero.

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa). video
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
San Salvador de Jujuy.

Feriados de Carnaval: cómo funcionan los servicios municipales hoy lunes 16 y mañana martes 17

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel