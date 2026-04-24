Brownie con cheesecake y frambuesas: la receta ideal para un gusto dulce sin culpas.

Hay combinaciones que no requieren explicación, y esta es una de ellas. La potencia del chocolate en un brownie húmedo se integra con la textura suave y cremosa de la cheesecake, dando como resultado una receta difícil de resistir que se desarma apenas entra en la boca.
Como cierre, la frambuesa aparece con su frescura ligeramente ácida, aportando contraste y realzando todo el conjunto en cada bocado. El resultado es un postre atractivo a la vista, con múltiples matices, ideal tanto para celebraciones como para disfrutarlo simplemente como un gusto personal sin necesidad de ocasión especial.
Brownie con tarta de queso y frambuesas.
Receta de brownie con tarta de queso y frambuesa
Este postre se elabora sobre una base de brownie de textura compacta y húmeda, sobre la cual se dispone una preparación cremosa a base de queso crema, y finalmente se completa con frambuesas frescas o procesadas. El procedimiento consiste en una cocción en capas, lo que permite que cada porción combine de forma equilibrada el sabor intenso del chocolate, la suavidad del queso y el toque frutal de la frambuesa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Horneado: 45-50 minutos
- Reposo y enfriado: 15 minutos
La combinación de todos los sabores permite una mezcla de suavidad, jugosidad y un toque ácido perfecto para ocasiones especiales.
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate negro para postres
- 120 gramos de mantequilla
- 150 gramos de azúcar blanco
- 3 huevos grandes
- 80 gramos de harina de trigo
- 1 pizca de sal
- 250 gramos de queso crema (tipo Philadelphia)
- 60 gramos de azúcar glass
- 1 huevo (para la capa de queso)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 120 gramos de frambuesas frescas o congeladas
Un apetitoso postre de brownie con tarta de queso y frambuesas frescas.
Cómo hacer brownie con tarta de queso y frambuesa, paso a paso
- Calentá el horno a 180 °C, usando calor superior e inferior, sin activar el ventilador.
- Fundí el chocolate junto con la manteca en un recipiente, ya sea a baño maría o en tandas cortas en el microondas, mezclando hasta lograr una preparación uniforme.
- Batí los tres huevos con el azúcar común hasta que la mezcla tome un tono más claro y espumoso.
- Sumá el chocolate ya derretido a la preparación de huevos y azúcar, integrándolo con movimientos suaves.
- Por último, añadí la harina junto con la sal previamente tamizadas e incorporalas con una espátula hasta conseguir una masa pareja y sin grumos.
- Volcá la preparación de brownie en un molde cuadrado de aproximadamente 20 x 20 cm, previamente forrado con papel manteca o vegetal.
- Para el relleno de queso, batí el queso crema junto con el azúcar impalpable, un huevo y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla suave, homogénea y sin grumos.
- Extendé esta crema de queso por encima de la base de brownie, ayudándote con una cuchara para cubrir toda la superficie de manera uniforme.
Brownie con tarta de queso y frambuesas.
Brownie con cheesecake y frambuesas: la receta ideal para un gusto dulce sin culpas.
- Luego distribuí las frambuesas sobre la capa de queso. Con un palillo o la punta de un cuchillo, realizá movimientos suaves en espiral para generar el típico efecto marmolado.
- Llevá al horno por unos 45 a 50 minutos; el centro debe quedar apenas inestable o ligeramente tembloroso al moverlo.
- Una vez listo, dejá enfriar completamente dentro del mismo molde antes de desmoldar y cortar en porciones. Este paso de enfriado resulta fundamental para que las capas mantengan su forma y no se mezclen entre sí.
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