Quiso devolver un pez volador al mar pero un fallido lo hizo viral

Durante sus vacaciones en Maldivas , un cantante británico de 44 años se volvió viral en redes sociales tras un episodio inesperado que se volvió viral . Según difundió Daily Mail , el video muestra cómo su intento de devolver un pez volador al mar terminó de manera sorprendente.

Apenas unos segundos después de ser liberado , el animal fue capturado por un pez de mayor tamaño . El video , filmado desde un muelle en Maldivas , se volvió viral tras ser compartido en las redes sociales del cantante . En las imágenes se ve cómo encuentra un pez volador fuera del agua y decide devolverlo al mar con la intención de ayudarlo a sobrevivir .

Durante la escena , el artista lo anima con expresiones como: “Voy a sujetarte, aquí vamos, te pongo de vuelta, vamos amigo, quédate conmigo, quédate conmigo” . Más adelante, añade: “Eso es por la luna llena. Espero que siga vivo” , tal como se escucha en la grabación .

El video, grabado en un muelle de Maldivas, evidencia cómo un pez volador fue devorado al instante tras ser devuelto al océano por el cantante.

Mientras intenta darle ánimos al pez , repite frases como: “Vamos, todavía tienes fuerzas, todavía las tienes” . Sin embargo, al ser liberado en el mar, un pez de mayor tamaño se lo come, sorprendiendo al cantante , que exclama: “Dios mío” , exclama David , y añade: “Qué mal” .

La sorprendente reacción del pez mayor impactó tanto a Craig David como a los usuarios que viralizaron el material en internet.

Entre los comentarios del público, un usuario señaló con realismo: “Para ser justos, tampoco habría sobrevivido en tierra”, mientras que otro resumió con humor y admiración el momento: “Esto es National Geographic con su anfitrión Craig David”.

El pez volador y una característica para eludir depredadores

Los peces voladores son famosos por su capacidad de saltar fuera del agua y planear sobre la superficie durante cortas distancias, una estrategia que utilizan para escapar de sus depredadores. Su rasgo más distintivo son las aletas pectorales, que les permiten recorrer hasta 200 metros sobre el mar con un solo impulso.

Por su parte, el cantante británico Craig David se convirtió en una figura internacional en el año 2000 gracias a su álbum debut, que incluía éxitos como “7 Days” y “Rewind”. El disco fue creado en su dormitorio de la vivienda social en Southampton, donde vivía junto a su madre, un detalle que el artista recordó recientemente.