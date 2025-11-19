Un incendio de gran magnitud sacude a Japón: más de 170 edificios destruidos y un muerto

Un muerto y más de 170 edificios destruidos por un incendio devastador.

Un incendio de enormes proporciones provocó una situación de extrema emergencia este martes en el sector de Saganoseki, dentro de la ciudad de Oita, en el sur de Japón. El episodio dejó una víctima fatal y arrasó más de 170 construcciones, de acuerdo con lo informado por las autoridades de la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/HCHTelevDigital/status/1991002414749561208&partner=&hide_thread=false #HCHInternacionales | Un incendio de gran magnitud en Saganoseki, ciudad de Oita, Japón.

Donde arden más de 150 casas y edificios hasta el momento.



Video cortesía

D.D. pic.twitter.com/ByVpeLuevO — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 19, 2025 Cuándo se originó el incendio El foco ígneo se originó cerca de las 17.45, cuando un residente avisó que una casa estaba ardiendo. En pocos instantes, el incendio avanzó de manera descontrolada, impulsado por las ráfagas características del área, y ya devastó casi 49 mil metros cuadrados, lo que obligó a trasladar a 180 vecinos hacia un centro comunitario para resguardarlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LeFilExpress/status/1991026396655743141&partner=&hide_thread=false FLASH | Au Japon, plus de 170 bâtiments ont été détruits ce soir à ita, au Japon, après un incendie de grande ampleur.



Les pompiers luttent toujours contre les flammes près de 12 heures après le début du sinistre.

Un homme d’une soixantaine d’années reste introuvable.… pic.twitter.com/1e44okNpRU — Le Fil Express (@LeFilExpress) November 19, 2025 Según informó la televisión estatal NHK, entre lo arrasado por el fuego figuran viviendas y distintos edificios que quedaron reducidos a escombros, lo que deja una estampa devastadora en este histórico barrio junto al mar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/nexta_tv/status/1991133859946062334&partner=&hide_thread=false A whole district in Japan has turned into ashes, with more than 170 homes burned down



A powerful fire erupted in the city of Oita. Flames engulfed one building and within minutes spread across the entire area: strong winds carried the fire so fast that firefighters couldn’t… pic.twitter.com/Pan5tUs7LA — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025 Encontraron un cadáver en medio del desastre Mientras los equipos continúan intentando dominar el foco ígneo, la Policía comunicó que fue encontrado un cadáver entre los restos humeantes. Las autoridades investigan si corresponde a un vecino de 76 años cuyo paradero se perdió cuando el incendio avanzaba sin control.

Al menos una persona se encuentra desaparecida y más de 170 edificios han sido quemados en un extenso incendio. Los equipos de emergencia buscan extinguir los focos que aún siguen encendidos, mientras el gobierno municipal concentra sus esfuerzos en contener y acompañar a las familias evacuadas, además de medir el alcance real de uno de los siniestros urbanos más graves que haya sufrido la zona.

