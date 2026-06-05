Terrible accidente en Ruta 9 a la altura de Huacalera: murió una persona

Accidente en Ruta 9. Siniestro vial.

Un accidente ocurrido sobre Ruta Nacional 9, entre Huacalera y Uquía, generó un corte total del tránsito este viernes por la tarde. El hecho vial se registró a la altura del paraje Las Peras, en el kilómetro 1793, cerca de un puente.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima, hasta el momento no identificada, viajaba sola en un Renault Logan cuando, por causas que aún se investigan, se salió de la calzada y terminó desbarrancando.

Tras el siniestro, un llamado telefónico alertó de inmediato a las autoridades. Al lugar se hicieron presentes efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same), quienes solo pudieron confirmar que el ocupante del rodado ya no presentaba signos vitales.

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Piden circular con precaución Según el reporte oficial, el estado de transitabilidad en el sector fue de corte total debido al hecho vial por varias horas y una vez realizado los trabajos de Seguridad Vial y otros organismos, se pudo habilitar el paso normal. image En ese sentido, Seguridad Vial indicó que "se informa a los sres. conductores que, previas labores efectuadas por un hecho vial, el tránsito vehicular se encuentra normalizado".

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