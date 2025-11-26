miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 13:34
Carreras.

Una por una, la lista de carreras que se puede estudiar en los IES de Jujuy

La provincia ofrece profesorados y tecnicaturas en múltiples localidades, con opciones en educación, tecnología, ambiente, salud, deporte, cultura y gestión.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carreras en los IES de Jujuy.

Carreras en los IES de Jujuy.

Para iniciar el trámite, los interesados deberán crear un usuario en nexo.jujuy.edu.ar, etapa que ya se encuentra activa. Luego, desde el 15 de diciembre, podrán completar la preinscripción online en el mismo sitio.

Oferta académica

I.E.S. N° 1 — La Quiaca

  • Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
  • Profesorado de Educación Secundaria de Biología
  • Profesorado de Educación Física
  • Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Rural
  • Profesorado de Inglés
  • Tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo
  • Tecnicatura superior en asistencia odontológica y promotor de la salud bucodental
  • Tecnicatura superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria

I.E.S. N° 1 — Abra Pampa

  • Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
  • Profesorado de Educación Tecnológica
  • Profesorado de Educación Especial – Orientación en Sordos e Hipoacúsicos
  • Profesorado de Educación Secundaria en Sociología
  • Tecnicatura superior en ciencia de datos e inteligencia artificial
  • Tecnicatura superior en farmacia

I.E.S. N° 2 — Humahuaca

  • Profesorado de Educación Inicial
  • Profesorado de Educación Secundaria en Informática
  • Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política
  • Profesorado de Educación Secundaria en Geografía
  • Profesorado de Inglés

I.E.S. N° 2 — Tilcara

  • Profesorado de Inglés
  • Profesorado de Educación Secundaria en Historia
  • Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
  • Tecnicatura superior en turismo
  • Tecnicatura superior en hotelería
  • Tecnicatura superior en museología

I.E.S. N° 2 — Tumbaya

  • Tecnicatura superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria

Instituto Superior de Arte — Humahuaca / S. S. de Jujuy

Humahuaca

  • Profesorado en Artes Visuales – Orientación en Cerámica
  • Profesorado en Artes Visuales – Orientación en Pintura

San Salvador de Jujuy

  • Profesorado de Danza con Orientación en Expresión Corporal
  • Profesorado de Música

I.E.S. N° 3 — San Salvador de Jujuy

  • Profesorado de Educación Inicial
  • Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Intercultural Bilingüe
  • Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

I.E.S. N° 3 — Sede Susques

  • Tecnicatura superior en mantenimiento industrial

I.E.S. N° 4 — San Salvador de Jujuy / Palpalá

San Salvador de Jujuy

  • Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Rural
  • Profesorado de Francés
  • Profesorado de Inglés
  • Profesorado de Portugués
  • Profesorado de Teatro
  • Profesorado en Artes Visuales – Escultura
  • Profesorado en Artes Visuales – Grabado
  • Profesorado en Artes Visuales – Fotografía
  • Profesorado en Artes Visuales – Cerámica
  • Profesorado en Artes Visuales – Pintura

Palpalá

  • Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Hospitalaria y Domiciliaria
  • Profesorado de Educación Inicial
  • Profesorado de Educación Física
  • Profesorado de Educación Física – Orientación Tiempo Libre y Recreación

I.E.S. N° 5 — San Salvador de Jujuy

Profesorados:

  • Educación Secundaria de Biología
  • Educación Secundaria en Ciencia Política
  • Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
  • Educación Secundaria en Filosofía
  • Educación Secundaria en Física
  • Educación Secundaria en Geografía
  • Educación Secundaria en Historia
  • Educación Secundaria en Lengua y Literatura
  • Educación Secundaria en Psicología
  • Educación Secundaria en Química
  • Educación Secundaria en Tecnologías de Información y la Comunicación
  • Educación Superior en Geografía
  • Educación Superior en Matemática
  • Educación Tecnológica

Tecnicaturas:

  • Gestión ambiental
  • Soporte de infraestructura de tecnología de la información
  • Turismo

I.E.S. N° 6 — Perico / El Carmen / Monterrico / El Carmen / El Carmen / Monterrico

Perico

  • Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
  • Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
  • Profesorado de Educación Secundaria en Informática
  • Profesorado de Inglés
  • Tecnicatura superior en gestión de energías renovables
  • Tecnicatura superior en ciencia de datos e inteligencia artificial

El Carmen

  • Profesorado de Educación Secundaria en TIC
  • Profesorado de Educación Inicial
  • Profesorado de Educación Especial – Discapacidad Neuro Motora
  • Tecnicatura superior en administración de servicios gastronómicos

