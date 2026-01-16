¿Cuánto podrían costar los celulares tras la quita de aranceles en Argentina?

Cuánto va a costar un teléfono celular de alta gama sin aranceles en la Argentina.

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , anunció que desde este jueves 15 de enero comenzará a regir una modificación clave en el mercado tecnológico local: la eliminación de aranceles para la importación de celulares. El objetivo de la medida es reducir los precios de los equipos, incluidos los modelos premium , como los iPhone .

La decisión implica el abandono del esquema de resguardo impositivo que regía sobre estos productos y fue resaltada por el funcionario, quien adelantó que el impacto se verá rápidamente tanto en la oferta disponible como en los precios finales para los consumidores .

“A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0% . Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, manifestó el funcionario.

El impacto en la industria y en los consumidores.

En ese marco, comenzaron a circular estimaciones sobre cuánto podrían costar los teléfonos más demandados tras la medida. En el caso de los iPhone , la eliminación de aranceles en Argentina desde enero de 2026 permitiría una caída pronunciada de los valores , con cálculos que anticipan rebajas de hasta un 30% en los modelos premium , acercando los precios a los que se pagan en Chile o Paraguay .

De este modo, un iPhone 17 Pro, hoy el equipo más costoso del mercado, podría pasar de $2.900.000 a una cifra cercana a los $1.700.000, aunque el monto definitivo estará condicionado por factores como costos logísticos, carga impositiva y nivel de competencia.

Posibles precios de los iPhone en la Argentina con aranceles cero a importación de celulares

Desde mañana, jueves 15 de enero, los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0%.

Precios estimados para enero 2026):

iPhone 17 Pro (256 GB): Podría bajar de aproximadamente $2.899.999 a alrededor de $1.700.000.

Podría bajar de aproximadamente $2.899.999 a alrededor de $1.700.000. iPhone 17 Pro Max (1 TB): Su precio en Paraguay es de unos US$1.930, equivalentes a unos $2.750.250, y se espera que baje en Argentina.

Su precio en Paraguay es de unos US$1.930, equivalentes a unos $2.750.250, y se espera que baje en Argentina. iPhone 13 (128 GB): Podría bajar de $1.199.999 a valores cercanos a los US$460 (unos $655.500) vistos en Paraguay.

Podría bajar de $1.199.999 a valores cercanos a los US$460 (unos $655.500) vistos en Paraguay. iPhone 16 Pro Max (actual): Podría pasar de rondar los $2.125.000 a cerca de $1.720.000.

celulares importados.jpg

Qué pasará con los precios de los celulares

A partir de este 15 de enero, y tras la supresión total de los derechos de importación, los teléfonos móviles provenientes del exterior podrán ingresar al país sin cargas arancelarias. Desde el Gobierno nacional fundamentaron la decisión al sostener que estas modificaciones "mejorarán las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirán los precios de mercado y facilitarán el acceso de los consumidores", además de impulsar la inclusión digital y el avance tecnológico.

Eliminación de aranceles a la importación de celulares.

En la misma línea, las autoridades subrayaron que la meta principal es dinamizar la competencia, de modo que eso derive en rebajas de hasta el 30% en los valores al público, aunque advirtieron que el efecto no será inmediato y quedará sujeto a la evolución del mercado, la oferta y la demanda.

De todos modos, desde el Gobierno nacional admitieron que aún no es posible precisar en qué momento la eliminación de aranceles se reflejará en el precio final de los celulares.