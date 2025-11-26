Estudiantes jujeños representarán a la provincia en la Olimpiada Nacional de Informática

Los estudiantes viajarán junto con el docente asesor Mario Tejerina.
Estudiantes en la Olimpiada Nacional de Informática
Seis estudiantes de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" clasificaron y representarán a la provincia de Jujuy en la Olimpiada Nacional de Informática 2025. El evento se llevará a cabo el día 28 de noviembre en la Universidad de San Martín – Buenos Aires.
La clasificación provincial se realizó en septiembre, donde participaron diferentes colegios de Jujuy. Los jóvenes que participarán en Nivel 1, Nivel 2, y Nivel 3, son los siguientes: