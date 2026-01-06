martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 18:40
Tecnología.

El truco de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats

WhatsApp puede ocupar varios GB por fotos, videos y datos temporales. Conocé el truco para mejorar el rendimiento.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El truco de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats (Foto ilustrativa)

El truco de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats (Foto ilustrativa)

WhatsApp es una de las apps que más espacio puede consumir en el celular por la acumulación de archivos y datos temporales. Aunque muchos usuarios se enfocan en borrar fotos y videos, existe un “truco” menos conocido que puede ayudar a recuperar memoria.

Qué es la caché de WhatsApp y por qué crece

La caché es almacenamiento temporal que usan las aplicaciones para funcionar más rápido. En Android, borrarla elimina datos temporales y puede liberar espacio, aunque algunas cosas podrían cargar más lento la próxima vez.

Con WhatsApp, ese contenido se acumula con el uso diario: miniaturas, elementos cargados recientemente y restos de archivos. Si nunca se revisó, puede crecer y volverse un problema en equipos con poco almacenamiento.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 2026.

Cómo liberar espacio paso a paso (Android y iPhone)

En Android, una forma directa es ir a Ajustes del teléfono > Apps > WhatsApp > Almacenamiento y tocar “Borrar caché”. Google explica que esta acción borra datos temporales (distinto de “borrar almacenamiento”, que elimina datos de la app).

Además, dentro de WhatsApp conviene hacer una limpieza “inteligente”: Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento, donde la app muestra qué chats y archivos ocupan más espacio para eliminarlos de forma selectiva.

En iPhone, WhatsApp recomienda principalmente gestionar el peso desde Administrar almacenamiento dentro de la app. Y para revisar cuánto ocupa WhatsApp en el sistema, se puede consultar Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone.

Ventajas y advertencias antes de hacerlo

Entre los beneficios más comunes están recuperar almacenamiento, mejorar el rendimiento y, en algunos casos, corregir fallas (como cierres o errores de carga). WhatsApp incluso incluye “clear cache” como una de las acciones recomendadas ante problemas de funcionamiento.

La contra es menor: tras borrar la caché, algunas miniaturas o elementos pueden tardar un poco más en cargarse la primera vez, porque deben generarse o descargarse de nuevo. En cualquier caso, para mantener el teléfono liviano, también ayuda desactivar la descarga automática y hacer limpiezas periódicas desde “Administrar almacenamiento”.

Cómo saber el tamaño de la memoria caché de WhatsApp

Aquí Android, que permite verlo, queda por delante de iOS, que solo muestra el espacio total que ocupa la aplicación en el dispositivo. En Android:

  • Abre Ajustes del dispositivo.
  • Ve a Aplicaciones, Apps o Gestor de aplicaciones (el nombre varía dependiendo del fabricante del móvil).
  • Busca y selecciona WhatsApp.
  • Pulsa en Almacenamiento o Almacenamiento y caché.
  • Verás el tamaño de la caché y otros datos de la app en tu dispositivo.

En iOS, para saber todo el espacio que ocupa la app, sin distinguir qué corresponde a la caché:

  • Abre Ajustes del iPhone.
  • Ve a General.
  • Pulsa en Almacenamiento del iPhone.
  • Busca WhatsApp en la lista de apps.
  • Verás el tamaño total que ocupa WhatsApp en el dispositivo.

Cómo eliminar la caché de WhatsApp en Android e iOS

Para reiniciar la caché de WhatsApp en un móvil Android, sigue estos pasos:

  • Abre Ajustes en tu móvil.
  • Ve a Aplicaciones, Apps o Gestor de aplicaciones, según corresponda con tu móvil.
  • Selecciona WhatsApp y después Almacenamiento o Almacenamiento y caché.
  • Toca en Borrar caché.
  • En iOS, la única forma de borrar la caché es desinstalando y volviendo a instalar WhatsApp.

Lo que se lee ahora
Por  Redacción de TodoJujuy

Lo destacado

