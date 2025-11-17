Muerte en Perico: El hecho de sangre ocurrió sobre avenida Jujuy del barrio 9 de Julio (imagen ilustrativa)

Fuentes policiales confirmaron que en la madrugada de este lunes un joven habría sido apuñalado en el cuello durante un incidente ocurrido sobre avenida Jujuy, en el barrio 9 de Julio de la ciudad de Perico . La víctima habría permanecido cerca de una hora agonizando en el lugar hasta que finalmente murió.

Policiales. Fin de semana trágico en Jujuy: choques, dos asesinatos y cuatro personas pierden la vida en las rutas

Las circunstancias del ataque y la identidad del autor serían materia de investigación. Hasta el momento no se habría registrado ninguna detención vinculada al caso.

El comisario Mayor, Pablo Herrera Silvetti , encargado de prensa de la policía de la provincia brindó algunos detalle sobre el hecho, ya que se encuentra en plena investigación.

“En la madrugada del este lunes 17 de noviembre, entre las 0:00 y 0:30hs la brigada de investigación de Perico toma conocimiento de la presencia de un hombre que se encontraba herido en av. Jujuy esquina Tucumán ” relataba el Comisario Mayor.

Embed - Crimen en Perico: un joven fue apuñalado en el cuello y murió

Sobre la causa, apuntó que cuentan con un hombre demorado y ya está en manos de la justicia para continuar con la investigación.

Qué se sabe del crimen en Perico

Perico Muerte en Perico: El hecho de sangre ocurrió sobre avenida Jujuy del barrio 9 de Julio (imagen ilustrativa)

Testigos indicaron que en la zona se produjo un enfrentamiento entre varios jóvenes y que la víctima se encontraba en medio de la pelea. Durante ese episodio, uno de los participantes le habría asestado un puntazo en el cuello con un arma blanca, lo que le provocó una herida de gravedad.

Vecinos y familiares de la víctima afirmaron que, tras el ataque, llamaron reiteradamente al SAME 107. Según su testimonio, la ambulancia habría demorado cerca de 40 minutos en llegar. En ese lapso, el joven murió en el lugar.

La Policía continúa con las pesquisas para determinar las causas del hecho y dar con el presunto autor del homicidio.