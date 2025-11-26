Cuatro personas arrestadas en Calilegua por intentar atacar a policías

Cuatro personas fueron detenidas en el barrio Belencito de la localidad de Calilegua, luego de protagonizar un intento de agresión contra personal policial que realizaba un recorrido preventivo. El incidente ocurrió en plena madrugada, cuando los individuos intentaron escapar al advertir la presencia del móvil.

Cuatro personas arrestadas en Calilegua por intentar atacar a policías Cuatro personas arrestadas en Calilegua por intentar atacar a policías Elementos secuestrados Durante el procedimiento se constató que uno de los detenidos portaba un arma blanca tipo cuchillo. Además, se incautaron dos teléfonos celulares que llevaban consigo. Según informaron fuentes oficiales, los cuatro involucrados —tres hombres de 21, 25 y 31 años, y una mujer de 25— adoptaron una conducta violenta al momento de ser interceptados.

Traslado y actuaciones judiciales Tras su aprehensión, los cuatro fueron trasladados a la Seccional N° 41, donde quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes. Las autoridades continúan con los operativos dispuestos en distintos puntos de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







