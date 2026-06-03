Un total de 530 personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde comisarías al Servicio Penitenciario de Jujuy en lo que va del 2026 , según confirmó la comisario Lorena Choque, del área de Prensa de la Policía de la Provincia, en diálogo con TodoJujuy y Canal 4.

La información fue brindada en el marco del trabajo que se realiza para descomprimir dependencias policiales de distintos puntos de la provincia, donde todavía permanecen detenidos judicializados bajo supervisión de la Justicia.

“Desde enero a la fecha tenemos un total de 530 detenidos ingresados al Servicio Penitenciario”, explicó Choque. “Desde enero a la fecha tenemos un total de 530 detenidos ingresados al Servicio Penitenciario”, explicó Choque.

La referente policial detalló que, al día de la fecha, la Policía registra 70 detenidos judicializados alojados en diferentes comisarías de la provincia. Estos casos corresponden a personas que ya se encuentran vinculadas a causas judiciales y cuya situación depende de fiscalías, defensorías y jueces intervinientes.

“Tenemos un total de 70 detenidos judicializados en lo que hace a la fecha 2026”, indicó la comisario. “Tenemos un total de 70 detenidos judicializados en lo que hace a la fecha 2026”, indicó la comisario.

Choque explicó que esas personas están distribuidas en dependencias estratégicas y que se busca garantizar condiciones mínimas e indispensables para quienes se encuentran privados de la libertad. “Siempre y cuando respetando los derechos humanos, que se respeten los derechos mínimos e indispensables de una persona privada de su libertad”, remarcó.

Servicio Penitenciario Trasladaron 530 detenidos de comisarías al Servicio Penitenciario

Cómo se organizan los traslados

La comisario explicó que el traslado de detenidos forma parte de un trabajo articulado entre distintas instituciones. “Este trabajo es un conjunto por parte del Poder Judicial, teniendo en cuenta la Defensoría Pública, Fiscalía y los jueces, Servicio Penitenciario y Policía de la Provincia”, señaló.

También indicó que todo el operativo se coordina junto con el Ministerio de Seguridad. El objetivo es ordenar el alojamiento de personas detenidas y avanzar en el traslado hacia unidades penitenciarias cuando existe una disposición judicial.

La habilitación de la cárcel de Chalicán

Uno de los puntos importantes del proceso fue la habilitación de la cárcel de Chalicán. Según explicó Choque, el trabajo de descompresión de comisarías se viene gestionando desde el año 2022 y tuvo un avance clave con la inauguración de esa unidad en 2023.

“El trabajo se viene gestionando desde el año 2022. Con la inauguración de Chalicán en el año 2023, así como la puesta en marcha de la Oficina de Gestión Judicial, todo ello confluyó para que esta situación de descomprimir las comisarías en la Policía de la Provincia se concrete”, sostuvo.

De esta manera, Chalicán forma parte del esquema penitenciario que permite reorganizar el alojamiento de personas detenidas y reducir la presión sobre las comisarías.

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