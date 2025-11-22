sábado 22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025 - 17:23
Los 7 hábitos diarios que aceleran el envejecimiento

Siete hábitos cotidianos pueden acelerar el envejecimiento de la piel y del cuerpo: cómo evitarlos.

Malka Alvarenga Miranda
Malka Alvarenga Miranda
Los 7 hábitos diarios que aceleran el envejecimiento

Los 7 hábitos diarios que aceleran el envejecimiento

Los 7 hábitos que aceleran el envejecimiento

  • Sobreexposición al sol

    Tomar sol sin protección provoca líneas finas, arrugas, manchas y aumenta el riesgo de cáncer de piel. La clave es usar protector solar todos los días, evitar las horas de mayor radiación y sumar sombrero, anteojos y sombra.

  • Falta de sueño

    Dormir poco altera hormonas, empeora la calidad de la piel y favorece malos hábitos alimentarios. El cuerpo no se regenera bien y el rostro se ve más cansado, con ojeras marcadas y rasgos más tirantes.

  • Deshidratación

    Tomar poca agua y no usar cremas hidratantes vuelve la piel más áspera, tirante y opaca. La deshidratación también impacta en el rendimiento físico y mental, y hace que el envejecimiento se note más.

  • Sedentarismo

    No moverse reduce la circulación de la sangre y la llegada de oxígeno y nutrientes a las células. Hacer actividad física regular mejora el tono muscular, la salud ósea y el aspecto general de la piel.

  • Estrés crónico

    El estrés sostenido desordena el sistema hormonal, aumenta la grasitud, puede empeorar el acné y acelerar la aparición de arrugas. Técnicas de relajación, terapia y pausas activas ayudan a bajar esa carga diaria.

  • Consumo de alcohol

    El alcohol en exceso deshidrata, inflama y puede hacer que la piel envejezca más rápido. Se recomienda moderar la ingesta y compensar siempre con buena hidratación y una alimentación equilibrada.

  • Tabaquismo

    Fumar daña las células, empeora la circulación y acelera el envejecimiento de la piel, que se ve más apagada y con arrugas marcadas. Buscar ayuda para dejar de fumar mejora la salud general y la apariencia a largo plazo.

Cómo cambiar rutinas y cuidar la piel

No se trata de fórmulas mágicas, sino de sumar hábitos saludables: usar protector solar a diario, hidratarse bien, dormir mejor, moverse más, manejar el estrés y moderar o eliminar el alcohol y el tabaco. Cada pequeño ajuste ayuda a frenar el envejecimiento prematuro y a que la piel, el pelo y el cuerpo reflejen una versión más descansada y vital.

