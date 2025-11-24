lunes 24 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de noviembre de 2025 - 12:58
Cocina.

La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs

Hervir verduras puede parecer fácil, pero no es tan así. Hay una técnica sencilla y al alcance de todos para que no pierdan sus nutrientes principales.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs

La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs

Aunque hervir verduras parece una tarea básica, los chefs coinciden en que existe una técnica clave —poco conocida por el público general— que cambia por completo el resultado final. Este método, utilizado en cocinas profesionales, permite conservar el color, el sabor y los nutrientes de los vegetales de manera más eficiente que la cocción tradicional.

Lee además
La receta con 1 kg de harina para hacer 12 budines.
Espectacular.

La receta viral con 1 kg de harina: hacé 12 budines ideales para vender
Receta de bizcocho de manzana y queso crema.
Cocina.

Bizcocho de manzana y queso crema: una receta simple y rica que suma fibras a tu dieta

A continuación, los detalles del procedimiento y por qué se convirtió en el favorito de los especialistas.

El secreto: agua en ebullición fuerte y sal

La base del método es simple: las verduras deben entrar al agua cuando ya está hirviendo a máxima intensidad, nunca en frío. Los chefs explican que este choque térmico “sella” el color y evita que los vegetales se ablanden de más.

Además, se recomienda agregar una cantidad generosa de sal, mucho más de la que se usa para un plato común. Lejos de salar las verduras en exceso, esta práctica crea un entorno que evita que pierdan minerales y ayuda a que su sabor natural se intensifique.

La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs
La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs

La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs

Tiempo de cocción: menos es más

Otro punto clave es el control del tiempo. En la técnica profesional, las verduras se cocinan solo lo necesario para quedar tiernas por fuera y firmes por dentro. Algunos ejemplos:

  • Brócoli: entre 2 y 4 minutos

  • Zanahoria en rodajas: 5 a 7 minutos

  • Espárragos: 2 a 3 minutos

  • Chauchas: 4 a 6 minutos

  • Papa en cubos: 8 a 10 minutos

El objetivo es evitar que pierdan estructura, color y nutrientes, algo que ocurre cuando se hierven durante largos períodos.

El paso indispensable: el baño de agua helada

El tercer elemento del método —y uno de los más importantes— es el baño de agua con hielo inmediatamente después de retirar las verduras de la olla. Esta técnica, conocida como blanqueo y refrescado, detiene la cocción al instante y fija el color brillante.

Los chefs aseguran que este paso es el que marca la diferencia entre unas verduras pálidas y blandas y otras vibrantes, firmes y con sabor concentrado.

La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs
La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs

La técnica secreta para hervir verduras que recomiendan los chefs

Por qué funciona: la explicación detrás de la técnica

Esta combinación de agua hirviendo, sal, tiempos cortos y frío extremo produce:

  • Colores más intensos gracias a la preservación de los pigmentos naturales.

  • Textura firme, evitando que el vegetal se deshaga.

  • Mejor sabor, porque retiene sus componentes esenciales.

  • Más nutrientes, al reducir la pérdida por exceso de cocción.

Además, esta técnica permite preparar verduras con anticipación: una vez blanqueadas y enfriadas, pueden guardarse en la heladera o freezarse sin que pierdan calidad.

Una técnica simple y profesional, ahora al alcance de todos

Aunque se usa hace décadas en cocinas de alto nivel, este método se volvió tendencia entre cocineros domésticos que buscan verduras perfectas para platos principales, guarniciones o ensaladas.

Con solo tres pasos —hervor fuerte, sal y baño helado— cualquier persona puede replicar resultados de restaurante en casa. Una técnica “secreta”, pero fácil de aplicar para transformar la forma en que hervimos verduras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La receta viral con 1 kg de harina: hacé 12 budines ideales para vender

Bizcocho de manzana y queso crema: una receta simple y rica que suma fibras a tu dieta

Una receta para los amantes de la pasta: tallarines perfectos con solo 4 ingredientes

Receta fácil: hace este pan de zanahoria y harina integral y dale un giro a tus desayunos

La vida: "eso" que transcurre entre pantallas y algoritmos

Lo que se lee ahora
Una menor de edad se lastimó en una montaña rusa y el parque fue condenado a indemnizarla.  
País.

Una nena se lastimó en una montaña rusa y el parque debe indemnizarla

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud. video
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Intento de Robo en Ruta 1
Jujuy.

Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Rescate en Yala.
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Qué documentación hay que presentar para tramitarlo en ANSES.
Economía.

ANSES brindará un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios antes de fin de año

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel