miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 10:41
Un incendio de gran magnitud sacude a Japón: más de 170 edificios destruidos y un muerto

El fuego devastó la zona de Saganoseki y obligó a evacuar a 180 personas. Las autoridades aún intentan identificar a la víctima hallada en el lugar.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Un muerto y más de 170 edificios destruidos por un incendio devastador.

Un muerto y más de 170 edificios destruidos por un incendio devastador.

Un incendio de enormes proporciones provocó una situación de extrema emergencia este martes en el sector de Saganoseki, dentro de la ciudad de Oita, en el sur de Japón. El episodio dejó una víctima fatal y arrasó más de 170 construcciones, de acuerdo con lo informado por las autoridades de la zona.

Incendio devastador en China: arde un templo con más de 1.500 años de historia
Pabellón Wenchang.

Incendio devastador en China: arde un templo con más de 1.500 años de historia
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio 
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Cuándo se originó el incendio

El foco ígneo se originó cerca de las 17.45, cuando un residente avisó que una casa estaba ardiendo. En pocos instantes, el incendio avanzó de manera descontrolada, impulsado por las ráfagas características del área, y ya devastó casi 49 mil metros cuadrados, lo que obligó a trasladar a 180 vecinos hacia un centro comunitario para resguardarlos.

Según informó la televisión estatal NHK, entre lo arrasado por el fuego figuran viviendas y distintos edificios que quedaron reducidos a escombros, lo que deja una estampa devastadora en este histórico barrio junto al mar.

Encontraron un cadáver en medio del desastre

Mientras los equipos continúan intentando dominar el foco ígneo, la Policía comunicó que fue encontrado un cadáver entre los restos humeantes. Las autoridades investigan si corresponde a un vecino de 76 años cuyo paradero se perdió cuando el incendio avanzaba sin control.

Al menos una persona se encuentra desaparecida y más de 170 edificios han sido quemados en un extenso incendio.

Los equipos de emergencia buscan extinguir los focos que aún siguen encendidos, mientras el gobierno municipal concentra sus esfuerzos en contener y acompañar a las familias evacuadas, además de medir el alcance real de uno de los siniestros urbanos más graves que haya sufrido la zona.

