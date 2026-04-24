Brownie con cheesecake y frambuesas: la receta ideal para un gusto dulce sin culpas.

Hay combinaciones que no requieren explicación, y esta es una de ellas. La potencia del chocolate en un brownie húmedo se integra con la textura suave y cremosa de la cheesecake, dando como resultado una receta difícil de resistir que se desarma apenas entra en la boca.

Como cierre, la frambuesa aparece con su frescura ligeramente ácida, aportando contraste y realzando todo el conjunto en cada bocado. El resultado es un postre atractivo a la vista, con múltiples matices, ideal tanto para celebraciones como para disfrutarlo simplemente como un gusto personal sin necesidad de ocasión especial.

Brownie con tarta de queso y frambuesas. Receta de brownie con tarta de queso y frambuesa Este postre se elabora sobre una base de brownie de textura compacta y húmeda, sobre la cual se dispone una preparación cremosa a base de queso crema, y finalmente se completa con frambuesas frescas o procesadas. El procedimiento consiste en una cocción en capas, lo que permite que cada porción combine de forma equilibrada el sabor intenso del chocolate, la suavidad del queso y el toque frutal de la frambuesa.

Tiempo de preparación Tiempo total: 1 hora 20 minutos

Preparación: 25 minutos

Horneado: 45-50 minutos

Reposo y enfriado: 15 minutos La combinación de todos los sabores permite una mezcla de suavidad, jugosidad y un toque ácido perfecto para ocasiones especiales. Ingredientes 200 gramos de chocolate negro para postres

120 gramos de mantequilla

150 gramos de azúcar blanco

3 huevos grandes

80 gramos de harina de trigo

1 pizca de sal

250 gramos de queso crema (tipo Philadelphia)

60 gramos de azúcar glass

1 huevo (para la capa de queso)

1 cucharadita de extracto de vainilla

120 gramos de frambuesas frescas o congeladas Un apetitoso postre de brownie con tarta de queso y frambuesas frescas. Cómo hacer brownie con tarta de queso y frambuesa, paso a paso Calentá el horno a 180 °C , usando calor superior e inferior , sin activar el ventilador .

, usando , sin activar el . Fundí el chocolate junto con la manteca en un recipiente, ya sea a baño maría o en tandas cortas en el microondas , mezclando hasta lograr una preparación uniforme .

junto con la en un recipiente, ya sea a o en tandas cortas en el , mezclando hasta lograr una preparación . Batí los tres huevos con el azúcar común hasta que la mezcla tome un tono más claro y espumoso .

con el hasta que la mezcla tome un tono más claro y . Sumá el chocolate ya derretido a la preparación de huevos y azúcar, integrándolo con movimientos suaves .

a la preparación de huevos y azúcar, integrándolo con movimientos . Por último, añadí la harina junto con la sal previamente tamizadas e incorporalas con una espátula hasta conseguir una masa pareja y sin grumos .

junto con la previamente e incorporalas con una hasta conseguir una masa y sin . Volcá la preparación de brownie en un molde cuadrado de aproximadamente 20 x 20 cm , previamente forrado con papel manteca o vegetal .

en un molde de aproximadamente , previamente forrado con o . Para el relleno de queso , batí el queso crema junto con el azúcar impalpable , un huevo y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla suave , homogénea y sin grumos.

, batí el junto con el , un y la hasta obtener una mezcla , y sin grumos. Extendé esta crema de queso por encima de la base de brownie, ayudándote con una cuchara para cubrir toda la superficie de manera uniforme. Brownie con tarta de queso y frambuesas. Brownie con cheesecake y frambuesas: la receta ideal para un gusto dulce sin culpas. Luego distribuí las frambuesas sobre la capa de queso. Con un palillo o la punta de un cuchillo, realizá movimientos suaves en espiral para generar el típico efecto marmolado .

sobre la capa de queso. Con un palillo o la punta de un cuchillo, realizá movimientos suaves en para generar el típico efecto . Llevá al horno por unos 45 a 50 minutos ; el centro debe quedar apenas inestable o ligeramente tembloroso al moverlo.

por unos ; el centro debe quedar apenas o ligeramente al moverlo. Una vez listo, dejá enfriar completamente dentro del mismo molde antes de desmoldar y cortar en porciones. Este paso de enfriado resulta fundamental para que las capas mantengan su forma y no se mezclen entre sí.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







