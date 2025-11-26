Cuatro personas arrestadas en Calilegua por intentar atacar a policías
Cuatro personas fueron detenidas en el barrio Belencito de la localidad de Calilegua, luego de protagonizar un intento de agresión contra personal policial que realizaba un recorrido preventivo. El incidente ocurrió en plena madrugada, cuando los individuos intentaron escapar al advertir la presencia del móvil.
Durante el procedimiento se constató que uno de los detenidos portaba un arma blanca tipo cuchillo. Además, se incautaron dos teléfonos celulares que llevaban consigo. Según informaron fuentes oficiales, los cuatro involucrados —tres hombres de 21, 25 y 31 años, y una mujer de 25— adoptaron una conducta violenta al momento de ser interceptados.
Traslado y actuaciones judiciales
Tras su aprehensión, los cuatro fueron trasladados a la Seccional N° 41, donde quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes. Las autoridades continúan con los operativos dispuestos en distintos puntos de la provincia.