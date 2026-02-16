Encuentran 60 celulares robados en Jujuy: cómo reclamarlos en la Brigada

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, la Policía recuperó más de 60 celulares que habían sido denunciados como robados. El procedimiento se dio en las últimas horas y generó un importante movimiento en la Brigada de Investigaciones de barrio Chijra. Vecinos y turistas se acercan al lugar para verificar si alguno de los equipos pertenece a su propiedad.

La recuperación se conoció durante la mañana y desde ese momento se registró la llegada constante de personas que buscan reconocer sus dispositivos. El operativo se desarrolló en el marco de tareas investigativas vinculadas a hechos de robo en distintos puntos de la capital jujeña.

Desde la Brigada de Investigaciones informaron que quienes ya realizaron la denuncia deben presentarse con la constancia correspondiente . Con ese documento se inicia la verificación del equipo. El personal coteja datos, revisa características del teléfono y solicita información que acredite la titularidad.

Entre los elementos que permiten acreditar la propiedad figuran el código de desbloqueo, cuentas vinculadas, número de IMEI o detalles específicos del dispositivo. Una vez confirmada la pertenencia, se da intervención a la fiscalía que entiende en la causa. Luego se autoriza la entrega formal al dueño legítimo.

Qué pasa si no existe denuncia previa

En caso de no contar con denuncia, el interesado puede acudir igual a la Brigada. Allí se registran los datos personales y se inicia el trámite correspondiente. El procedimiento incluye la presentación de pruebas que respalden la titularidad del celular.

El proceso administrativo demanda algunos días, ya que cada equipo requiere verificación individual. La fiscalía interviene en cada caso antes de la restitución definitiva.

Movimiento en barrio Chijra

Durante la jornada se observó una importante concurrencia en la sede ubicada en barrio Chijra. Familias completas, jóvenes y visitantes extranjeros se acercaron con la esperanza de recuperar sus dispositivos.

Algunos turistas manifestaron que sufrieron el robo durante su estadía en la provincia. En ciertos casos, los damnificados lograron identificar el celular mediante claves de acceso y datos personales almacenados en el equipo.

Recomendaciones para víctimas de robo de celulares

Ante situaciones de robo o extravío, las autoridades recomiendan realizar la denuncia de manera inmediata en la comisaría más cercana. También sugieren conservar el número de IMEI, dato clave para la identificación del dispositivo.

Otra recomendación consiste en activar sistemas de rastreo y bloqueo remoto. Además, se aconseja no comprar celulares de dudosa procedencia y verificar siempre la documentación correspondiente.

La Brigada de Investigaciones mantiene la atención al público para consultas vinculadas al recupero de celulares en Jujuy y continúa con las tareas investigativas relacionadas a la causa.