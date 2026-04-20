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20 de abril de 2026 - 20:44
País.

Instalarán dispositivos para detectar y bloquear celulares en cárceles federales

El Ministerio de Seguridad autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar sistemas para detectar y bloquear celulares en cárceles federales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Celulares en cárceles.

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La medida fue oficializada este lunes 20 de abril y apunta a impedir que organizaciones criminales con integrantes detenidos continúen coordinando maniobras ilícitas desde el interior de las cárceles.

La decisión fue dispuesta mediante la Resolución 336/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, y refuerza los controles intramuros sobre uno de los canales que distintas bandas utilizan para sostener, organizar o encubrir actividades ilegales desde lugares de detención.

Qué autoriza la nueva resolución

La norma permite al SPF avanzar con la instalación de tecnología específica para detectar y bloquear señales asociadas a dispositivos móviles dentro de los penales federales. En concreto, se trata de sistemas de detección y bloqueo de IMEI e IMSI, identificadores vinculados a equipos y líneas móviles.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, la resolución se enmarca en el régimen legal vigente de ejecución de la pena privativa de la libertad. Si bien la legislación reconoce el derecho de las personas detenidas a mantener comunicaciones en los términos previstos por la ley, también prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles.

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Celulares en c&aacute;rceles federales.

Celulares en cárceles federales.

En ese contexto, el Gobierno sostuvo que resulta necesario incorporar mecanismos tecnológicos adecuados para impedir ese uso ilegal dentro de las cárceles federales.

Cómo se implementará el sistema en las cárceles

Además de autorizar la colocación de estos dispositivos, la resolución instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio, a realizar los trámites necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión del sistema.

La medida también dispone que se adopten ajustes técnicos para evitar que el funcionamiento del sistema afecte áreas externas a los establecimientos penitenciarios donde sea instalado. Ese punto busca limitar el bloqueo al interior de los penales y evitar interferencias fuera del perímetro previsto.

Al mismo tiempo, la resolución aprueba el “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que fija el marco operativo para poner en marcha esta herramienta en el sistema penitenciario federal.

Con esta decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional busca reducir la capacidad de acción de organizaciones criminales que, aun con integrantes detenidos, intentan seguir operando desde el encierro mediante el uso ilegal de celulares dentro de las cárceles.

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