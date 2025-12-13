sábado 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 - 17:50
Para tener en cuenta

Las 5 bebidas que no hay que consumir con el estómago vacío según expertos

Los expertos en alimentación comentan que es importante saber qué bebidas favorecen el organismo ya que algunas pueden causar molestias o problemas digestivos.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Las 5 bebidas que no hay que consumir con el estómago vacío.&nbsp;

Las 5 bebidas que no hay que consumir con el estómago vacío. 

Según algunos expertos, el desayuno es la comida más importante del día. Por ello, es fundamental prestar atención a los alimentos que se consumen durante las primeras horas, ya que son los encargados de proporcionar la energía necesaria.

image

Las 5 bebidas que no hay que consumir con el estómago vacío

La primera comida del día es clave para nuestro cuerpo y su funcionamiento durante la jornada. Por eso, es importante saber qué alimentos favorecen el organismo en ayunas y cuáles pueden causar molestias o problemas digestivos.

image

Esto no solo se aplica al desayuno, sino también a cualquier momento del día en que el estómago haya estado vacío durante varias horas.

  • Café negro

Millones de personas en el mundo comienzan su día con un café, lo que no es del todo recomendable. En realidad, promueve la liberación de gastrina, la hormona que secreta ácido estomacal, lo que puede derivar en síntomas como reflujo, hinchazón, náuseas y regurgitación.

La doctora Robynne Chutkan, gastroenteróloga comentó que “la cafeína también abre el esfínter esofágico inferior (EEI), o la válvula muscular entre el esófago y el estómago”.

  • Te con cafeína

Los tés con cafeína pueden irritar el estómago y aumentar la producción de ácido estomacal. Peor aún es cuando se consume té negro, por su alta cantidad de café, mientras que el más recomendable de tomar es el té verde.

image

Chutkan explicó que antes de tomar un café o té, se debe consumir algún alimento rico en proteínas o grasas, como huevos duros, unas cucharadas de mantequilla, frutos secos o incluso una cucharada de leche de coco.

  • Yogurt

Otro alimento habitual en el desayuno o entre comidas es el yogurt, que es muy bueno por sus probióticos. Sin embargo, algunas personas son sensibles al ácido láctico, el que puede producir ácido estomacal y provocar síntomas gastrointestinales irritantes.

• Frutas cítricas y jugos

Los cítricos pueden causar estragos en personas con estómago sensible. El doctor Michael Schopis, gastroenterólogo en Manhattan Gastroenterology, señaló que “los cítricos contienen ácido cítrico, que puede irritar el revestimiento del tracto gastrointestinal”.

La acidez de los cítricos también puede relajar el esfínter esofágico inferior (EEI), lo que facilita el reflujo ácido. La solución para esto es consumir frutas y bebidas cítricas con carbohidratos.

  • Bebidas carbonatadas

Las bebidas y el agua mineral con gas son conocidas por causar eructos e hinchazón, lo que se potencia con el estómago vacío.

"Las burbujas de dióxido de carbono de la gasificación pueden generar mucha presión en el estómago, causando molestias y eructos", explicó la doctora Chutkan. La experta también puso énfasis en el azúcar que pueden tener algunas bebidas, lo que es muy negativo cuando se está en ayunas.

Los alimentos que sí debemos consumir a la mañana

Cuando tenés el estómago vacío es importante que consumas productos naturales que aporten nutrientes complejos. Algunas buenas opciones son:

Harina de avena: nos proporciona fibra soluble, que ayudará a tener mejor digestión, reducir los niveles de colesterol en la sangre, gozar de una sensación de saciedad por más tiempo y conseguir in revestimiento en el estómago que lo protege de las acciones del ácido clorhídrico generado para digerir los alimentos.

Huevos: son recomendables para comer cuando tenemos el estómago vacío. Este alimento ofrece una fuente de proteína muy saludable.

Arándanos: son una de las frutas más recomendadas y sanas que existen. Según este estudio realizado por la University of Cincinnati Academic Health Center, contribuyen a mejorar la memoria. También ayudan a controlar la presión arterial y la circulación.

Nueces: son ricas en selenio y ayudarán a disminuir la acidez del estómago. También nivelarán su pH, lo cual reduce la probabilidad de padecer úlceras.

Frutas: el desayuno es el mejor momento si se desea consumir una gran cantidad de frutas. La razón es que estas se digieren con rapidez.

Además, estos alimentos aportan sus vitaminas y beneficios sin fermentar en el estómago.

