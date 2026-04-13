Detuvieron a la pareja de "Camboya" un peligroso preso que se fugó de una cárcel en Salta

Ofrecen recompensa de $10 millones por datos ciertos de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”. Allanamientos nocturnos en Salta, buscando a prófugos relacionados con el caso "Camboya" y realizando dos detenciones (Fiscales de Salta)

La investigación por la fuga de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, sumó un nuevo avance en Salta: fueron detenidas la pareja del prófugo y otro hombre sospechado de haber colaborado con la evasión del detenido, que sigue siendo intensamente buscado. Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios de la capital salteña por orden del fiscal penal Pablo Paz, a cargo de la causa.

De acuerdo con la información oficial, los allanamientos se concretaron durante la madrugada del 11 de abril y derivaron en la detención de Cristina Rocío Home, pareja de Peloc, y de Rodrigo Matías Nahuel Barboza, señalado como presunto colaborador en la maniobra. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas orientadas a recapturar a “Camboya”.

allanamientos nocturnos en Salta, buscando a prófugos relacionados con el caso "Camboya" Allanamientos nocturnos en Salta, buscando a prófugos relacionados con el caso "Camboya" y realizando dos detenciones (Fiscales de Salta) Qué sospecha la Justicia La principal hipótesis que maneja la investigación es que la pareja del prófugo habría tenido un rol clave en la preparación de la fuga. Según distintas publicaciones conocidas en las últimas horas, la sospecha es que durante una visita habría ingresado una sierra metálica dividida en partes, que luego habría sido utilizada para cortar uno de los barrotes de la celda.

En cuanto al segundo detenido, la acusación apunta a que habría ayudado en la logística posterior a la evasión. Una de las líneas de investigación sostiene que realizó una transferencia de dinero para costear un traslado del prófugo hacia la zona de Atocha, en la periferia de la ciudad de Salta.

"Camboya" sigue siendo buscado Peloc se fugó de la Alcaidía General de Salta durante la madrugada del 5 de abril y desde entonces permanece prófugo. Está acusado en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que la evasión activó un fuerte operativo de búsqueda en distintos puntos de la provincia y también alertas en otras jurisdicciones, entre ellas Jujuy.

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