Estudiantes jujeños representarán a la provincia en la Olimpiada Nacional de Informática

Olimpiada de Informática

Luego de lograr la clasificación a nivel provincial, seis estudiantes pertenecientes a la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo", viajarán a Buenos Aires para participar de la Olimpiada Nacional de Informática y representar a la provincia de Jujuy.

Los estudiantes viajarán junto con el docente asesor Mario Tejerina.

Estudiantes en la Olimpiada Nacional de Informática Seis estudiantes de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" clasificaron y representarán a la provincia de Jujuy en la Olimpiada Nacional de Informática 2025. El evento se llevará a cabo el día 28 de noviembre en la Universidad de San Martín – Buenos Aires.

escuela de minas informatica La clasificación provincial se realizó en septiembre, donde participaron diferentes colegios de Jujuy. Los jóvenes que participarán en Nivel 1, Nivel 2, y Nivel 3, son los siguientes:

Nivel 1 Cruz, Santino Nahuel - 1ro D Nivel 2 Garcés Agustinho, Ramiro - 3ro A

Arroyo, Facundo Mateo - 3ro A

Taboada, Avril Estefanía - 1ro Informática Nivel 3 Vargas, Leonardo Alex Emir - 2do Informática

Huanca, Ignacio Alberto - 3ro Informática

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.