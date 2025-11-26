miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 10:33
¡Felicidades!

Estudiantes jujeños representarán a la provincia en la Olimpiada Nacional de Informática

Seis estudiantes jujeños participarán de la Olimpiada Nacional de Informática en Buenos Aires, representando a la provincia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Los estudiantes viajarán junto con el docente asesor Mario Tejerina.

Estudiantes en la Olimpiada Nacional de Informática

Seis estudiantes de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" clasificaron y representarán a la provincia de Jujuy en la Olimpiada Nacional de Informática 2025. El evento se llevará a cabo el día 28 de noviembre en la Universidad de San Martín – Buenos Aires.

escuela de minas informatica

La clasificación provincial se realizó en septiembre, donde participaron diferentes colegios de Jujuy. Los jóvenes que participarán en Nivel 1, Nivel 2, y Nivel 3, son los siguientes:

Nivel 1

  • Cruz, Santino Nahuel - 1ro D

Nivel 2

  • Garcés Agustinho, Ramiro - 3ro A
  • Arroyo, Facundo Mateo - 3ro A
  • Taboada, Avril Estefanía - 1ro Informática

Nivel 3

  • Vargas, Leonardo Alex Emir - 2do Informática
  • Huanca, Ignacio Alberto - 3ro Informática

