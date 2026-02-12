Escuela libre de celulares: prohíben los dispositivos en un colegio de Jujuy

Argentina lidera el ranking de los países en donde los chicos más se distraen con dispositivos en el aula Familias y estudiantes se preparan para la vuelta a clases con cambios: celulares en mochila, horarios restringidos y normas de convivencia Argentina lidera el ranking de los países en donde los chicos más se distraen con celulares en el aula

La vuelta a clases en Jujuy está marcada en el calendario para el próximo 2 de marzo de 2026, y tanto estudiantes como familias ya se organizan para el inicio del año escolar donde, desde las escuelas ya anuncian novedades con respecto al uso de celulares. A medida que se acerca la fecha, las instituciones educativas ultiman detalles operativos y normas de convivencia en el aula, entre ellos el uso de teléfonos celulares personales, un tema que genera consultas entre la comunidad educativa.

Uno de los establecimientos que ya difundió su postura es el Colegio José Hernández, que emitió un comunicado reiterando la política sobre dispositivos móviles. En ese documento, la escuela recordó a las familias que el uso de celulares dentro del horario de clases está prohibido, salvo en casos en que el docente lo autorice expresamente para actividades pedagógicas programadas “para hacer de las aulas un ambiente educativo de excelencia sin distracciones”.

jose hernandez Familias y estudiantes se preparan para la vuelta a clases con cambios: celulares en mochila, horarios restringidos y normas de convivencia ¿Los estudiantes pueden llevar el celular en la mochila? Una de las principales preguntas que se hacen los padres es si los alumnos podrán llevar su teléfono celular en la mochila durante la jornada escolar. En este sentido, desde el colegio explican que no se prohíbe llevar el dispositivo, pero sí se limita su uso dentro del aula. El objetivo es evitar distracciones y favorecer el aprendizaje, por lo que se solicita que el celular permanezca guardado a menos que sea estrictamente requerido por el docente para actividades de clase.

¿Puede el alumno usar el celular fuera del aula? Otra inquietud frecuente entre las familias es: ¿puede el alumno usar el celular durante los recreos o fuera del aula? Las autoridades del José Hernández señalan que estas cuestiones formarán parte de las normas internas de convivencia que se comunicarán antes del inicio de clases, con el fin de garantizar un equilibrio entre comunicación familiar y tiempos de estudio.

En la provincia de Jujuy también se avanza en una política educativa más amplia sobre el tema, ya impulsada por el Ministerio de Educación, que contempla prohibir el uso de celulares en escuelas primarias durante el ciclo lectivo 2026 para potenciar la atención en clase y las relaciones sociales entre estudiantes. colegio jose hernandez.jpg El Colegio José Hernández anunció medidas claras sobre el uso de celulares y normas generales para las clases presenciales en este ciclo 2026. ¿Y si el celular se usa para actividades educativas? Las autoridades escolares aclararon que el uso de dispositivos móviles podrá estar habilitado cuando los docentes lo consideren necesario para actividades pedagógicas específicas. Esto significa que no se trata de una prohibición absoluta, sino de un enfoque que prioriza la enseñanza y evita que los celulares se conviertan en un factor de distracción permanente. ¿Qué pasará si usan el celular? Los padres también preguntan si habrá consecuencias para quienes incumplan estas normas de convivencia escolar. Desde el José Hernández adelantaron que habrá sanciones acordes al reglamento interno, que serán comunicadas al inicio del ciclo lectivo, con instancias de diálogo y educación sobre el uso responsable de la tecnología. Con el inicio de clases a la vuelta de la esquina, estas medidas reflejan una tendencia creciente entre escuelas de todo el país a regular el uso de dispositivos digitales en el entorno educativo, con la idea de que los estudiantes puedan concentrarse en el aprendizaje y en las actividades presenciales, sin dejar de lado la conexión familiar en momentos oportunos. celular Argentina lidera el ranking de los países en donde los chicos más se distraen con celulares en el aula

