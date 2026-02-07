sábado 07 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de febrero de 2026 - 09:14
Redes sociales.

Quiso devolver un pez volador al mar pero un fallido lo hizo viral

Durante unas vacaciones en Maldivas, un turista intentó devolver un pez al mar, pero el inesperado desenlace se volvió tendencia en TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Intentó devolver un pez volador al mar pero el resultado inesperado fue tendencia viral. &nbsp;

Intentó devolver un pez volador al mar pero el resultado inesperado fue tendencia viral.

 

Durante sus vacaciones en Maldivas, un cantante británico de 44 años se volvió viral en redes sociales tras un episodio inesperado que se volvió viral. Según difundió Daily Mail, el video muestra cómo su intento de devolver un pez volador al mar terminó de manera sorprendente.

Lee además
El pez telescopio revoluciona las redes.
MDQ.

La verdad detrás del "pez telescopio" que revolucionó las redes
Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Apenas unos segundos después de ser liberado, el animal fue capturado por un pez de mayor tamaño. El video, filmado desde un muelle en Maldivas, se volvió viral tras ser compartido en las redes sociales del cantante. En las imágenes se ve cómo encuentra un pez volador fuera del agua y decide devolverlo al mar con la intención de ayudarlo a sobrevivir.

El video, grabado en un muelle de Maldivas, evidencia cómo un pez volador fue devorado al instante tras ser devuelto al océano por el cantante.

Durante la escena, el artista lo anima con expresiones como: “Voy a sujetarte, aquí vamos, te pongo de vuelta, vamos amigo, quédate conmigo, quédate conmigo”. Más adelante, añade: “Eso es por la luna llena. Espero que siga vivo”, tal como se escucha en la grabación.

Mientras intenta darle ánimos al pez, repite frases como: “Vamos, todavía tienes fuerzas, todavía las tienes”. Sin embargo, al ser liberado en el mar, un pez de mayor tamaño se lo come, sorprendiendo al cantante, que exclama: “Dios mío”, exclama David, y añade: “Qué mal”.

La sorprendente reacción del pez mayor impactó tanto a Craig David como a los usuarios que viralizaron el material en internet.

Entre los comentarios del público, un usuario señaló con realismo: “Para ser justos, tampoco habría sobrevivido en tierra”, mientras que otro resumió con humor y admiración el momento: “Esto es National Geographic con su anfitrión Craig David”.

El pez volador y una característica para eludir depredadores

Los peces voladores son famosos por su capacidad de saltar fuera del agua y planear sobre la superficie durante cortas distancias, una estrategia que utilizan para escapar de sus depredadores. Su rasgo más distintivo son las aletas pectorales, que les permiten recorrer hasta 200 metros sobre el mar con un solo impulso.

Embed
@craigdavid

Oh my days Never expected the ending tho

original sound - Craig David

Por su parte, el cantante británico Craig David se convirtió en una figura internacional en el año 2000 gracias a su álbum debut, que incluía éxitos como “7 Days” y “Rewind”. El disco fue creado en su dormitorio de la vivienda social en Southampton, donde vivía junto a su madre, un detalle que el artista recordó recientemente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La verdad detrás del "pez telescopio" que revolucionó las redes

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Descubren una nueva especie de pez caracol y se viraliza por su parecido a un Pókemon

Carnaval y vacaciones : argentinos pueden ingresar a Bolivia solo con DNI

Aeropuertos funcionarán con normalidad el lunes porque ATE levantó el paro

Lo que se lee ahora
carnaval y vacaciones : argentinos pueden ingresar a bolivia solo con dni
Consulado.

Carnaval y vacaciones : argentinos pueden ingresar a Bolivia solo con DNI

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El Galpón, Salta. video
Temporal.

Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños 

Alerta naranja en Jujuy. 
Atención

Alerta naranja por fuertes tormentas y posible granizo en varias zonas de Jujuy

Temporal en El Galpón. video
Terrible.

Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

Choque en San Pedro de Jujuy.
Policiales.

Grave choque entre una moto y un auto: a un hombre le amputaron el pie

Túnel inundado. video
Lluvias.

Otra vez se inundó el túnel derivador entre barrio Norte y Cuyaya: paso anegado y autos pierden patentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel