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5 de junio de 2026 - 19:30
Jujuy.

Terrible accidente en Ruta 9 a la altura de Huacalera: murió una persona

El hecho ocurrió a la altura del paraje Las Peras, un auto habría desbarrancado y como consecuencia una persona perdió la vida.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente en Ruta 9.

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Siniestro vial.

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Según informaron fuentes oficiales, la víctima, hasta el momento no identificada, viajaba sola en un Renault Logan cuando, por causas que aún se investigan, se salió de la calzada y terminó desbarrancando.

Tras el siniestro, un llamado telefónico alertó de inmediato a las autoridades. Al lugar se hicieron presentes efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same), quienes solo pudieron confirmar que el ocupante del rodado ya no presentaba signos vitales.

accidente ruta 9

Piden circular con precaución

Según el reporte oficial, el estado de transitabilidad en el sector fue de corte total debido al hecho vial por varias horas y una vez realizado los trabajos de Seguridad Vial y otros organismos, se pudo habilitar el paso normal.

image

En ese sentido, Seguridad Vial indicó que "se informa a los sres. conductores que, previas labores efectuadas por un hecho vial, el tránsito vehicular se encuentra normalizado".

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