Incendio devastador en China: arde un templo con más de 1.500 años de historia

Un incendio de enormes proporciones se desató en la madrugada de este viernes en el Pabellón Wenchang , en China , un templo con más de 1.500 años de antigüedad y considerado una pieza clave del patrimonio arquitectónico y espiritual de la región. Las primeras llamas fueron detectadas alrededor de las 3 de la mañana (hora local) , cuando residentes y visitantes alertaron sobre la columna de humo que se elevaba desde la estructura principal.

Equipos de emergencia y múltiples dotaciones de bomberos acudieron al lugar, pero las tareas de control se vieron complicadas por la construcción del edificio, compuesta principalmente por madera antigua, lo que aceleró la propagación del fuego.

Hasta el momento, las autoridades locales informaron que el incendio sigue activo pero parcialmente contenido. Los bomberos trabajan con sistemas hidráulicos y equipos especializados para enfriar las paredes internas y evitar que el techo principal colapse. También se desplegaron barreras de protección para evitar que las llamas avancen hacia zonas residenciales cercanas.

No se reportaron heridos, pero sí un daño estructural severo que todavía no pudo ser cuantificado . Las autoridades investigan el origen del fuego, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito en una de las áreas laterales del templo.

Emoción y preocupación en la comunidad en China

Decenas de habitantes se acercaron a las inmediaciones del complejo histórico para presenciar el trabajo de los rescatistas y expresar su preocupación por la pérdida cultural que representa el siniestro. El Pabellón Wenchang es uno de los sitios más visitados de la región y su destrucción parcial sería un golpe profundo para el patrimonio chino.

El Pabellón Wenchang: 1.500 años de historia

El Pabellón Wenchang fue construido durante la dinastía Liang y es uno de los templos más antiguos en pie en su región, conocido por su arquitectura en madera y sus tallados originales. A lo largo de los siglos, funcionó como centro espiritual, cultural y académico, dedicado a Wenchang Wang, el dios de la literatura en la tradición china.

El templo es considerado un símbolo de sabiduría y enseñanza, además de un punto clave para el turismo histórico. Su valor arquitectónico y espiritual lo convierten en una pieza irremplazable del patrimonio cultural local.