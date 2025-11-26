miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 17:27
Legislatura.

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Eduardo Uriondo Tochon, Gonzalo De la Colina, Lisandro Aguiar y Mercedes Arias fueron designados para cubrir las vacantes del máximo tribunal provincial.

En la 11° sesión ordinaria, la Legislatura de Jujuy los legisladores solicitaron en primer término el apartamiento del reglamento para habilitar el ingreso de cinco pliegos enviando por el poder Ejecutivo de la provincia a ser tratados, a su vez se hizo lo propio con el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Luego, se pidió la reserva de los expedientes para su análisis, lo que derivó en un cuarto intermedio destinado al estudio de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo.

En sesión especial, los pliegos fueron tratados por el cuerpo legislativo buscando cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que se encontraba incompleta tras la salida de María Laura Bernal, los fallecimientos de José Manuel del Campo y Sergio Jenefes, y la reciente renuncia de Laura Lamas. Con sesión especial, el cuerpo legislativo completó la integración del máximo tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución jujeña.

Embed - EN VIVO | Legislatura de Jujuy | 11ª SESIÓN ORDINARIA 26-11-2025

Quiénes son los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Los nuevos integrantes del máximo tribunal provincial son:

  • Eduardo Uriondo Tochon

  • Gonzalo De la Colina

  • Lisandro Aguiar

  • Mercedes Arias

Con estas designaciones, la Corte Suprema de Justicia de Jujuy vuelve a contar con la totalidad de sus miembros, luego de un período prolongado de funcionamiento con vacantes.

Cambios en el Ministerio Público de la Acusación

En la jornada de hoy, ingresaron a la Legislatura cinco pliegos en total: los primeros cuatro correspondieron a las designaciones para la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, mientras que el quinto pliego propone la designación de Diego Chacón en el Ministerio Público de la Acusación, en reemplazo de Gonzalo De la Colina, quien deja ese cargo para asumir ahora como uno de los nuevos miembros del máximo tribunal provincial.

