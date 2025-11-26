Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

La preinscripción para aspirantes a carreras en los Institutos de Educación Superior de gestión estatal se habilita para el ciclo lectivo 2026 en Jujuy. El formulario digital estará disponible desde el 15 de diciembre a las 00:00 hasta el 29 de diciembre a las 15:00. El proceso alcanza a los IES de toda la provincia y permite que cada persona se inscriba en una o varias ofertas educativas disponibles.
Etapa virtual y documentación obligatoria
Para iniciar el trámite, los interesados deberán crear un usuario en nexo.jujuy.edu.ar, etapa que ya se encuentra activa. Luego, desde el 15 de diciembre, podrán completar la preinscripción online en el mismo sitio.
Completado el formulario, el paso siguiente será la presentación presencial de la documentación obligatoria en el instituto correspondiente. Los elementos solicitados son fotocopia simple del DNI y fotocopia simple del título secundario o constancia de finalización del nivel. La documentación deberá entregarse hasta el 29 de diciembre, y la ausencia de este trámite dejará sin efecto la preinscripción.
Cursillo de ingreso y orden de mérito
La confirmación de la inscripción permitirá acceder al Cursillo de Ingreso Obligatorio, que se desarrollará entre el 23 de febrero y el 20 de marzo de 2026. La modalidad podrá ser virtual o presencial según la organización de cada instituto.
En los casos en que el cursillo se dicte en formato virtual, los contenidos y actividades se gestionarán mediante el Campus Virtual. Más allá de la modalidad, todos los aspirantes deberán rendir una evaluación final presencial y obligatoria. El resultado definirá el Orden de Mérito, único criterio de ingreso en función de los cupos disponibles.
Oferta académica en toda la provincia
La inscripción alcanza una extensa lista de profesorados y tecnicaturas en distintas localidades: La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Palpalá, Perico, El Carmen, Libertador General San Martín, San Pedro, Fraile Pintado, Monterrico y San Salvador de Jujuy.
Entre las opciones ofrecidas se encuentran profesorados en Matemática, Biología, Educación Inicial, Historia, Lengua y Literatura, Física, Química, Psicología, Inglés, Francés, Artes Visuales en sus distintas orientaciones, Música, Teatro, Educación Especial, Educación Física y más de treinta tecnicaturas, incluyendo ciencia de datos e inteligencia artificial, gestión ambiental, turismo, mecatrónica, desarrollo de software, higiene y seguridad, hotelería, agente sanitario, logística y acompañamiento terapéutico, entre otras.
Claves del trámite para aspirantes
- Crear usuario en nexo.jujuy.edu.ar
- Completar preinscripción del 15/12 al 29/12
- Presentar documentación de forma presencial
- Realizar cursillo obligatorio
- Rendir evaluación final presencial
- Ingresar según Orden de Mérito y cupos
Oferta académica
I.E.S. N° 1 — La Quiaca
- Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
- Profesorado de Educación Secundaria de Biología
- Profesorado de Educación Física
- Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Rural
- Profesorado de Inglés
- Tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo
- Tecnicatura superior en asistencia odontológica y promotor de la salud bucodental
- Tecnicatura superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria
I.E.S. N° 1 — Abra Pampa
- Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
- Profesorado de Educación Tecnológica
- Profesorado de Educación Especial – Orientación en Sordos e Hipoacúsicos
- Profesorado de Educación Secundaria en Sociología
- Tecnicatura superior en ciencia de datos e inteligencia artificial
- Tecnicatura superior en farmacia
I.E.S. N° 2 — Humahuaca
- Profesorado de Educación Inicial
- Profesorado de Educación Secundaria en Informática
- Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política
- Profesorado de Educación Secundaria en Geografía
- Profesorado de Inglés
I.E.S. N° 2 — Tilcara
- Profesorado de Inglés
- Profesorado de Educación Secundaria en Historia
- Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
- Tecnicatura superior en turismo
- Tecnicatura superior en hotelería
- Tecnicatura superior en museología
I.E.S. N° 2 — Tumbaya
Instituto Superior de Arte — Humahuaca / S. S. de Jujuy
Humahuaca
- Profesorado en Artes Visuales – Orientación en Cerámica
- Profesorado en Artes Visuales – Orientación en Pintura
San Salvador de Jujuy
- Profesorado de Danza con Orientación en Expresión Corporal
- Profesorado de Música
I.E.S. N° 3 — San Salvador de Jujuy
- Profesorado de Educación Inicial
- Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Intercultural Bilingüe
- Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
I.E.S. N° 3 — Sede Susques
I.E.S. N° 4 — San Salvador de Jujuy / Palpalá
San Salvador de Jujuy
- Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Rural
- Profesorado de Francés
- Profesorado de Inglés
- Profesorado de Portugués
- Profesorado de Teatro
- Profesorado en Artes Visuales – Escultura
- Profesorado en Artes Visuales – Grabado
- Profesorado en Artes Visuales – Fotografía
- Profesorado en Artes Visuales – Cerámica
- Profesorado en Artes Visuales – Pintura
Palpalá
- Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Hospitalaria y Domiciliaria
- Profesorado de Educación Inicial
- Profesorado de Educación Física