Monterrico

  • Profesorado de Educación Física
  • Profesorado de Educación Secundaria en Economía
  • Tecnicatura superior en logística empresarial
  • Tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo

I.E.S. N° 7 “Populorum Progressio In.Te.La.” — San Salvador / San Pedro / Libertador

San Salvador de Jujuy – Profesorados:

  • Educación Secundaria en Ciencia Política
  • Profesorado en Ciencias Sagradas
  • Educación Especial – Discapacidad Intelectual

San Salvador – Tecnicaturas:

  • Ciencia de datos e inteligencia artificial
  • Hemoterapia
  • Gestión jurídica
  • Administración pública con desarrollo local
  • Laboratorio de análisis clínico
  • Niñez, adolescencia y familia
  • Acompañamiento terapéutico
  • Administración de empresas con orientación en pymes
  • Agente sanitario y promotor de la salud
  • Mecatrónica

San Pedro — Tecnicaturas y Profesorados:

  • Desarrollo de software
  • Profesorado de Educación Secundaria en Historia
  • Profesorado de Educación Especial – Sordos e Hipoacúsicos
  • Tecnicatura en acompañamiento terapéutico
  • Profesorado de Educación Secundaria en Biología
  • Profesorado de Educación Secundaria en Matematica
  • Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
  • Profesorado de Educación Secundaria en Física
  • Profesorado de Educación Secundaria en Química
  • Profesorado de Educación Secundaria en Geografía
  • Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
  • Profesorado de Educación Secundaria en Psicología
  • Profesorado de Educación Secundaria en TIC
  • Profesorado de Inglés
  • Profesorado de Educación Inicial
  • Tecnicatura química agroindustrial
  • Administración de servicios de salud
  • Comercialización
  • Higiene y seguridad
  • Gestión e impacto ambiental
  • Entrenamiento deportivo
  • Niñez, adolescencia y familia
  • Agente sanitario y promotor de la salud
  • Ciencia de datos e inteligencia artificial
  • Soporte de infraestructura TI

Libertador – Profesorados y Tecnicaturas:

  • Profesorado de Educación Secundaria en Psicología
  • Profesorado de Educación Secundaria en Inglés
  • Tecnicatura en acompañamiento terapéutico
  • Tecnicatura en automatización y robótica
  • Tecnicatura en entrenamiento deportivo

I.E.S. N° 8 — Palpalá

  • Profesorado de Educación Primaria – Hospitalaria y Domiciliaria
  • Profesorado de Educación Inicial

I.E.S. N° 9 “Juana Azurduy” — San Pedro / La Mendieta / Palma Sola

San Pedro — Profesorados:

  • Educación Secundaria de Biología
  • Educación Secundaria en Matemática
  • Educación Secundaria en Lengua y Literatura
  • Educación Secundaria en Física
  • Educación Secundaria en Química
  • Educación Secundaria en Geografía
  • Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
  • Educación Secundaria en Psicología
  • Educación Secundaria en TIC
  • Inglés
  • Educación Inicial

San Pedro — Tecnicaturas:

  • Química agroindustrial
  • Administración de servicios de salud
  • Comercialización
  • Higiene y seguridad
  • Gestión e impacto ambiental
  • Entrenamiento deportivo
  • Niñez, adolescencia y familia
  • Agente sanitario y promotor de la salud
  • Ciencia de datos e inteligencia artificial
  • Soporte de infraestructura TI

La Mendieta

  • Tecnicatura en comunicación social con orientación en medios digitales

Palma Sola

  • Tecnicatura en gestión agropecuaria con orientación al desarrollo local

I.E.S. N° 10 — Libertador / Fraile Pintado

Libertador

  • Profesorado de Educación Secundaria en Psicología
  • Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
  • Profesorado de Educación Secundaria en Química
  • Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración
  • Profesorado de Inglés
  • Profesorado de Educación Primaria – Orientación en Educación Rural
  • Profesorado de Educación Especial – Ciegos y Disminuidos visuales
  • Profesorado de Educación Especial – Discapacidad Neuro Motora
  • Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación
  • Tecnicatura entrenamiento deportivo

Fraile Pintado

  • Profesorado de Educación Secundaria en Historia
  • Tecnicatura en gestión de la producción agropecuaria
  • Tecnicatura ciencia de datos e inteligencia artificial
  • Tecnicatura administración de empresas en comercialización

I.E.S. N° 11 — San Salvador de Jujuy

  • Tecnicatura en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria
  • Tecnicatura administración de servicios de salud

