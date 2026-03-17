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17 de marzo de 2026 - 16:59
Sociedad.

Receta de brownie de batata: un postre saludable y rápido sin harina ni azúcar

Crujiente por fuera y suave por dentro, este dulce combina boniato y chocolate para un sabor único que conquista en cada bocado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El brownie de batata es uno de esos postres que sorprenden tanto por su sabor como por su textura jugosa.&nbsp;

El brownie de batata es uno de esos postres que sorprenden tanto por su sabor como por su textura jugosa. 

El brownie de batata es una receta que demuestra la versatilidad de ciertos ingredientes. Con el boniato como protagonista, se puede disfrutar de un postre delicioso que aprovecha tanto su sabor como su textura. Agenda este paso a paso y sorprende a todos en la merienda.

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Aunque el brownie de batata suele sorprender en preparaciones dulces, también refleja la facilidad de hacer un postre saludable, rápido y práctico. En menos de una hora se obtiene un cierre perfecto para cualquier comida, combinando sencillez y sabor en cada porción.

Receta de brownie de batata, un postre fácil y saludable que no lleva harina ni azúcar.

El brownie de batata es un postre que destaca tanto por su sabor intenso como por su textura húmeda y tierna. Cada porción ofrece un placer único, gracias al dulzor natural del boniato, ideal para quienes quieren experimentar sin dejar de disfrutar del chocolate.

Además de ser una opción más sana frente al brownie clásico, este dulce tiene raíces en la repostería contemporánea y se combina perfectamente con helado de vainilla o una taza de café.

El sabor y la textura crujiente se convierten en la seña de identidad de un dulce que utiliza el boniato y el chocolate como ingredientes estrella.

Receta de brownie de batata

El brownie de batata es un bizcocho suave y jugoso, cuya base principal es la batata cocida combinada con cacao puro. El secreto para obtener una miga rica y con cuerpo está en mezclar correctamente la batata triturada con los elementos húmedos y secos, logrando así un resultado intensamente chocolatoso.

El brownie de batata es uno de esos postres que sorprenden tanto por su sabor como por su textura jugosa.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 55 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 2 batatas medianas (aprox. 400 g)
  • 3 huevos
  • 80 g de cacao puro en polvo
  • 100 g de azúcar moreno
  • 60 g de harina de trigo (o avena)
  • 60 ml de aceite de oliva suave
  • 1 cucharadita de levadura química
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 50 g de nueces troceadas (opcional)
Este dulce, además de ser una alternativa más saludable al brownie tradicional, tiene raíces en la repostería moderna y es perfecto para acompañar con helado de vainilla o café.

Cómo hacer brownie de batata, paso a paso

  • Cocina las batatas con cáscara, ya sea hervidas en agua o al vapor, hasta que estén completamente tiernas. Deja que se enfríen, retira la piel y aplástalas hasta conseguir un puré suave y uniforme.
  • Precalienta el horno a 180°C y cubre un molde cuadrado con papel de hornear.
  • En un recipiente, bate los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.
  • Incorpora el puré de batata y el aceite de oliva, mezclando cuidadosamente hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
Cada bocado es puro placer, con ese toque dulce y suave que aporta el boniato.
  • Tamiza juntos el cacao, la harina, la levadura y la sal, y agrégalos a la mezcla anterior. Remueve con cuidado hasta que la preparación quede uniforme y sin grumos.
  • Incorpora las nueces picadas y mezcla de manera delicada para distribuirlas sin aplastar.
  • Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie con una espátula o cuchara.
  • Hornea por aproximadamente 35 minutos, evitando que se cocine en exceso: el centro debe conservar una textura húmeda y suave.
  • Deja que se enfríe por completo antes de cortar en porciones y servir.

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