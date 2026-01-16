viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 10:42
Economía.

¿Cuánto podrían costar los celulares tras la quita de aranceles en Argentina?

Desde este jueves comenzó a aplicarse la quita total de aranceles a la importación de celulares, con el objetivo de bajar los precios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuánto va a costar un teléfono celular de alta gama sin aranceles en la Argentina. &nbsp;

Cuánto va a costar un teléfono celular de alta gama sin aranceles en la Argentina.

 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que desde este jueves 15 de enero comenzará a regir una modificación clave en el mercado tecnológico local: la eliminación de aranceles para la importación de celulares. El objetivo de la medida es reducir los precios de los equipos, incluidos los modelos premium, como los iPhone.

Lee además
WhatsApp renueva los chats grupales con funciones pensadas para organizarse mejor.  
Redes sociales.

WhatsApp potencia los chats grupales con nuevas herramientas de organización
empezo a regir el impuesto 0% a celulares importados: que cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

La decisión implica el abandono del esquema de resguardo impositivo que regía sobre estos productos y fue resaltada por el funcionario, quien adelantó que el impacto se verá rápidamente tanto en la oferta disponible como en los precios finales para los consumidores.

El impacto en la industria y en los consumidores.
Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares.

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares.

“A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, manifestó el funcionario.

En ese marco, comenzaron a circular estimaciones sobre cuánto podrían costar los teléfonos más demandados tras la medida. En el caso de los iPhone, la eliminación de aranceles en Argentina desde enero de 2026 permitiría una caída pronunciada de los valores, con cálculos que anticipan rebajas de hasta un 30% en los modelos premium, acercando los precios a los que se pagan en Chile o Paraguay.

De este modo, un iPhone 17 Pro, hoy el equipo más costoso del mercado, podría pasar de $2.900.000 a una cifra cercana a los $1.700.000, aunque el monto definitivo estará condicionado por factores como costos logísticos, carga impositiva y nivel de competencia.

Posibles precios de los iPhone en la Argentina con aranceles cero a importación de celulares

Desde mañana, jueves 15 de enero, los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0%.

Precios estimados para enero 2026):

  • iPhone 17 Pro (256 GB): Podría bajar de aproximadamente $2.899.999 a alrededor de $1.700.000.
  • iPhone 17 Pro Max (1 TB): Su precio en Paraguay es de unos US$1.930, equivalentes a unos $2.750.250, y se espera que baje en Argentina.
  • iPhone 13 (128 GB): Podría bajar de $1.199.999 a valores cercanos a los US$460 (unos $655.500) vistos en Paraguay.
  • iPhone 16 Pro Max (actual): Podría pasar de rondar los $2.125.000 a cerca de $1.720.000.
celulares importados.jpg

Qué pasará con los precios de los celulares

A partir de este 15 de enero, y tras la supresión total de los derechos de importación, los teléfonos móviles provenientes del exterior podrán ingresar al país sin cargas arancelarias. Desde el Gobierno nacional fundamentaron la decisión al sostener que estas modificaciones "mejorarán las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirán los precios de mercado y facilitarán el acceso de los consumidores", además de impulsar la inclusión digital y el avance tecnológico.

Eliminación de aranceles a la importación de celulares.

En la misma línea, las autoridades subrayaron que la meta principal es dinamizar la competencia, de modo que eso derive en rebajas de hasta el 30% en los valores al público, aunque advirtieron que el efecto no será inmediato y quedará sujeto a la evolución del mercado, la oferta y la demanda.

De todos modos, desde el Gobierno nacional admitieron que aún no es posible precisar en qué momento la eliminación de aranceles se reflejará en el precio final de los celulares.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

WhatsApp potencia los chats grupales con nuevas herramientas de organización

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Con los aranceles cero para celulares: cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en Argentina

Hoy acreditan el bono extraordinario para estatales en Salta: cuál es el monto

Impactante rescate con un helicóptero en Salta

Lo que se lee ahora
Rescate en Salta. video
Rosario de Lerma.

Impactante rescate con un helicóptero en Salta

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Comisaría de El Chingo. video
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Japón ya sanciona el acoso olfativo y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: Ese colegio me dio todo video
Dedicación.

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel