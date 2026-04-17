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17 de abril de 2026 - 07:01
Sociedad.

Receta de garbanzos asados: el snack crocante que suma nutrición y sabor

Una alternativa saludable y fácil de preparar que gana cada vez más popularidad. Los garbanzos aportan proteínas, fibra y una textura crujiente ideal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta de garbanzos asados.

Receta de garbanzos asados.

Un tazón de garbanzos asados puede convertir una simple tarde de antojo en un momento diferente y más disfrutable. Su aroma a tostado y la textura crocante al morderlos despiertan sensaciones que recuerdan a los mercados tradicionales, lo que hace de este snack una opción sencilla, abundante y rendidora.

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Los garbanzos asados pueden utilizarse como una alternativa de snack más saludable para sustituir las frituras y las botanas procesadas. Se consumen tanto en reuniones sociales y cumpleaños como para llevar en la mochila como colación. A su vez, permiten regular los ingredientes, el tipo de condimentos y la cantidad de sal, lo que facilita ajustarlos a las preferencias de cada persona.

Un tazón de garbanzos asado se ha convertido en una botana saludable y favorita en los hogares mexicanos por su valor nutritivo.

Receta de garbanzos asados

Los garbanzos tostados son, en esencia, legumbres previamente cocidas y luego secadas, que se condimentan y se llevan al horno hasta obtener una textura dorada y crujiente. Se combinan con aceite y distintas especias según preferencia, dando como resultado un snack flexible, casero y libre de aditivos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de garbanzos cocidos (pueden ser de lata o hervidos en casa)
  • 2 cucharadas de aceite (girasol, maíz u oliva)
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
  • 1/2 cucharadita de comino molido
  • 1/2 cucharadita de chile en polvo (opcional, para un toque picante)
  • 1/2 cucharadita de ajo en polvo
Garbanzos asados.

Cómo hacer garbanzos asados, paso a paso

  • Si se utilizan garbanzos enlatados, primero deben escurrirse y enjuagarse bien. En caso de ser caseros, es importante asegurarse de que estén correctamente cocidos y con una textura tierna.
  • Luego, hay que secarlos muy bien con un paño de cocina o papel absorbente, ya que este paso es fundamental para lograr que queden crocantes al hornearse.
  • A continuación, precalentar el horno a 200°C.
  • En un bol, mezclar los garbanzos con el aceite y todas las especias elegidas, procurando que queden bien cubiertos y saborizados de manera uniforme.
  • Después, distribuirlos en una sola capa sobre una bandeja para horno, cuidando que los granos no queden amontonados.
El snack crujiente que aporta proteína, fibra y sabor.
  • Llevar la preparación al horno y cocinar durante aproximadamente 40 minutos, revolviendo cada 10 a 15 minutos para asegurar una cocción pareja y evitar que se quemen.
  • Probar uno para verificar el punto: deben estar secos y crocantes, no blandos. Si todavía les falta textura, se pueden dejar entre 5 y 10 minutos adicionales.
  • Finalmente, retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de guardarlos.
Garbanzos asados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los garbanzos tostados pueden conservarse hasta 5 días si se almacenan en un recipiente hermético, a temperatura ambiente y en un lugar seco y fresco. En caso de que pierdan su textura crujiente y se ablanden, es posible devolverles la crocancia dándoles unos minutos adicionales de horno.

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