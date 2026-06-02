El año pasado, casi se duplicaron los homicidios en Jujuy

Jujuy registró 30 víctimas de homicidios dolosos durante 2025, según los datos estadísticos oficiales reportados al Sistema Nacional de Información Criminal, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación.
El informe reúne los presuntos hechos delictivos denunciados durante 2025 en todo el territorio de la República Argentina y reportados por cada jurisdicción al SNIC.
Los datos de Jujuy
De acuerdo con la tabla de víctimas de homicidios dolosos por jurisdicción, Jujuy pasó de 16 víctimas en 2024 a 30 en 2025. En cuanto a la tasa cada 100 mil habitantes, la provincia registró una suba de 2,0 en 2024 a 3,7 en 2025. Esto representa una variación interanual del 87%.
Gran conmoción generó el caso Matías Jurado, que asesino a cinco personas el año pasado en la provincia.
Homicidios en Argentina: qué pasó a nivel nacional
A nivel país, el informe marcó una baja en la cantidad total de víctimas de homicidios dolosos. En 2024 se registraron 1.805 casos, mientras que en 2025 fueron 1.676.
La tasa nacional también descendió: pasó de 3,9 a 3,6 cada 100 mil habitantes, con una variación negativa del 7,3%.
Otras provincias
Una provincia del norte entre las de mayor cantidad de homicidios (Foto ilustrativa)
Homicidios en Argentina (Foto ilustrativa).
Entre las jurisdicciones con mayores tasas en 2025 aparecen Santa Fe, con 5,6 cada 100 mil habitantes; Santa Cruz, con 4,5; Buenos Aires, con 4,4; y Chaco, con 4,3. En el otro extremo, Corrientes registró una tasa de 0,9; Catamarca, 1,4; San Juan, 1,4; y San Luis, 1,3.
Los datos forman parte del informe nacional elaborado en base a la información criminal registrada y reportada durante 2025.
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