Una especialista explicó por qué los celulares afectan el aprendizaje y el vínculo en chicos

En una entrevista con Canal 4 , la psicóloga Laura Lezaeta habló sobre el impacto del uso de celulares y pantallas en chicos y adolescentes , y explicó que varios países que en su momento avanzaron con la integración de estos dispositivos en el ámbito escolar ahora están volviendo a lo analógico.

Según planteó, el problema no está en la tecnología en sí, sino en el modo en que se usa y en el tiempo que ocupa dentro de la vida cotidiana y del aprendizaje.

“Yo lo que siempre sostengo como psicóloga es que la tecnología es una herramienta que como tal no es ni buena ni mala. Depende obviamente del uso que la persona le da”, afirmó. Sin embargo, aclaró que cuando ese uso se vuelve excesivo y los chicos pasan demasiado tiempo estudiando o interactuando con tablets, computadoras o celulares, aparecen consecuencias concretas. “Eso claramente los afecta, no es lo mismo claramente que el papel” , sostuvo.

Lezaeta remarcó que cuanto más chicos son los niños, más necesitan experiencias concretas y presenciales para desarrollarse. “Los chicos, cuanto más chicos son, necesitan de experiencias concretas. ¿Qué significa esto? Del contacto, de la mirada, del vínculo, del cuerpo”, explicó. En ese sentido, señaló que los dispositivos no pueden reemplazar esos intercambios que resultan centrales en el crecimiento.

También advirtió que el aprendizaje mediado por pantallas afecta funciones clave. “Cuando un chico lee en la computadora o usa la tecnología para aprender a leer o a escribir, su atención se dispersa”, dijo. Y agregó que el uso del celular está atravesado por “microinterrupciones constantes”, algo que impacta directamente en funciones ejecutivas como la concentración, la memoria y el control de impulsos.

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La especialista vinculó este fenómeno con las reacciones que suelen aparecer cuando se intenta retirar una pantalla. “Por eso decimos cuando los chicos permanecen tanto tiempo frente a las pantallas y se las queremos retirar, ahí aparece esta explosión emocional”, señaló.

Advirtió sobre una especie de “abstinencia” por la sobreestimulación

Durante la entrevista, Lezaeta fue consultada sobre si puede existir una especie de síndrome de abstinencia cuando se les saca el celular a los chicos. Su respuesta fue que sí, justamente por el modo en que están diseñadas muchas plataformas digitales. “Hay que pensar a la tecnología como un shock de estímulos”, explicó, y mencionó que muchas aplicaciones están armadas para encadenar un video detrás de otro y mantener al cerebro recibiendo estímulos visuales y auditivos de forma permanente.

Por eso insistió en que no se debe pensar a la tecnología como una enemiga, sino como una actividad que tiene que estar regulada. “Lo importante es regular su tiempo y su uso, estar presentes, monitorear el contenido, no solamente el tiempo que permanecen en ellas, y entender que es una actividad que como toda actividad tiene que tener un principio y un fin”, indicó.

Cómo abordar el problema en chicos y adolescentes

A la hora de pensar soluciones, la psicóloga marcó diferencias según la edad, aunque insistió en que siempre hay que priorizar el vínculo. En el caso de los más chicos, dijo que los adultos deben ser más directivos, anticipar los momentos de uso y ofrecer otras actividades posibles. “Antes vamos a salir a la plaza, vamos a jugar algo, vas a jugar vos en tu cuarto”, ejemplificó. También recomendó ofrecer materiales, habilitar el juego libre y no esperar que el niño elija por sí solo dejar la tablet o el celular.

En el caso de los preadolescentes y adolescentes, planteó la necesidad de hacer acuerdos y, sobre todo, habilitar el diálogo. “Lo primero y principal con los adolescentes es habilitar el diálogo”, sostuvo. Aconsejó preguntar qué consumen, qué les da curiosidad, a quiénes siguen y qué tipo de contenidos miran para luego conversar sobre los riesgos, el grooming, el ciberbullying y la violencia en redes.

Para Lezaeta, el objetivo no es prohibir de manera absoluta, sino recuperar espacios de encuentro, conversación, juego y aprendizaje sin pantallas. De ahí que cada vez más sistemas educativos vuelvan a poner en valor lo analógico y el contacto directo dentro de las aulas.