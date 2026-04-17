Receta de garbanzos asados: el snack crocante que suma nutrición y sabor

Receta de garbanzos asados.

Un tazón de garbanzos asados puede convertir una simple tarde de antojo en un momento diferente y más disfrutable. Su aroma a tostado y la textura crocante al morderlos despiertan sensaciones que recuerdan a los mercados tradicionales, lo que hace de este snack una opción sencilla, abundante y rendidora.

Los garbanzos asados pueden utilizarse como una alternativa de snack más saludable para sustituir las frituras y las botanas procesadas. Se consumen tanto en reuniones sociales y cumpleaños como para llevar en la mochila como colación. A su vez, permiten regular los ingredientes, el tipo de condimentos y la cantidad de sal, lo que facilita ajustarlos a las preferencias de cada persona.

Un tazón de garbanzos asado se ha convertido en una botana saludable y favorita en los hogares mexicanos por su valor nutritivo. Receta de garbanzos asados Los garbanzos tostados son, en esencia, legumbres previamente cocidas y luego secadas, que se condimentan y se llevan al horno hasta obtener una textura dorada y crujiente. Se combinan con aceite y distintas especias según preferencia, dando como resultado un snack flexible, casero y libre de aditivos.

Tiempo de preparación Tiempo total: 55 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos Ingredientes 400 gr de garbanzos cocidos (pueden ser de lata o hervidos en casa)

2 cucharadas de aceite (girasol, maíz u oliva)

1 cucharadita de sal fina

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

1/2 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de chile en polvo (opcional, para un toque picante)

1/2 cucharadita de ajo en polvo Garbanzos asados. Cómo hacer garbanzos asados, paso a paso Si se utilizan garbanzos enlatados , primero deben escurrirse y enjuagarse bien. En caso de ser caseros , es importante asegurarse de que estén correctamente cocidos y con una textura tierna .

, primero deben escurrirse y enjuagarse bien. En caso de ser , es importante asegurarse de que estén correctamente cocidos y con una . Luego, hay que secarlos muy bien con un paño de cocina o papel absorbente , ya que este paso es fundamental para lograr que queden crocantes al hornearse .

o , ya que este paso es fundamental para lograr que queden . A continuación, precalentar el horno a 200°C .

. En un bol , mezclar los garbanzos con el aceite y todas las especias elegidas , procurando que queden bien cubiertos y saborizados de manera uniforme .

, mezclar los garbanzos con el y todas las , procurando que queden bien cubiertos y . Después, distribuirlos en una sola capa sobre una bandeja para horno, cuidando que los granos no queden amontonados. El snack crujiente que aporta proteína, fibra y sabor. Llevar la preparación al horno y cocinar durante aproximadamente 40 minutos , revolviendo cada 10 a 15 minutos para asegurar una cocción pareja y evitar que se quemen.

y cocinar durante aproximadamente , revolviendo cada para asegurar una y evitar que se quemen. Probar uno para verificar el punto : deben estar secos y crocantes , no blandos. Si todavía les falta textura , se pueden dejar entre 5 y 10 minutos adicionales .

: deben estar , no blandos. Si todavía les falta , se pueden dejar entre . Finalmente, retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de guardarlos. Garbanzos asados. ¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? Los garbanzos tostados pueden conservarse hasta 5 días si se almacenan en un recipiente hermético, a temperatura ambiente y en un lugar seco y fresco. En caso de que pierdan su textura crujiente y se ablanden, es posible devolverles la crocancia dándoles unos minutos adicionales de horno.

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