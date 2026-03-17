Receta de brownie de batata: un postre saludable y rápido sin harina ni azúcar

El brownie de batata es uno de esos postres que sorprenden tanto por su sabor como por su textura jugosa.

El brownie de batata es una receta que demuestra la versatilidad de ciertos ingredientes. Con el boniato como protagonista, se puede disfrutar de un postre delicioso que aprovecha tanto su sabor como su textura. Agenda este paso a paso y sorprende a todos en la merienda.

Aunque el brownie de batata suele sorprender en preparaciones dulces, también refleja la facilidad de hacer un postre saludable, rápido y práctico. En menos de una hora se obtiene un cierre perfecto para cualquier comida, combinando sencillez y sabor en cada porción.

Receta de brownie de batata, un postre fácil y saludable que no lleva harina ni azúcar. El brownie de batata es un postre que destaca tanto por su sabor intenso como por su textura húmeda y tierna. Cada porción ofrece un placer único, gracias al dulzor natural del boniato, ideal para quienes quieren experimentar sin dejar de disfrutar del chocolate.

Además de ser una opción más sana frente al brownie clásico, este dulce tiene raíces en la repostería contemporánea y se combina perfectamente con helado de vainilla o una taza de café.

El sabor y la textura crujiente se convierten en la seña de identidad de un dulce que utiliza el boniato y el chocolate como ingredientes estrella. Receta de brownie de batata El brownie de batata es un bizcocho suave y jugoso, cuya base principal es la batata cocida combinada con cacao puro. El secreto para obtener una miga rica y con cuerpo está en mezclar correctamente la batata triturada con los elementos húmedos y secos, logrando así un resultado intensamente chocolatoso. El brownie de batata es uno de esos postres que sorprenden tanto por su sabor como por su textura jugosa. Tiempo de preparación El tiempo total de preparación es de 55 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma: Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos Ingredientes 2 batatas medianas (aprox. 400 g)

3 huevos

80 g de cacao puro en polvo

100 g de azúcar moreno

60 g de harina de trigo (o avena)

60 ml de aceite de oliva suave

1 cucharadita de levadura química

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

50 g de nueces troceadas (opcional) Este dulce, además de ser una alternativa más saludable al brownie tradicional, tiene raíces en la repostería moderna y es perfecto para acompañar con helado de vainilla o café. Cómo hacer brownie de batata, paso a paso Cocina las batatas con cáscara , ya sea hervidas en agua o al vapor, hasta que estén completamente tiernas. Deja que se enfríen, retira la piel y aplástalas hasta conseguir un puré suave y uniforme .

, ya sea hervidas en agua o al vapor, hasta que estén completamente tiernas. Deja que se enfríen, retira la piel y aplástalas hasta conseguir un . Precalienta el horno a 180°C y cubre un molde cuadrado con papel de hornear .

y cubre un molde cuadrado con . En un recipiente, bate los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea .

junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una . Incorpora el puré de batata y el aceite de oliva, mezclando cuidadosamente hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Cada bocado es puro placer, con ese toque dulce y suave que aporta el boniato. Tamiza juntos el cacao, la harina, la levadura y la sal , y agrégalos a la mezcla anterior. Remueve con cuidado hasta que la preparación quede uniforme y sin grumos.

, y agrégalos a la mezcla anterior. hasta que la preparación quede uniforme y sin grumos. Incorpora las nueces picadas y mezcla de manera delicada para distribuirlas sin aplastar.

y mezcla de manera delicada para distribuirlas sin aplastar. Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie con una espátula o cuchara.

y con una espátula o cuchara. Hornea por aproximadamente 35 minutos , evitando que se cocine en exceso: el centro debe conservar una textura húmeda y suave .

, evitando que se cocine en exceso: el centro debe conservar . Deja que se enfríe por completo antes de cortar en porciones y servir.

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