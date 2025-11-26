Impactante incendio en Hong Kong: cuatro muertos y varias personas atrapadas

Un incendio de gran magnitud dejó al menos cuatro muertos y ocho heridos en un complejo habitacional del distrito de Tai Po , en el norte de Hong Kong. Las llamas avanzaron con rapidez por el andamiaje de bambú instalado en el exterior de uno de los edificios en obras, afectando a un total de tres bloques residenciales.

Mundo. Un incendio de gran magnitud sacude a Japón: más de 170 edificios destruidos y un muerto

Las autoridades elevaron la clasificación del siniestro a nivel 4 en una escala de 1 a 5 , debido a su rápida evolución y la dificultad para controlar el fuego. El incidente ocurrió durante la tarde del martes, cuando el humo comenzó a visibilizarse desde distintos puntos del distrito.

La Policía local confirmó que aún hay personas atrapadas dentro de los edificios afectados. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo , caída de partes del andamiaje y el cierre de varias carreteras cercanas.

El incendio se originó en el andamiaje exterior de varios pisos y, aunque inicialmente fue clasificado como alarma de nivel 1, escaló rápidamente hasta nivel 4 alrededor de las 15:34 hora local . La evolución del fuego movilizó a numerosas dotaciones de bomberos y provocó que vecinos se alejaran del área, muchos de ellos cubriendo sus rostros para evitar inhalar el humo espeso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Víctimas y daño humano

Entre los fallecidos se confirmó la muerte de un bombero que había sido trasladado al Hospital Príncipe de Gales, junto con otras tres víctimas residentes del complejo. El balance provisorio fue comunicado alrededor de las 17:00 hora local.

Además de los ocho heridos, autoridades médicas y equipos de rescate continúan evaluando posibles afectados adicionales, dada la presencia de personas atrapadas y las dificultades para ingresar a los bloques más comprometidos por el fuego.

Un complejo en plena renovación

El incendio ocurrió en Wang Fuk Court, un complejo en proceso de renovación valuado en 330 millones de dólares hongkoneses. El proyecto había generado descontento entre algunos residentes, debido a los costos y las molestias derivadas de las obras.

La urbanización cuenta con 1.984 viviendas y alberga a aproximadamente 4.000 personas. En las cercanías, la Escuela Pública Bautista de Tai Po recomendó a los padres evitar la zona, debido al humo y al despliegue de equipos de emergencia.

Antecedentes que revelan una problemática recurrente

Este episodio se suma a una serie de incendios relacionados con andamios de bambú, una práctica común en Hong Kong por su bajo costo y flexibilidad, pero que ha sido cuestionada por su vulnerabilidad al fuego.

En octubre pasado, un incendio similar afectó el exterior de la Torre Chinachem, obligando a evacuar a decenas de personas y dejando cuatro hospitalizados. Aunque la estructura del edificio no fue comprometida, las autoridades detectaron materiales sueltos que requerían intervención inmediata.

Expertos han señalado posibles causas frecuentes en este tipo de incidentes, como chispas de soldadura, colillas de cigarrillos o materiales inflamables utilizados en renovaciones urbanas. En un entorno de alta densidad poblacional y condiciones climáticas secas, estos factores incrementan significativamente el riesgo.

Alerta roja por riesgo extremo de incendios

El Observatorio de Hong Kong mantenía una alerta roja de peligro de incendio, que advierte sobre riesgos extremadamente altos de siniestros forestales o urbanos, debido a la baja humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación. Este contexto refuerza las preocupaciones sobre la seguridad en obras y estructuras de renovación.

La investigación sobre el origen del incendio continúa, mientras bomberos y equipos de emergencia trabajan para controlar el siniestro y asistir a las personas aún atrapadas.