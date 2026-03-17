Receta de brownie de batata: un postre saludable y rápido sin harina ni azúcar

El brownie de batata es uno de esos postres que sorprenden tanto por su sabor como por su textura jugosa.
El brownie de batata es una receta que demuestra la versatilidad de ciertos ingredientes. Con el boniato como protagonista, se puede disfrutar de un postre delicioso que aprovecha tanto su sabor como su textura. Agenda este paso a paso y sorprende a todos en la merienda.
Aunque el brownie de batata suele sorprender en preparaciones dulces, también refleja la facilidad de hacer un postre saludable, rápido y práctico. En menos de una hora se obtiene un cierre perfecto para cualquier comida, combinando sencillez y sabor en cada porción.
El brownie de batata es un postre que destaca tanto por su sabor intenso como por su textura húmeda y tierna. Cada porción ofrece un placer único, gracias al dulzor natural del boniato, ideal para quienes quieren experimentar sin dejar de disfrutar del chocolate.
Además de ser una opción más sana frente al brownie clásico, este dulce tiene raíces en la repostería contemporánea y se combina perfectamente con helado de vainilla o una taza de café.
Receta de brownie de batata
El brownie de batata es un bizcocho suave y jugoso, cuya base principal es la batata cocida combinada con cacao puro. El secreto para obtener una miga rica y con cuerpo está en mezclar correctamente la batata triturada con los elementos húmedos y secos, logrando así un resultado intensamente chocolatoso.
Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 55 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:
Preparación: 20 minutos
Cocción: 35 minutos
Ingredientes
2 batatas medianas (aprox. 400 g)
3 huevos
80 g de cacao puro en polvo
100 g de azúcar moreno
60 g de harina de trigo (o avena)
60 ml de aceite de oliva suave
1 cucharadita de levadura química
1 pizca de sal
1 cucharadita de esencia de vainilla
50 g de nueces troceadas (opcional)
Cómo hacer brownie de batata, paso a paso
Cocina las batatas con cáscara, ya sea hervidas en agua o al vapor, hasta que estén completamente tiernas. Deja que se enfríen, retira la piel y aplástalas hasta conseguir un puré suave y uniforme.
Precalienta el horno a 180°C y cubre un molde cuadrado con papel de hornear.
En un recipiente, bate los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.
Incorpora el puré de batata y el aceite de oliva, mezclando cuidadosamente hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
Tamiza juntos el cacao, la harina, la levadura y la sal, y agrégalos a la mezcla anterior. Remueve con cuidado hasta que la preparación quede uniforme y sin grumos.
Incorpora las nueces picadas y mezcla de manera delicada para distribuirlas sin aplastar.
Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie con una espátula o cuchara.
Hornea por aproximadamente 35 minutos, evitando que se cocine en exceso: el centro debe conservar una textura húmeda y suave.
Deja que se enfríe por completo antes de cortar en porciones y servir.