- Profesorado de Educación Física – Orientación Tiempo Libre y Recreación
I.E.S. N° 5 — San Salvador de Jujuy
Profesorados:
- Educación Secundaria de Biología
- Educación Secundaria en Ciencia Política
- Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
- Educación Secundaria en Filosofía
- Educación Secundaria en Física
- Educación Secundaria en Geografía
- Educación Secundaria en Historia
- Educación Secundaria en Lengua y Literatura
- Educación Secundaria en Psicología
- Educación Secundaria en Química
- Educación Secundaria en Tecnologías de Información y la Comunicación
- Educación Superior en Geografía
- Educación Superior en Matemática
- Educación Tecnológica
Tecnicaturas:
- Gestión ambiental
- Soporte de infraestructura de tecnología de la información
- Turismo
I.E.S. N° 6 — Perico / El Carmen / Monterrico / El Carmen / El Carmen / Monterrico
Perico
- Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
- Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
- Profesorado de Educación Secundaria en Informática
- Profesorado de Inglés
- Tecnicatura superior en gestión de energías renovables
- Tecnicatura superior en ciencia de datos e inteligencia artificial
El Carmen
- Profesorado de Educación Secundaria en TIC
- Profesorado de Educación Inicial
- Profesorado de Educación Especial – Discapacidad Neuro Motora
- Tecnicatura superior en administración de servicios gastronómicos
Monterrico
- Profesorado de Educación Física
- Profesorado de Educación Secundaria en Economía
- Tecnicatura superior en logística empresarial
- Tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo
I.E.S. N° 7 “Populorum Progressio In.Te.La.” — San Salvador / San Pedro / Libertador
San Salvador de Jujuy – Profesorados:
- Educación Secundaria en Ciencia Política
- Profesorado en Ciencias Sagradas
- Educación Especial – Discapacidad Intelectual
San Salvador – Tecnicaturas:
- Ciencia de datos e inteligencia artificial
- Hemoterapia
- Gestión jurídica
- Administración pública con desarrollo local
- Laboratorio de análisis clínico
- Niñez, adolescencia y familia
- Acompañamiento terapéutico
- Administración de empresas con orientación en pymes
- Agente sanitario y promotor de la salud
- Mecatrónica
San Pedro — Tecnicaturas y Profesorados:
- Desarrollo de software
- Profesorado de Educación Secundaria en Historia
- Profesorado de Educación Especial – Sordos e Hipoacúsicos
- Tecnicatura en acompañamiento terapéutico
- Profesorado de Educación Secundaria en Biología
- Profesorado de Educación Secundaria en Matematica
- Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
- Profesorado de Educación Secundaria en Física
- Profesorado de Educación Secundaria en Química
- Profesorado de Educación Secundaria en Geografía
- Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
- Profesorado de Educación Secundaria en Psicología
- Profesorado de Educación Secundaria en TIC
- Profesorado de Inglés
- Profesorado de Educación Inicial
- Tecnicatura química agroindustrial
- Administración de servicios de salud
- Comercialización
- Higiene y seguridad
- Gestión e impacto ambiental
- Entrenamiento deportivo
- Niñez, adolescencia y familia
- Agente sanitario y promotor de la salud
- Ciencia de datos e inteligencia artificial
- Soporte de infraestructura TI
Libertador – Profesorados y Tecnicaturas:
- Profesorado de Educación Secundaria en Psicología
- Profesorado de Educación Secundaria en Inglés
- Tecnicatura en acompañamiento terapéutico
- Tecnicatura en automatización y robótica
- Tecnicatura en entrenamiento deportivo
I.E.S. N° 8 — Palpalá
- Profesorado de Educación Primaria – Hospitalaria y Domiciliaria
- Profesorado de Educación Inicial
I.E.S. N° 9 “Juana Azurduy” — San Pedro / La Mendieta / Palma Sola
San Pedro — Profesorados:
- Educación Secundaria de Biología
- Educación Secundaria en Matemática
- Educación Secundaria en Lengua y Literatura
- Educación Secundaria en Física
- Educación Secundaria en Química
- Educación Secundaria en Geografía
- Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
- Educación Secundaria en Psicología
- Educación Secundaria en TIC
- Inglés
- Educación Inicial
San Pedro — Tecnicaturas:
- Química agroindustrial
- Administración de servicios de salud
- Comercialización
- Higiene y seguridad
- Gestión e impacto ambiental
- Entrenamiento deportivo
- Niñez, adolescencia y familia
- Agente sanitario y promotor de la salud
- Ciencia de datos e inteligencia artificial
- Soporte de infraestructura TI
La Mendieta
Palma Sola
I.E.S. N° 10 — Libertador / Fraile Pintado
Libertador
- Profesorado de Educación Secundaria en Psicología
- Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
- Profesorado de Educación Secundaria en Química
- Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
- Profesorado de Inglés
- Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Rural
- Profesorado de Educación Especial – Ciegos y Disminuidos visuales
- Profesorado de Educación Especial – Discapacidad Neuro Motora
- Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación
- Tecnicatura entrenamiento deportivo
Fraile Pintado
- Profesorado de Educación Secundaria en Historia
- Tecnicatura en gestión de la producción agropecuaria
- Tecnicatura ciencia de datos e inteligencia artificial
- Tecnicatura administración de empresas en comercialización
I.E.S. N° 11 — San Salvador de Jujuy
- Tecnicatura en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria
- Tecnicatura administración de servicios de salud
